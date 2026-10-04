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Главная Люди Джамала впервые вышла на сцену с сыновьями: какими выросли Эмир и Селим
Люди 04 октября 2026 · 15:12
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Джамала впервые вышла на сцену с сыновьями: какими выросли Эмир и Селим

Старшие сыновья артистки впервые выступили вместе с ней на большой сцене в Киеве
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Джамала впервые вышла на сцену с сыновьями: какими выросли Эмир и Селим

Джамала вместе с сыновьями (фото: Styler)

Украинская певица Джамала впервые вышла на сцену вместе со своими сыновьями Эмиром и Селимом. Семейный дебют состоялся на церемонии Global Teacher Prize Ukraine 2026 в Киеве.

Как рассказывает Styler, об особом выступлении Джамала сообщила в своем Instagram.

Как прошло первое выступление сыновей Джамалы

На сцену Джамала вышла вместе с двумя старшими сыновьями - Эмиром-Рахманом и Селимом-Гираем. Вместе с ними в выступлении принял участие хор музыкальной школы №10.

Артистка не скрывала эмоций после выступления. Она назвала появление детей на сцене "настоящим дебютом" и отметила, что счастлива пережить этот момент вместе с ними.

Церемония состоялась 3 октября и стала юбилейной - Global Teacher Prize Ukraine провели в Украине в десятый раз. Кроме Джамалы, для гостей выступили YARMAK, LAUD и группа "Антитела".

Что известно о детях Джамалы

Джамала вместе с мужем Бекиром Сулеймановым воспитывает троих сыновей. Старшие Эмир-Рахман и Селим-Гирай родились в 2018 и 2020 годах соответственно. В мае 2024 года певица в третий раз стала мамой - у супругов родился сын Алим Сеит-Бекир.

Несмотря на публичность Джамалы, ее дети редко появляются на светских мероприятиях. Поэтому совместный выход старших сыновей с певицей на сцену стал особым моментом для семьи.

Как Джамала воспитывает сыновей

Певица неоднократно рассказывала, что старается знакомить детей с крымскотатарской культурой и семейными традициями. Для Джамалы важно, чтобы сыновья знали историю своей семьи и понимали свои корни.

В то же время артистка поддерживает творческие увлечения детей и знакомит их с музыкой. Выход Эмира и Селима на сцену вместе с мамой стал для мальчиков новым опытом выступления перед большой аудиторией.

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