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Главная Вкусно "Школьные" ватрушки с сыром и изюмом: мягкие булочки с нежной начинкой
Вкусно 08 сентября 2026 · 08:49
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"Школьные" ватрушки с сыром и изюмом: мягкие булочки с нежной начинкой

Домашние ватрушки получаются особенно вкусными, если тесто правильно замесить и дать ему хорошо подойти
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
"Школьные" ватрушки с сыром и изюмом: мягкие булочки с нежной начинкой

Ватрушки с сыром и изюмом (коллаж: Styler)

Рассыпчатая творожная начинка, сочные изюм и мягкое дрожжевое тесто - такие домашние ватрушки прекрасно подойдут к чаю или кофе. Приготовить их несложно, хотя тесту нужно дать достаточно времени, чтобы оно хорошо подошло.

Styler со ссылкой на рецепт блоггерки Марии Новаковской, опубликованный на странице Facebook, расскажет, как приготовить мягкие ватрушки с кисломолочным сыром и изюмом в домашних условиях.

Что понадобится для ватрушек

Для приготовления потребуется простой набор продуктов для дрожжевого молочного теста и сырной начинки.

Для теста:

  • 10 граммов сухих дрожжей (или 30 граммов прессованных),
  • 100 граммов сахара,
  • 290 мл теплого молока,
  • 6 граммов соли,
  • 10 граммов ванильного сахара,
  • 60 граммов мягкого сливочного масла,
  • 10 мл лимонного сока,
  • 490 граммов муки.

Для начинки:

  • 300 г кисломолочного сыра,
  • 15 граммов ванильного сахара,
  • 120 граммов сахара,
  • 3 грамма соли,
  • 1 яичный белок,
  • 90 граммов сметаны,
  • 15 граммов крахмала,
  • 60 граммов изюма.

Для смазки:

  • 1 яичный желток,
  • 1 чайная ложка молока.

Для подачи понадобится сахарная пудра.

Как приготовить ватрушку с сыром

Сначала приготовьте тесто. В теплом молоке растворите дрожжи и сахар и оставьте смесь примерно на 15 минут.

Добавьте соль, ванильный сахар, мягкое сливочное масло и лимонный сок. Перемешайте до однородности.

Постепенно всыпьте муку и замесите тесто. Вымешивайте его примерно 2 минуты, чтобы оно стало однородным.

Готовое тесто слегка смажьте растительным маслом, накройте и оставьте при комнатной температуре примерно на 1,5 часа.

Тем временем приготовьте начинку. Кисломолочный сыр разотрите ложкой вместе с ванильным сахаром, сахаром и солью.

Добавьте яичный белок, сметану и крахмал. Перемешайте начинку до однородности.

Изюм предварительно замочите на 15 минут, после чего хорошо просушите. Добавьте их в творожную массу и перемешайте.

Когда тесто подойдет, перемените его и разделите на 12 одинаковых частей примерно по 80 грамм. Сформируйте шарики, выложите их на противень и оставьте на 10 минут.

После этого сформируйте из каждого шарика лепешку с углублением посередине. Смажьте края смесью желтка и 1 чайной ложки молока, а в центр выложите творожную начинку.

Накройте противень пергаментом и оставьте ватрушки еще примерно на 1 час.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте ватрушки примерно 32 минуты, пока они не станут румяными.

Готовую выпечку накройте пергаментом и оставьте остыть. Перед подачей посыпьте ватрушки сахарной пудрой.

Из указанного количества продуктов выходит 12 ватрушек - примерно по 80 г теста и 50 граммов начинки на каждую.

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Теги: Рецепты
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