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Главная Люди Кароль, Могилевская и еще один любимец зрителей: назван третий тренер "Голосу країни"
Люди 04 сентября 2026 · 13:27
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Кароль, Могилевская и еще один любимец зрителей: назван третий тренер "Голосу країни"

Зрители уже хорошо знают этого наставника, но его возвращение все равно удивит
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Кароль, Могилевская и еще один любимец зрителей: назван третий тренер "Голосу країни"

Кто еще будет тренером "Голосу країни-14" (коллаж: Styler)

Стало известно, кто станет третьим тренером нового сезона "Голосу країни". К Тине Кароль и Наталье Могилевской присоединится MONATIK, для которого это будет уже четвертый сезон в тренерском кресле шоу.

Об этом Styler сообщили в пресс-службе "1+1 Украина".

MONATIK возвращается в "Голос країни"

Этой осенью стартует 14-й сезон "Голосу країни", в котором тренеры будут искать новые голоса и артистов со своим звучанием.

Третьим наставником нового сезона стал Monatik. Артист уже хорошо знаком зрителям проекта, а в этот раз, по его словам, хочет использовать накопленный за последние годы опыт, чтобы помочь новому поколению исполнителей.

"Я благодарен за предложение в четвертый раз стать тренером проекта "Голос країни" и в шестой раз вообще приобщиться к формату "The Voice". Это всегда приятно, когда тебя, а значит и твое музыкальное видение, приглашают в кресло наставника, и я отношусь к этому очень ответственно", - говорит певец.

"За последнее время я накопил еще больше идей, наслушался музыки, а главное - набрался еще большего опыта в профессии артиста. Готов и хочу этим делиться. Искренне верю, что кому-то это точно может пригодиться", - добавил он.

Артист также признался, кого надеется найти среди участников 14-го сезона.

"Хочу, чтобы голос нового поколения звучал еще громче. С верой в будущее. Ищу неповторимые тембры личностей, вдохновляющие создание чего-то интересного. Когда замерзло все внутри и вокруг, почувствуй", - отметил он.

В тренерском кресле взрослого "Голосу країни" MONATIK появится в четвертый раз.

Кроме того, артист дважды был наставником в "Голос.Діти" - в третьем и четвертом сезонах. Один из этих сезонов стал для его команды победным: в 2017 году первое место заняла подопечная Monatik Данелия Тулешова.

В целом артист присоединится к украинским проектам формата "The Voice" уже в шестой раз.

Кто еще будет тренером "Голосу країни-14"

До этого создатели шоу раскрыли имена еще двух тренерш. Ими стали Тина Кароль и Наталья Могилевская. Кто займет последнее, четвертое тренерское кресло, пока остается интригой. Его имя телеканал обещает объявить в ближайшее время.

Неизменными ведущими "Голосу країни" останутся Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Премьера 14-го сезона состоится этой осенью на телеканале "1+1 Украина".

Помимо телевизионного эфира, шоу впервые будет доступно на Netflix для зрителей в Украине - смотреть сезон можно будет в рамках подписки на стриминговый сервис.

Ранее Styler рассказывал, где смотреть новую "Фабрику зірок" и чем удивит первый кастинг.

Теги: Тина Кароль Новости шоу-бизнеса Наталья Могилевская Монатик Звезды шоу-бизнеса Звёзды
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