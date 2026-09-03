Разбить чашку или тарелку к счастью или неприятностям? Что говорят народные приметы

Чашка выскользнула из рук, тарелка упала со стола - и в голове сразу звучит знакомое: "К счастью!" Казалось бы, что хорошего может быть в разбитой посуде, особенно если это была излюбленная чашка? Однако именно обломки в народных поверьях часто считались символом перемен и освобождения от всего лишнего.
Styler рассказывает, откуда взялась примета о разбитой посуде, что она обещает и почему в некоторых случаях обычная тарелка может быть не таким уж хорошим знаком.
Если чашка разбилась случайно
В народных поверьях случайно разбитую посуду чаще всего считают хорошим знаком. Считалось, что вместе с ненужной или старой вещью из дома символически уходит что-то негативное, а на ее месте может появиться что-то новое.
Поэтому разбитая чашка могла предвещать приятные новости, неожиданную встречу или перемены в жизни.
Особенно если посуда разбилась без ссоры или злости - просто выскользнула из рук.
К чему разбилась тарелка
Тарелка имеет несколько иную символику. Она ассоциируется с домом, семейным столом, обилием и гостеприимством.
Поэтому ее случайное падение могли воспринимать как предвестник перемен в семье. А если тарелка разлетелась на многие кусочки, это иногда трактовали даже как знак будущего изобилия и радости.
Но есть нюанс: если посуда не разбилась, а лишь пошла трещинами, народные поверья относились к этому более осторожно.
Разбить посуду на свадьбе - к счастью
Здесь примета превратилась в подлинную традицию. На свадьбах посуду могут разбивать намеренно, желая молодоженам счастливой жизни, любви и достатка.
Поэтому звон разбитой тарелки или бокала на празднике воспринимается совсем не как повод расстраиваться. Напротив - это символическое пожелание оставить все плохое сзади.
Разбитая посуда - к счастью или к беде? (фото: pinterest.com)
А если посуду разбил ребенок?
По народным поверьям, и здесь не стоит сразу ждать неприятностей. Детская неосторожность могла трактоваться как предвестник радости или хорошей новости.
Хотя в реальной жизни объяснение, конечно, гораздо прозаичнее: маленькие руки просто еще не всегда хорошо контролируют движения.
Когда разбитая посуда - не к счастью
Не каждую ситуацию народные приметы считали положительной. Если тарелку или чашку разбили специально, во время ссоры или в приступе злобы, это уже связывали с негативными эмоциями и конфликтами в доме.
Поэтому важным считалось не только то, что разбилось, но и обстоятельства.
Что делать с обломками
Если случилась такая маленькая домашняя катастрофа, не стоит хранить обломки "на память". По поверьям, разбитую посуду лучше собрать и вынести из дома, не оставляя ее надолго.
А дальше - можно просто сказать традиционное "к счастью" и не портить себе настроение.
Так это все-таки к счастью?
Если верить народным приметам - в большинстве случаев да. Случайно разбитая чашка или тарелка символизирует завершение чего-нибудь старого и освобождение места для нового.
Конечно, никаких научных доказательств того, что разбитая посуда предполагает предстоящие события, нет. Но, может быть, именно поэтому эта примета и живет столько лет: когда на полу лежат обломки любимой чашки, гораздо приятнее подумать "к счастью", чем "какая досада".
Раньше мы рассказывали, для чего наши предки советовали рисовать маленький крестик, если вы случайно рассыпали соль.