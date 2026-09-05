Печенье "Курабье" по классическому рецепту: нежное, рассыпчатое и с повидлом

Рассыпчатое тесто, сливочный вкус и капелька густого повидла посредине - именно таким должно быть классическое "Курабье". Это печенье не требует сложных ингредиентов или много времени, зато отлично подходит к чашке чая или кофе .

Styler со ссылкой на рецепт блоггерки Марии Новаковской, опубликованный на странице Facebook , расскажет все секреты приготовления вкусной классики, которая будет питаться чаем.

Что нужно для печенья

Для теста вам понадобятся:

180 граммов мягкого сливочного масла,

90 граммов сахара,

10 граммов ванильного сахара,

2 грамма соли,

50 граммов яйца (1 среднее или 2 маленьких),

250 граммов муки,

30 граммов крахмала,

5 граммов разрыхлителя.

Для начинки:

60 граммов повидла (по вкусу)

Как приготовить "Курабье"

Сначала положите в миску мягкое сливочное масло, сахар, ванильный сахар, соль и яйцо. Взбейте миксером примерно 3 минуты - масса должна стать однородной и более рыхлой.

Отдельно смешайте муку, крахмал и разрыхлитель. Добавляйте сухую смесь к масляным частям, каждый раз хорошо перемешивая.

Когда все ингредиенты соединятся, взбивайте миксером тесто еще около 2 минут.

Оно должно получиться мягким и пластичным, чтобы его можно было легко отсадить через кондитерский мешок.

Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой и сформуйте печенье на противне. В центре каждой заготовки сделайте небольшое углубление и положите в него немного повидла.

Обратите внимание, что выложить начинку можно и обычной ложкой, если кондитерского мешка у вас нет. Просто это займет чуть больше времени.

Выпекайте "Курабье" в разогретой до 170 градусов духовке примерно 15 минут.

Печенье должно остаться светлым с легким золотистым оттенком по краям.

Готовому изделию дайте остыть - после этого оно станет более рассыпчатым и будет держать форму.

Выход - примерно 550 г печенья.

Приятного аппетита!