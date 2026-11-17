По достижении 18 лет право на государственную финансовую поддержку не всегда прекращается. В Украине студенты могут получать отдельные виды социальной помощи и пенсии до 23 лет, однако условия зависят от вида выплаты, формы обучения и семейных обстоятельств.

Кто может получать социальные выплаты после 18 лет, какая помощь предусмотрена в 2026 году и при каких условиях ее прекращают, рассказывает Styler.

Какие социальные выплаты сохраняются после 18 лет

Украинское законодательство предусматривает несколько видов государственной поддержки, которые могут предоставляться после совершеннолетия.

Среди них:

Пенсия в связи с потерей кормильца.

Государственная помощь на детей одиноким матерям.

Государственная социальная помощь детям умершего кормильца, которые не имеют права на соответствующую пенсию.

Однако само по себе обучение в университете или колледже не гарантирует получения средств. Для каждой выплаты действуют отдельные условия назначения, а для ее продления может потребоваться подтверждение обучения.

Пенсия в связи с потерей кормильца

Дети, потерявшие одного или обоих родителей, при определенных условиях могут получать пенсию в связи с потерей кормильца даже после 18 лет.

Согласно разъяснению Пенсионного фонда Украины, право на такую выплату имеют дети умершего кормильца, которые обучаются по дневной форме, до завершения обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет.

Для детей-сирот действует отдельное правило. Они могут получать пенсию до 23 лет независимо от того, продолжают ли обучение. Размер выплаты зависит от пенсионных прав умершего кормильца и количества членов семьи, имеющих право на пенсию.

Например:

На одного нетрудоспособного члена семьи назначают 50% пенсии по возрасту умершего кормильца.

На двух и более нетрудоспособных членов семьи назначают 100% такой пенсии, которую распределяют между получателями в равных долях.

Важно, что трудоустройство студента само по себе не лишает его права на пенсию в связи с потерей кормильца, если он соответствует другим установленным требованиям.

Нужно ли ежегодно подтверждать обучение

Для продления пенсии в связи с потерей кормильца студентам не всегда нужно лично приносить справку из университета.

Как объясняет Пенсионный фонд Украины, во время военного положения и в течение одного месяца после его прекращения выплату ранее назначенной пенсии могут продлевать на основании данных из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

То есть информация о дневной форме обучения поступает в Пенсионный фонд автоматически. Если сведения о студенте отсутствуют или выплату прекратили, необходимо обратиться в ПФУ и уточнить, нужно ли подавать дополнительные документы.

Помощь одиноким матерям после 18 лет

Государственная помощь на детей одиноким матерям также может выплачиваться после достижения ребенком совершеннолетия.

Если сын или дочь продолжает обучение по дневной или дуальной форме, выплата может сохраняться до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет.

Право на такую помощь имеют семьи, соответствующие законодательным критериям. При этом учитывают не только возраст и обучение ребенка, но и доходы семьи.

По информации Пенсионного фонда Украины, для назначения помощи могут потребоваться заявление, декларация о доходах, документы о рождении ребенка и сведения о его обучении.

Размер помощи определяют индивидуально как разницу между прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.

В 2026 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 328 гривен. Именно этот показатель применяют для расчета помощи на детей в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение.

Помощь детям умершего кормильца

Еще один вид государственной поддержки предусмотрен для детей, потерявших кормильца, но не имеющих права на пенсию в связи с его смертью. Это может касаться случаев, когда у умершего не было необходимого страхового стажа для назначения соответствующей пенсии.

Как отмечает Пенсионный фонд Украины, такая социальная помощь может выплачиваться детям после 18 лет до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет.

Для детей-сирот и лиц из их числа предусмотрена возможность получать помощь до 23 лет независимо от факта обучения.

Важно не путать эту выплату с пенсией в связи с потерей кормильца. У них разные основания для назначения и правила расчета.

Какие суммы выплачивают в 2026 году

Размер социальной помощи детям умершего кормильца зависит от количества детей, на которых назначена выплата.

Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 1 января составляет 2 595 гривен.

Именно от этого показателя рассчитывают помощь:

На одного ребенка - 2 595 гривен в месяц.

На двух детей - 3 114 гривен в месяц в общей сложности.

На трех и более детей - 3 892,50 гривны в месяц в общей сложности.

Это базовые размеры государственной социальной помощи детям умершего кормильца, рассчитанные как 100%, 120% и 150% соответствующего прожиточного минимума.

Для пенсии в связи с потерей кормильца действуют другие правила расчета. Ее сумма зависит от пенсии по возрасту, которую получал или мог получать умерший, а также от установленных минимальных гарантий.

Как оформить или продлить выплаты

Если после 18 лет ребенок продолжает обучение, прежде всего необходимо проверить, соответствует ли он условиям конкретной программы государственной поддержки.

В зависимости от вида помощи могут потребоваться:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Заявление о назначении или продлении выплаты.

Сведения об обучении по дневной или дуальной форме, если такая форма предусмотрена для соответствующей помощи.

Свидетельство о смерти кормильца, если выплата связана с его потерей.

Документы о доходах семьи, если они влияют на право на помощь.

Часть информации Пенсионный фонд получает из государственных реестров, поэтому подавать все документы лично нужно не всегда.

Обратиться за назначением или уточнением выплат можно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Отдельные услуги также доступны через ЦНАП и электронные сервисы.

Когда социальные выплаты прекращаются

После 18 лет право на государственную помощь зависит от выполнения установленных условий.

Выплаты могут прекратить, если:

Студент завершил обучение.

Получателю исполнилось 23 года.

Человек перестал соответствовать требованиям относительно формы обучения.

Изменились семейные обстоятельства или доходы, влияющие на назначение помощи.

Не подтверждены сведения, необходимые для продления выплаты.

Однако есть исключения. Например, пенсия в связи с потерей кормильца может сохраняться при переходе между учебными заведениями или образовательными уровнями, если перерыв не превышает четырех месяцев.

Для отдельных видов государственной социальной помощи также предусмотрены специальные правила относительно перерывов между обучением и поступлением.

Если выплату прекратили после достижения совершеннолетия, стоит обратиться в Пенсионный фонд и проверить причину. В некоторых случаях право на помощь можно подтвердить, подав необходимые сведения об обучении.