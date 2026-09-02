Легендарная пицца из школьного буфета: простой рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки, которая стала для многих украинцев одним из самых ярких вкусов школьных лет. Он показал, как приготовить ее дома из простых продуктов.

Styler со ссылкой на его видео в Instagram рассказывает, как повторить рецепт легендарной пиццы из школьной столовой на собственной кухне.

Ингредиенты

Рецепт рассчитан на четыре небольшие пиццы.

Для теста понадобятся:

500-600 г муки

200 мл теплого молока

2 ч. л. сухих дрожжей

1 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

1 яйцо

60 г сливочного масла.

Для простого томатного соуса нужно взять:

2 ст. л. томатной пасты

150 мл воды

соль и сахар по вкусу

прованские травы по вкусу.

Начинку можно изменять в зависимости от собственных предпочтений. Для пиццы подойдут вареная курица, ветчина или колбаска, помидоры и сыр.

Как приготовить школьную пиццу

Сначала нужно замесить тесто. В глубокой миске смешайте муку, сухие дрожжи, соль и сахар. Затем добавьте яйцо, теплое молоко и сливочное масло и замесите мягкое эластичное тесто.

Накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте примерно на 40-60 минут. За это время тесто должно хорошо подойти и увеличиться в объеме.

После этого разделите тесто на четыре части. Каждую руками сформируйте в небольшой круглый корж. Края смажьте сливочным маслом, а середину - томатным соусом или обычным кетчупом.

Далее выкладывайте начинку. Можно использовать курицу, ветчину, колбасу, овощи или ананас, а сверху щедро посыпать все тертым сыром.

Выпекайте пиццу в разогретой до 220 градусов духовке примерно 15-20 минут.

Ориентируйтесь на сыр и края теста: они должны хорошо подрумяниться и покрыться аппетитной золотистой корочкой.

Какой должна быть начинка

Главное преимущество этого рецепта - отсутствие строгих правил. Если хочется максимально приблизиться по вкусу пиццы из школьного буфета, можно взять кетчуп или томатный соус, вареную колбасу, маринованные огурцы и сыр.

Для более современной версии подойдут курица, ветчина, помидоры или даже ананас. Можно экспериментировать с сочетаниями и добавлять те продукты, которые больше всего любит ваша семья.

Именно в этом и состоит особенность домашней пиццы: знакомый вкус можно воспроизвести, но начинку каждый раз менять под себя. А если хочется вернуться в школьные годы, достаточно простого сочетания колбасы, огурцов, кетчупа и творога.

Можно ли заморозить школьную пиццу

Такие пиццы можно приготовить сразу с запасом и заморозить, чтобы потом быстро разогреть завтрак или перекус. По рекомендациям Службы безопасности и инспекции пищевых продуктов США (USDA FSIS) готовая пицца может храниться в морозильной камере примерно 1-2 месяца.

В холодильнике срок значительно короче - 3-4 дня. Перед хранением готовую пищу рекомендуют накрывать или хорошо заворачивать.

Впрочем, если вы специально готовите пиццы наперед, есть еще более лучший способ. Специалисты по выпечке King Arthur Baking советуют сначала частично пропечь основание, чтобы тесто уже держало форму, но еще не успело подрумяниться.

После этого лепешку нужно охладить, добавить соус, творог и начинку, а затем хорошо упаковать и заморозить. Такую домашнюю заготовку можно отправлять в духовку прямо из морозильной камеры, просто увеличив время выпечки до полной готовности.

Если же замораживаете полностью готовую школьную пиццу, ее следует сначала охладить и плотно упаковать. А после размораживания или хранения в холодильнике возвращать ей приятную текстуру лучше не в микроволновке.

King Arthur Baking рекомендует положить кусок пиццы на холодную сковородку, накрыть крышкой и прогревать на среднем слабом огне примерно 6-10 минут. Благодаря прямому контакту со сковородкой низ снова становится хрустящим, а тепло под крышкой расплавляет сыр и не дает начинке пересохнуть.