"Школьные" ватрушки с сыром и изюмом: мягкие булочки с нежной начинкой

Рассыпчатая творожная начинка, сочные изюм и мягкое дрожжевое тесто - такие домашние ватрушки прекрасно подойдут к чаю или кофе . Приготовить их несложно, хотя тесту нужно дать достаточно времени, чтобы оно хорошо подошло.

Styler со ссылкой на рецепт блоггерки Марии Новаковской, опубликованный на странице Facebook , расскажет, как приготовить мягкие ватрушки с кисломолочным сыром и изюмом в домашних условиях.

Что понадобится для ватрушек

Для приготовления потребуется простой набор продуктов для дрожжевого молочного теста и сырной начинки.

Для теста:

10 граммов сухих дрожжей (или 30 граммов прессованных),

100 граммов сахара,

290 мл теплого молока,

6 граммов соли,

10 граммов ванильного сахара,

60 граммов мягкого сливочного масла,

10 мл лимонного сока,

490 граммов муки.

Для начинки:

300 г кисломолочного сыра,

15 граммов ванильного сахара,

120 граммов сахара,

3 грамма соли,

1 яичный белок,

90 граммов сметаны,

15 граммов крахмала,

60 граммов изюма.

Для смазки:

1 яичный желток,

1 чайная ложка молока.

Для подачи понадобится сахарная пудра.

Как приготовить ватрушку с сыром

Сначала приготовьте тесто. В теплом молоке растворите дрожжи и сахар и оставьте смесь примерно на 15 минут.

Добавьте соль, ванильный сахар, мягкое сливочное масло и лимонный сок. Перемешайте до однородности.

Постепенно всыпьте муку и замесите тесто. Вымешивайте его примерно 2 минуты, чтобы оно стало однородным.

Готовое тесто слегка смажьте растительным маслом, накройте и оставьте при комнатной температуре примерно на 1,5 часа.

Тем временем приготовьте начинку. Кисломолочный сыр разотрите ложкой вместе с ванильным сахаром, сахаром и солью.

Добавьте яичный белок, сметану и крахмал. Перемешайте начинку до однородности.

Изюм предварительно замочите на 15 минут, после чего хорошо просушите. Добавьте их в творожную массу и перемешайте.

Когда тесто подойдет, перемените его и разделите на 12 одинаковых частей примерно по 80 грамм. Сформируйте шарики, выложите их на противень и оставьте на 10 минут.

После этого сформируйте из каждого шарика лепешку с углублением посередине. Смажьте края смесью желтка и 1 чайной ложки молока, а в центр выложите творожную начинку.

Накройте противень пергаментом и оставьте ватрушки еще примерно на 1 час.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте ватрушки примерно 32 минуты, пока они не станут румяными.

Готовую выпечку накройте пергаментом и оставьте остыть. Перед подачей посыпьте ватрушки сахарной пудрой.

Из указанного количества продуктов выходит 12 ватрушек - примерно по 80 г теста и 50 граммов начинки на каждую.