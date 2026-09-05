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Главная Вкусно Печенье "Курабье" по классическому рецепту: нежное, рассыпчатое и с повидлом
Вкусно 05 сентября 2026 · 14:41
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Печенье "Курабье" по классическому рецепту: нежное, рассыпчатое и с повидлом

Секрет этого печенья - в правильном тесте
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Печенье "Курабье" по классическому рецепту: нежное, рассыпчатое и с повидлом

Печенье "Курабье" с повидлом (коллаж: Styler)

Рассыпчатое тесто, сливочный вкус и капелька густого повидла посредине - именно таким должно быть классическое "Курабье". Это печенье не требует сложных ингредиентов или много времени, зато отлично подходит к чашке чая или кофе.

Styler со ссылкой на рецепт блоггерки Марии Новаковской, опубликованный на странице Facebook, расскажет все секреты приготовления вкусной классики, которая будет питаться чаем.

Что нужно для печенья

Для теста вам понадобятся:

  • 180 граммов мягкого сливочного масла,
  • 90 граммов сахара,
  • 10 граммов ванильного сахара,
  • 2 грамма соли,
  • 50 граммов яйца (1 среднее или 2 маленьких),
  • 250 граммов муки,
  • 30 граммов крахмала,
  • 5 граммов разрыхлителя.

Для начинки:

  • 60 граммов повидла (по вкусу)

Как приготовить "Курабье"

Сначала положите в миску мягкое сливочное масло, сахар, ванильный сахар, соль и яйцо. Взбейте миксером примерно 3 минуты - масса должна стать однородной и более рыхлой.

Отдельно смешайте муку, крахмал и разрыхлитель. Добавляйте сухую смесь к масляным частям, каждый раз хорошо перемешивая.

Когда все ингредиенты соединятся, взбивайте миксером тесто еще около 2 минут.

Оно должно получиться мягким и пластичным, чтобы его можно было легко отсадить через кондитерский мешок.

Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой и сформуйте печенье на противне. В центре каждой заготовки сделайте небольшое углубление и положите в него немного повидла.

Обратите внимание, что выложить начинку можно и обычной ложкой, если кондитерского мешка у вас нет. Просто это займет чуть больше времени.

Выпекайте "Курабье" в разогретой до 170 градусов духовке примерно 15 минут.

Печенье должно остаться светлым с легким золотистым оттенком по краям.

Готовому изделию дайте остыть - после этого оно станет более рассыпчатым и будет держать форму.

Выход - примерно 550 г печенья.

Приятного аппетита!

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Теги: Рецепты Выпечка
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