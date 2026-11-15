Елена Шоптенко призналась, что они с мужем-австрийцем планируют совместного ребенка

Украинская хореографиня Елена Шоптенко рассказала о возможном пополнении в семье. Звезда "Танцев со звездами" подтвердила, что они с ее третьим мужем, австрийцем Кристианом, уже обсуждают рождение общего ребенка.

Об этом пишет Styler со ссылкой на интервью Елены Шоптенко для Люкс ФМ .

Елена Шоптенко рассказала о планах на общего ребенка

Во время интервью хореографа спросили, хотели бы они с Кристианом пополнения в семье.

Шоптенко подтвердила, что супруги уже обсуждают такую возможность.

"Да, мы с Кристианом говорим об общем ребенке", - призналась артистка.

При этом Елена не уточнила, когда именно они планируют пополнение, и не раскрыла других подробностей.

Хореограф уже воспитывает сына Алексея от предыдущего брака. У ее нынешнего мужа Кристиана также есть трое детей от предыдущего брака.

Во время разговора Шоптенко спросили, как складываются отношения между детьми и удалось ли им найти общий язык. Однако танцовщица решила не раскрывать подробности, объяснив, что уважает частную жизнь детей и их близких.

"Это та часть нашей семейной жизни, которую я не хотела бы комментировать публично", - отметила она.

По словам Елены, эта история касается не только ее семьи, но и детей Кристиана, у которых есть мама. Поэтому она не считает правильным обсуждать их личную жизнь без соответствующего согласия.

Елена Шоптенко и ее муж Кристиан (фото: instagram/alena_shoptenko)

Что Шоптенко рассказала о характере мужа

В интервью хореограф также объяснила, чем отличаются их с Кристианом характеры и как это влияет на отношения.

По словам Елены, она привыкла тщательно обдумывать решения, анализировать возможные последствия и взвешивать все преимущества и недостатки. Из-за этого иногда ей требуется больше времени, чтобы определиться. Ее муж, напротив, склонен действовать быстрее и не всегда углубляется во все детали.

Шоптенко объяснила, что такая особенность Кристиана связана с его работой в сфере кризисного менеджмента. По роду профессиональной деятельности ему часто приходится быстро оценивать ситуацию и принимать решения. При этом разницу в характерах танцовщица не считает проблемой.

"Мы просто по-разному мыслим, и я считаю, что наше сочетание - большое преимущество", - рассказала Елена.

По ее словам, со временем они научились понимать, в каких ситуациях лучше положиться на подход Кристиана, а когда стоит прислушаться к ней.

Хореограф также вспомнила один из самых приятных комплиментов от мужа. Кристиан однажды признался, что восхищается ее интеллектом и тем, как она мыслит. Именно эти слова особенно запомнились артистке.

Говоря о семейном быте, Шоптенко подчеркнула, что они не пытаются соответствовать стереотипам об отношениях с мужчинами-иностранцами.

Для супругов важно, чтобы обоим было комфортно, а решения соответствовали их собственным договоренностям.

Как прошла свадьба Елены Шоптенко и Кристиана

Напомним, что в сентябре 2026 года Елена Шоптенко в третий раз вышла замуж. Со своим возлюбленным Кристианом она познакомилась после переезда в Австрию.

Для свадьбы пара выбрала старинный замок Schloss Hagenberg в Нижней Австрии, расположенный примерно в часе езды от Вены.

Влюбленные решили отказаться от масштабного празднования и пригласили только ближайших родственников и друзей.

Подготовка к церемонии длилась около полутора месяцев. По словам хореографа, для Австрии это довольно короткий срок, ведь там свадьбы часто планируют за полгода или даже раньше.

Елена Шоптенко и ее муж Кристиан (фото: instagram/alena_shoptenko)

Особенностью праздника стало сочетание украинских и австрийских традиций.

Во время церемонии Елена и Кристиан встали на традиционный украинский рушник. Именно этот момент хореограф назвала одним из самых трогательных.

Также молодожены выполнили австрийский свадебный обычай - вместе распилили деревянное бревно двусторонней пилой. Эта традиция символизирует готовность супругов совместно преодолевать жизненные трудности.