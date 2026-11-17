Что Дмитрий Яремчук думает о фильме

В комментарии для "ТСН Гламур" певец отметил, что значительная часть показанного не стала для него открытием, ведь многие материалы ему уже знакомы.

"В любом случае, это упоминание о папе. Это взгляд на папу людей, которые его не знали в меру своего возраста. Там очень много хроники, много документальных съемок. В принципе, ничего нового. Но они были собраны, хорошо были смонтированы", - отметил Дмитрий.

Он также подчеркнул, что воспринимает фильм как личное видение своей сестры, которая инициировала его создание.

Почему у Дмитрия возникли замечания к ленте

Дмитрий объяснил, что его сестра была еще очень маленькой, когда отец ушел из жизни, и не успела хорошо его узнать. Именно поэтому фильм стал для нее возможностью по-своему рассказать об известном певце и сохранить память о нем.

Однако, по мнению артиста, в ленте не удалось в полной мере показать личность Назария Яремчука.

"Это взгляд нашей сестры, которая инициатором была этого. Это хорошо, но это ее взгляд. Она, к сожалению, не знала папу, была очень маленькой, поэтому ей хотелось сделать такой фильм. Но это ее взгляд, и многое в том фильме… Знаете, это как обрезанный человек. Я не знаю, почему так", - выразился Дмитрий.

Что сказал Назарий Яремчук-младший

В то же время другой брат обратил внимание на драматургию, которая, по его мнению, сделала историю динамичной, интересной и эмоционально насыщенной.

"Очень многое зависит от драматургии. Она там интересно построена. Он получился достаточно драйвовым и оптимистичным, колоритным. То есть он интересен!" - сказал Назарий Яремчук-младший.

О чем фильм "Яремчук: Незрівнянний світ краси"

"Яремчук: Незрівнянний світ краси" - биографическая документальная лента 2024 года о жизни и творчестве Назария Яремчука. Фильм рассказывает о становлении певца, его пути к популярности и вкладе в развитие украинской эстрадной музыки.

Ленту создали режиссер Артем Григорян, Мария Яремчук и Максим Сердюк, а производством занималась компания KNIFE! Фильмы.

В фильме вспоминают самые известные песни артиста, среди которых "Червона рута", "Водограй", "Гай, зелений гай" и "Стожари". Зрители также могут увидеть, как Назарий Яремчук пользовался популярностью: от победы на конкурсе "Песня-71" с композицией "Червона рута" до масштабных гастролей за рубежом.

Отдельное внимание авторы уделили важным и драматическим страницам жизни певца. В частности, в ленте рассказывают о гибели композитора Владимира Ивасюка, международных гастролях Назария Яремчука и его выступлениях в Чернобыле.

Основой документальной истории стали воспоминания родных и близких, личные дневники певца и ранее не обнародованные архивные кадры. Благодаря этим материалам авторы стремились показать не только сценический образ артиста, но и человека вне сцены.

Кадр из фильма "Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Кто еще раскритиковал фильм о Яремчуке

Свои замечания к документальной ленте в 2024 году в интервью OBOZ.UA выразила народная артистка Украины Оксана Билозир, которая лично знала Назария Яремчука, дружила с ним и неоднократно выступала на одной сцене.

Певица высоко оценила талант артиста, его требовательность к музыкальному репертуару и вклад в украинскую культуру. В то же время она обратила внимание на то, что авторы фильма недостаточно показали важную часть личной жизни певца.

В частности, Билозир возмутило, что создатели фильма не уделили внимания первой жене Назария Яремчука Елене и их сыновьям. По ее мнению именно первая семья сыграла важную роль в становлении артиста: близкие поддерживали его в начале творческого пути, а жена даже пела вместе с ним в одной группе.

Певица считает, что авторы должны были обратиться к людям, которые были рядом с Яремчуком в период его становления, ведь без их воспоминаний история жизни артиста получилась неполной.

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