Астрологи подготовили прогноз по картам Таро на 18 ноября для всех знаков Зодиака . Они подскажут, на какие возможности обратить внимание, чего ожидать в работе, отношениях и финансах и каких решений лучше избегать.

Овен

Карта Таро: Рыцарь Жезлов (прямая)

18 ноября следует перейти от размышлений к конкретному шагу в работе. Рыцарь Жезлов символизирует инициативность, смелость и желание действовать, но напоминает о риске необдуманных решений. Если вы работаете в компании, предложите руководителю одну новую идею и подготовьте три аргумента в ее пользу. Если у вас есть собственное дело или работаете на фрилансе, посвятите час для поиска нового клиента или презентации услуги. Не берите на себя одновременно несколько обязательств и не обещайте сроки, в которые не сможете вложиться.

Телец

Карта Таро: Королева Мечей (прямая)

Королева Мечей символизирует ясность мышления, объективность и умение устанавливать границы. 18 ноября эти качества пригодятся в общении. Если вы в паре, обсудите один вопрос, который давно вызывает недоразумение: сформулируйте конкретную просьбу вместо упреков. Если еще нет пары, пересмотрите переписку с человеком, который проявляет к вам интерес, и определите, совпадают ли его слова с действиями. Не соглашайтесь на неопределенные договоренности только во избежание неудобного разговора. Откровенность сегодня важнее желания всем понравиться.

Близнецы

Карта Таро: Туз Кубков (прямая)

Туз Кубков указывает на эмоциональное обновление, открытость и возможность нового чувства. В отношениях важно не ограничиваться обычными разговорами. Если вы в паре, выделите минимум 20 минут на общее занятие без телефонов и скажите партнеру, за что вы ему благодарны. Если вы одиноки, предложите человеку, который вам нравится, встретиться в кафе. Не пытайтесь сразу определить будущее знакомства. Дайте общению развиваться естественно, но сделайте первый шаг.

Рак

Карта Таро: Тройка Пентаклей (прямая)

Тройка Пентаклей связана с профессиональным мастерством, сотрудничеством и признанием вклада каждого участника. Карта также указывает на возможность заработка благодаря полезным навыкам. Наемным работникам сегодня следует попросить коллегу оценить один выполненный проект и выяснить, что можно улучшить. Если у вас есть собственное дело или вы работаете на фрилансе, составьте краткий перечень из трех услуг, которые можете предложить потенциальным заказчикам. Проверьте, понятны ли их стоимость и условия выполнения. Не берите заказ, если вы не можете обеспечить надлежащее качество.

Лев

Карта Таро: Справедливость (прямая)

Карта Справедливость подчеркивает ответственность, честность и соответствие решений реальным обстоятельствам. В рабочих вопросах сегодня важно оценивать не намерения, а факты. Если вы наемный работник, проверьте один важный договор с руководством: соответствуют ли фактические обязанности согласованным условиям. При необходимости спокойно зафиксируйте разногласия в рабочей переписке. Предпринимателям и фрилансерам следует пересмотреть условия текущего заказа и сверить объем работы с согласованной оплатой. Не перекладывайте ответственность за свои ошибки на других.

Дева

Карта Таро: Солнце (прямая)

Солнце символизирует радость, успех, жизненную энергию и удовлетворение того, что уже удалось сделать. Сегодня обратите внимание на личную жизнь, а не только на обязанности. Если вы в паре, предложите партнеру провести вечер вместе вне обычного домашнего распорядка: даже часовой прогулки будет достаточно. Если у вас нет пары, договоритесь о встрече с другом, общение с которым доставляет удовольствие. Не отменяйте личные планы из-за необязательной работы. Приятные впечатления тоже заслуживают на место в вашем расписании.

Весы

Карта Таро: Королева Кубков (прямая)

Королева Кубков олицетворяет эмпатию, эмоциональную зрелость и заботливое отношение к другим. В то же время, эта карта напоминает, что соболезнование не означает необходимости решать чужие проблемы вместо их владельцев. Если вы в паре, спросите у партнера, какая поддержка ему сейчас нужна, и выслушайте ответ без непрошенных советов. Если вы одиноки, обратите внимание на собственные эмоции после общения с человеком, который вам нравится: запишите три ощущения и определите, комфортно ли вам рядом с ним. Не игнорируйте собственные нужды ради чужого одобрения.

Скорпион

Карта Таро: Шестерка Кубков (прямая)

Шестерка Кубков связана с воспоминаниями, прошлыми знакомствами и искренностью. Сегодня можно возобновить контакт с человеком, с которым давно не общались. Если вы в паре, вспомните одно приятное событие с начала отношений и предложите повторить занятие, которое тогда вас объединяло. Если вы одиноки, напишите старому другу и договоритесь о коротком разговоре. Не воспринимайте прошлое как образец, которому все люди обязаны отвечать. Сохраняйте теплые воспоминания, но оценивайте сегодняшние отношения по реальным поступкам.

Стрелец

Карта Таро: Королева Жезлов (прямая)

Королева Жезлов означает уверенность, самостоятельность, харизму и способность влиять на ситуацию благодаря собственной инициативе. В работе 18 ноября важно не скрывать свои компетенции. Наемным работникам следует самостоятельно выступить с предложением на ближайшей рабочей встрече или предложить помощь в конкретном задании. Если вы фрилансер или предприниматель, опубликуйте один пример работы с кратким описанием результата для клиента. Не умаляйте собственных достижений и не тратьте время на соперничество с коллегами. Лучше покажите, что умеете делать.

Козерог

Карта Таро: Тройка Мечев (прямая)

Тройка Мечей традиционно связана с болезненным разочарованием, оскорблением, разрывом или неприятной правдой. Сегодня не стоит делать вид, что вас ничего не задело. Если вы в паре, назовите партнеру конкретную обидевшую вас ситуацию и объясните, какие изменения в поведении ожидаете. Если вы одиноки, прекратите проверять в соцсетях страницы человека, общение с которым завершилось болезненно: отложите телефон и уберите его профиль из недавних поисков. Не возвращайтесь к обвинениям и не используйте чужие слабости во время спора.

Водолей

Карта Таро: Туз Пентаклей (перевернутая)

Перевернутый Туз Пентаклей указывает на задержки, упущенные возможности, ненадежные материальные перспективы или недостаточную подготовку. Вместо сравнения своих результатов с чужими сегодня проверьте свои расходы. Если речь идет о плановых покупках, просмотрите последние семь дней расходов и определите одну категорию, в которой можно сократить ненужные платежи. Если рассматриваете крупную покупку или кредит, отложите решение по меньшей мере в сутки и сосчитайте полную сумму будущих расходов. Не покупайте вещь только из-за скидки или желания не отставать от знакомых.

Рыбы

Карта Таро: Восьмерка Кубков (прямая)

Восьмерка Кубков означает осознанный отказ от того, что больше не доставляет удовольствия, даже если раньше это имело значение. В отношениях карта указывает на необходимость честно оценить, есть ли смысл продолжать нынешнее взаимодействие. Если вы в паре, запишите три важных потребности, которые остаются неудовлетворенными, и обсудите их с партнером. Если вы одиноки, прекратите поддерживать переписку, в которой не видите взаимной заинтересованности. Не сохраняйте контакт только из-за привычки или страха остаться без отношений. Определите, чего именно вам не хватает.