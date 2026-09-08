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Смачно 08 вересня 2026 · 08:49
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"Шкільні" ватрушки з сиром та родзинками: м'які булочки з ніжною начинкою

Домашні ватрушки виходять особливо смачними, якщо тісто правильно замісити та дати йому добре підійти
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
"Шкільні" ватрушки з сиром та родзинками: м'які булочки з ніжною начинкою

Ватрушки з сиром та родзинками (колаж: Styler)

Розсипчаста сирна начинка, соковиті родзинки та м'яке дріжджове тісто - такі домашні ватрушки чудово підійдуть до чаю або кави. Приготувати їх нескладно, хоча тісту потрібно дати достатньо часу, щоб воно добре підійшло.

Styler з посиланням на рецепт блогерки Марії Новаковської, опублікований на сторінці у Facebook, розповість, як приготувати м'які ватрушки з кисломолочним сиром та родзинками в домашніх умовах.

Що знадобиться для ватрушок

Для приготування знадобиться простий набір продуктів для молочного дріжджового тіста та сирної начинки.

Для тіста:

  • 10 грамів сухих дріжджів (або 30 грамів пресованих),
  • 100 грамів цукру,
  • 290 мл теплого молока,
  • 6 грамів солі,
  • 10 грамів ванільного цукру,
  • 60 грамів м'якого вершкового масла,
  • 10 мл лимонного соку,
  • 490 грамів борошна.

Для начинки:

  • 300 грамів кисломолочного сиру,
  • 15 грамів ванільного цукру,
  • 120 грамів цукру,
  • 3 грами солі,
  • 1 яєчний білок,
  • 90 грамів сметани,
  • 15 грамів крохмалю,
  • 60 грамів родзинок.

Для змащування:

  • 1 яєчний жовток,
  • 1 чайна ложка молока.

Для подачі знадобиться також цукрова пудра.

Як приготувати ватрушки з сиром

Спочатку приготуйте тісто. У теплому молоці розчиніть дріжджі та цукор і залиште суміш приблизно на 15 хвилин.

Додайте сіль, ванільний цукор, м'яке вершкове масло та лимонний сік. Перемішайте до однорідності.

Поступово всипте борошно та замісіть тісто. Вимішуйте його приблизно 2 хвилини, щоб воно стало однорідним.

Готове тісто злегка змастіть олією, накрийте та залиште при кімнатній температурі приблизно на 1,5 години.

Тим часом приготуйте начинку. Кисломолочний сир розітріть ложкою разом із ванільним цукром, цукром та сіллю.

Додайте яєчний білок, сметану та крохмаль. Перемішайте начинку до однорідності.

Родзинки попередньо замочіть на 15 хвилин, після чого добре просушіть. Додайте їх до сирної маси та перемішайте.

Коли тісто підійде, перемніть його та розділіть на 12 однакових частин приблизно по 80 грамів. Сформуйте кульки, викладіть їх на деко та залиште на 10 хвилин.

Після цього сформуйте з кожної кульки коржик із заглибленням посередині. Змастіть краї сумішшю жовтка та 1 чайної ложки молока, а в центр викладіть сирну начинку.

Накрийте деко пергаментом і залиште ватрушки ще приблизно на 1 годину.
Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте ватрушки приблизно 32 хвилини, доки вони не стануть рум'яними.

Готову випічку накрийте пергаментом і залиште охолонути. Перед подачею посипте ватрушки цукровою пудрою.

Із зазначеної кількості продуктів виходить 12 ватрушок - приблизно по 80 грамів тіста та 50 грамів начинки на кожну.

Раніше ми вже розповідали, як приготувати ніжні рогалики з вишневою начинкою, які точно сподобаються поціновувачам домашньої солодкої випічки.

Теги: Рецепти
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