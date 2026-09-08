Ім'я Софія: що означає, який характер має і коли день ангела

Софія - ім'я, яке звучить ніжно , але водночас має сильне та глибоке значення. Воно має давньогрецьке походження, а його історія тісно пов'язана з поняттям мудрості.

Styler розповідає, що означає ім'я Софія, звідки воно походить, який характер традиційно приписують його носійкам та коли вони відзначають день ангела.

Що означає ім'я Софія

Ім’я Софія походить від давньогрецького слова "софія" - "мудрість". Також залежно від контексту його значення можуть передавати як "розумність", "знання" або "наука".

У християнській традиції ім’я набуло особливого звучання завдяки поняттю Божественної Премудрості. В українські землі воно прийшло через візантійську християнську традицію та з часом міцно закріпилося в українському іменослові.

Саме тому Софію традиційно пов'язують із розумом, розважливістю, внутрішньою силою та здатністю приймати зважені рішення.

Ім'я має чимало лагідних форм. Дівчину можуть називати Софійкою, Софою, Софунькою, Сонєю, Сонечком, Софійочкою або просто Сонею.

Який характер приписують Софії

Звичайно, характер людини не визначається її ім'ям, однак у популярних тлумаченнях Софію описують як розумну, спостережливу та цілеспрямовану жінку.

Їй приписують любов до знань і здатність довго працювати заради результату. Софія нібито не завжди поспішає діяти - спочатку аналізує ситуацію, а вже потім приймає рішення. Водночас вона може бути дуже активною, коли бачить перед собою конкретну мету.

Ще одна риса, яку часто пов'язують із цим ім'ям - відповідальність. Софія може здаватися спокійною та стриманою, однак усередині переживає значно більше, ніж показує оточенню.

У дружбі та стосунках їй традиційно приписують щирість і відданість. Вона цінує людей, яким може довіряти, але не любить фальші та нав'язливості.

Серед можливих слабких сторін називають надмірну вимогливість до себе, впертість і схильність довго обдумувати власні рішення. Водночас саме ці риси можуть допомагати Софії досягати поставлених цілей.

Коли Софія святкує день ангела

Однією з найвідоміших дат іменин Софії є 30 вересня - день пам'яті святої мучениці Софії Римської та її дочок Віри, Надії та Любові.

Водночас у церковному календарі є й інші дати пам’яті святих із цим іменем. Тому конкретний день ангела залежить від того, на честь якої святої Софію було названо під час хрещення.

Відомі жінки з іменем Софія

Це ім'я носили й носять чимало відомих жінок у різних сферах. Серед них - Софія Ковалевська, видатна математикиня, Софія Лорен, всесвітньо відома італійська акторка, а також українські діячки культури та політики.

Ім'я залишається популярним не лише в Україні: його численні варіанти - Sofia, Sophia, Sophie, Zofia - використовуються в різних європейських мовах.