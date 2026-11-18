Госпитализация в Польше может быть бесплатной для украинцев , имеющих медицинское страхование или другое законное основание для получения помощи. Но после изменений в законодательстве 2026 года сам по себе статус PESEL UKR больше не гарантирует покрытия всех медицинских услуг.

О том, кто может лечиться в польских больницах на средства NFZ и в каких случаях придется платить самостоятельно, пишет Styler.

Кому NFZ оплачивает госпитализацию в Польше

Национальный фонд здравоохранения Польши (Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ) финансирует медицинскую помощь людям, которые имеют право на услуги государственной системы здравоохранения.

Как объясняет NFZ в официальном сообщении для украинцев, с 5 марта 2026 года изменились правила доступа к бесплатному лечению для людей с временной защитой.

Полный доступ к медицинским услугам, финансируемым государством, по общему правилу имеют украинцы с соответствующей медицинской страховкой.

Основанием для ее получения могут быть:

Работа по трудовому договору (umowa o pracę).

Работа по договору поручения (umowa zlecenie), если человек подлежит медицинскому страхованию.

Зарегистрированная предпринимательская деятельность с соответствующим страхованием.

Статус зарегистрированного безработного, который дает право на страхование.

Добровольное медицинское страхование через NFZ.

Регистрация в качестве члена семьи застрахованного лица, если выполнены установленные условия.

При наличии права на соответствующие услуги NFZ может покрывать необходимую госпитализацию, операции, диагностику и лечение в учреждениях, которые имеют договор с фондом.

При этом наличие страховки не означает, что любую процедуру можно пройти бесплатно по собственному желанию. Услуга должна входить в перечень гарантированных, а медицинские показания определяет врач.

Могут ли украинцы с PESEL UKR лечиться без страховки

С 5 марта 2026 года правила для людей с временной защитой стали более ограниченными.

Ранее украинцы, которые соответствовали условиям специального закона, имели более широкий доступ к государственной медицине без отдельной страховки. Теперь для большинства взрослых одного только PESEL UKR недостаточно.

Согласно разъяснению Министерства здравоохранения Польши, отдельные категории людей с PESEL UKR сохранили право на медицинскую помощь за государственный счет без обычной медицинской страховки.

К ним относятся:

Дети и подростки до 18 лет.

Беременные женщины, женщины во время родов и в послеродовой период.

Лица, пострадавшие от пыток или изнасилования.

Люди, имеющие соответствующую справку о проживании в центре коллективного размещения.

Для этих категорий также доступны определенные виды стационарного лечения, но существуют исключения.

Например, на этом специальном основании не покрываются операции по удалению катаракты, эндопротезирование, лечение бесплодия и некоторые другие услуги. Если человек имеет отдельное право на полное медицинское страхование, условия могут быть другими.

Для большинства остальных совершеннолетних украинцев с PESEL UKR без страховки плановая госпитализация не будет автоматически бесплатной.

Как украинцам получить направление на госпитализацию

Если человеку необходима плановая госпитализация или операция, обычно нужно получить направление в больницу (skierowanie do szpitala).

Его может выдать врач первичной медицинской помощи (POZ) или специалист. Направление на стационарное лечение также может оформить частный врач.

На государственном портале Pacjent.gov.pl объясняется, что пациент с направлением может выбрать больницу на территории Польши, которая имеет договор с NFZ на соответствующее лечение.

Обычно порядок следующий:

Обратиться к врачу и пройти необходимое обследование. Получить направление на госпитализацию, если есть медицинские показания. Найти больницу, которая проводит необходимое лечение по договору с NFZ. Обратиться в медицинское учреждение для определения порядка и даты госпитализации. Подготовить документ, удостоверяющий личность, номер PESEL, направление и имеющиеся результаты медицинских обследований.

Наличие направления не означает, что пациента госпитализируют немедленно. Для планового лечения могут действовать очереди, а срок ожидания зависит от состояния здоровья и возможностей больницы.

Куда обращаться, если нужна срочная операция

Если состояние человека внезапно ухудшилось и существует угроза жизни или здоровью, ждать планового приема или направления не нужно.

В Польше для экстренных случаев работают:

112 - общий номер экстренной помощи.

999 - номер скорой медицинской помощи.

SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) - больничное отделение неотложной помощи.

В SOR обращаются в случаях, когда необходима срочная диагностика или лечение из-за угрозы здоровью или жизни. Это может быть, например, серьезная травма, подозрение на инсульт, инфаркт или другое опасное состояние.

При необходимости врачи могут принять решение о госпитализации или срочном хирургическом вмешательстве.

Придется ли платить за экстренную помощь без страховки

В Польше право на неотложную помощь и право на ее бесплатное получение не всегда означают одно и то же.

Как подчеркивает Уполномоченный по правам пациентов Польши, в случае внезапной угрозы здоровью или жизни медицинскую помощь обязаны оказать независимо от наличия страховки.

Но если человек не имеет права на услуги, финансируемые государством, после лечения ему могут выставить счет.

Для украинцев с действующим PESEL UKR, которые пользуются временной защитой, действует специальное правило: в случае внезапной угрозы здоровью или жизни они имеют право на необходимую жизненно важную помощь за государственный счет.

Поэтому нельзя утверждать, что любой человек без страховки обязательно заплатит за экстренную операцию. Решающее значение имеют его правовой статус, основание для получения медицинских услуг и характер лечения.

Когда за лечение в Польше придется платить самостоятельно

Даже если человек легально проживает в Польше, это не всегда означает, что NFZ покроет все расходы на медицинскую помощь.

Оплата может потребоваться в следующих случаях:

Человек не имеет медицинской страховки или другого основания для получения соответствующей услуги за государственный счет.

Госпитализация плановая, а пациент с PESEL UKR не относится к категориям, которые имеют право на такое лечение без страховки.

Пациент выбирает частную клинику или услугу, которая не предоставляется по договору с NFZ.

Процедура не входит в перечень гарантированных медицинских услуг.

Человек самостоятельно заказывает дополнительные услуги, которые не финансируются государственной системой.

Стоимость платной госпитализации зависит от больницы, сложности процедуры, продолжительности пребывания и необходимых обследований.

Перед плановым лечением стоит попросить в медицинском учреждении письменное подтверждение того, покрывает ли NFZ конкретную процедуру, а если нет - предварительный расчет расходов.

Как проверить свое право на лечение через NFZ

Если человек не уверен, имеет ли он право на бесплатную госпитализацию, лучше выяснить это до обращения за плановым лечением.

Для этого можно:

Проверить свой страховой статус через Интернет-кабинет пациента (Internetowe Konto Pacjenta, IKP).

Уточнить у работодателя, оформлена ли медицинская страховка.

Обратиться в регистратуру медицинского учреждения, где могут проверить информацию через систему eWUŚ.

Позвонить на информационную линию NFZ по номеру 800 190 590.

Если система не подтверждает наличие страховки, это не всегда означает, что человек потерял право на лечение. Причиной могут быть задержки в обновлении данных или ошибки при регистрации.

В такой ситуации необходимо уточнить свое основание для получения помощи и при необходимости предоставить соответствующие документы.

Если страховки нет, стоит проверить возможность регистрации в качестве члена семьи застрахованного лица или оформления добровольного страхования через NFZ.