Таро-гороскоп на 5 сентября: кому день подарит хорошие новости, а кому - важный урок

Карты Таро помогают взглянуть на энергию дня и подсказывают, на что следует обратить внимание. 5 сентября для каждого знака Зодиака будут свои акценты - от отношений до важных решений.

Овен

Карта Таро: Паж Мечей

5 сентября Овнам следует быть внимательными к словам, новостям и поведению людей вокруг. Паж Мечей советует не спешить с выводами, но не игнорировать то, что кажется подозрительным или важным.

Телец

Карта Таро: Восьмерка Жезлов

Тельцам предстоит динамичный день, когда события могут развиваться значительно быстрее, чем они ожидали. Восьмерка Жезлов обещает новости, сообщения или предложение, которое поможет сдвинуть важное дело с места.

Близнецы

Карта Таро: Семерка Жезлов

Близнецам 5 сентября придется отстаивать собственную позицию и не разрешать другим давить на них. Семерка Жезлов напоминает: если вы знаете, чего хотите, не стоит отступать только из-за чужих сомнений или критики.

Рак

Карта Таро: Девятка Жезлов

Ракам может показаться, что сил на очередное испытание почти не осталось, но вы гораздо ближе к завершению дела, чем думаете. Девятка Жезлов советует не опускать руки и беречь свои ресурсы.

Лев

Карта Таро: Четверка Кубков

Львам стоит внимательнее присмотреться к возможностям, которые появятся в этот день. Четверка Кубков показывает риск отказаться от чего-либо перспективного из-за усталости, скуки или завышенных ожиданий.

Дева

Карта Таро: Луна

5 сентября Девам может быть сложно отличить интуицию от собственных страхов и предположений. Карта Луна советует не делать поспешных выводов и дать ситуации время, чтобы сокрытое стало очевидным.

Весы

Карта Таро: Двойка Кубков

Весов ждет теплая энергия взаимности, договоренностей и искреннего контакта. Двойка Кубков может принести приятную встречу, сближение с близким человеком или важный разговор, который поможет найти понимание.

Скорпион

Карта Таро: Двойка Мечей

Скорпионам придется сделать выбор, который они могли откладывать. Двойка Мечей советует не скрываться от решения, но и не действовать под влиянием эмоций - сначала стоит честно оценить оба варианта.

Стрелец

Карта Таро: Тройка Кубков

Для Стрельцов это отличный день для общения, встреч и приятного отдыха в компании близких. Тройка Кубков может принести хорошую новость или повод для маленького празднования.

Козерог

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Козерогам 5 сентября захочется действовать быстро и без лишних сомнений. Рыцарь Мечей дает мощный импульс для решительного шага, однако советует сначала подумать о последствиях, чтобы спешка не создала новых проблем.

Водолей

Карта Таро: Сила

Водолеям в этот день помогут выдержка, самоконтроль и внутренняя уверенность. Карта Сила показывает, что лучшего результата можно добиться не давлением, а спокойным и уверенным влиянием на ситуацию.

Рыбы

Карта Таро: Паж Пентаклей

Рыбы могут получить интересную возможность, связанную с работой, обучением или финансами. Паж Пентаклей советует не ждать мгновенного результата, а сделать первый практический шаг - именно он может стать началом чего-либо перспективного.