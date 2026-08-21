Вкусная бюджетная пицца на лаваше: готовится за 15 минут из того, что есть под рукой

Пицца - одно из тех блюд, которые любят почти все, но приготовление домашнего теста может отнять немало времени. Есть более простой вариант - взять тонкий лаваш как основу. Такая пицца получается тонкой, хрустящей по краям и сочной внутри. А начинку можно менять в зависимости от того, что есть в холодильнике.

Styler со ссылкой на видео кулинарной блогерши Натальи Битенко рассказывает, как всего за 15 минут можно приготовить эту невероятную вкусность.

Простые продукты для вкусного блюда

Что нужно подготовить:

2 тонких лаваша,

2-3 ст. л. кетчупа или томатного соуса,

100-150 г твердого сыра (лучше всего подойдет моцарелла),

100 г колбасы или ветчины,

1 помидор,

кукуруза,

50-100 г грибов (по желанию),

оливки (по желанию),

1/2 сладкого перца (по желанию),

сухой орегано или итальянские травы,

немного растительного масла.

Как приготовить

Лаваш выложите на противень, застеленный пергаментом. Если он очень тонкий, лучше взять два листа и положить их один на один –-так основание не размокнет от начинки.

Смажьте лаваш тонким слоем кетчупа или томатного соуса. Не кладите его слишком много, иначе основание может стать мягким

Посыпьте половиной натертого творога. Сверху выложите нарезанную колбаску или ветчину, помидор, грибы, кукурузу, оливки и перец - все, что любите и найдете в холодильнике.

Добавьте орегано и "накройте" оставшимся сыром.

Блюдо готовится всего несколько минут (скриншот)

Поставьте пиццу в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 5-8 минут.

Когда сыр полностью расплавится, а края лаваша станут золотистыми и хрустящими, блюдо можно доставать.

Готовую пиццу нарежьте на кусочки и подавайте горячей.

Ароматная пицца на лаваше (скриншот)

Что можно добавить вместо колбасы

Этот рецепт удобен тем, что для него не нужна какая-либо конкретная начинка.

Вместо колбасы можно использовать остатки запеченной или вареной курицы, сосиски, бекона или фарша.

Для более постного варианта подойдут грибы, кукуруза, помидоры, лук, оливки и сладкий перец.

Главный секрет - не перегружать лаваш начинкой. Тогда он хорошо пропечется, а пицца не размокнет и останется хрустящей.