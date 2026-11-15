Яблочный пирог на сыворотке без сложного замешивания: домашний рецепт (фото)

Если дома осталась сыворотка или кефир, то их можно использовать для приготовления яблочного пирога . Такая выпечка не требует долгого затворения, а сочетание мягкого теста и фруктовой начинки делает ее особенно нежным.

Как приготовить такое блюдо и что следует учесть, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.

Пирог на сыворотке с яблоками

За основу можно взять рецепт яблочного пирога на кефире от Евгения Клопотенко, адаптировав его под собственные предпочтения.

В своем варианте я использовала сыворотку вместо кефира, а к яблокам добавила голубику. Ягоды придают выпечке легкую кислинку и хорошо сочетаются со сладкими яблоками. При желании голубику можно заменить изюмом, который добавит пирогу естественной сладости.

Что важно знать перед приготовлением

Для этого пирога не нужно отдельно взбивать белки или долго вымешивать тесто. Все ингредиенты можно последовательно смешать в одной миске с помощью миксера или венчика.

Яблоки лучше выбирать плотных, кисло-сладких сортов. Они хорошо сохраняют форму во время выпекания и не превращаются в пюре.

Голубику можно использовать свежую или замороженную. Если берете замороженные ягоды, их не нужно предварительно размораживать, чтобы они не выделили лишний сок.

Если решите заменить голубику изюмом, предварительно промойте его и хорошо обсушите. Крупный или слишком сухой изюм можно ненадолго замочить в теплой воде.

Ингредиенты для яблочного пирога

Для круглой формы диаметром примерно 22-24 см понадобятся:

Яйца - 2 шт.

Сахар - 150 г

Сыворотка или кефир - 250 мл

Пшеничная мука - 300 г

Растительное масло без запаха - 70 мл

Разрыхлитель - 10 г

Ванильный сахар - 10 г

Яблоки - 2-3 шт.

Голубика - 120-150 г

Соль - щепотка

Как приготовить пирог на сыворотке или кефире

Шаг 1. Взбейте яйца с сахаром

В глубокую миску разбейте два яйца, добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли.

Взбивайте все миксером в течение 2-3 минут, пока смесь не станет светлее и однороднее.

Приготовление основы для теста (фото: Остапова Анастасія)

Шаг 2. Приготовьте тесто

К яичной смеси влейте сыворотку или кефир, добавьте растительное масло и перемешайте.

Отдельно смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к жидкой основе, перемешивая венчиком или миксером на небольшой скорости.

Готовое тесто должно быть однородным, без комочков, по консистенции напоминать густую сметану. Если используете густой кефир, количество муки может потребовать небольшой корректировки.

Шаг 3. Подготовьте начинку

Яблоки помойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. Кожуру можно оставить, если она мягкая.

Голубику промойте и обсушите. Если ягоды замороженные, доставайте их непосредственно перед добавлением в пирог.

Шаг 4. Сформируйте пирог

Круглую форму для выпекания застелите пергаментом или слегка смажьте маслом.

Вылейте примерно половину теста, после чего разложите часть яблочных ломтиков и голубики.

Сверху добавьте оставшееся тесто и равномерно распределите остальные фрукты и ягоды. С помощью ложки слегка прижмите начинку, чтобы она частично погрузилась в тесто.

Пирог перед выпеканием (фото: Остапова Анастасія)

Шаг 5. Выпекайте до готовности

Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте форму на средний уровень и выпекайте пирог примерно 40-50 минут до золотистой корочки.

Время приготовления может меняться в зависимости от особенностей духовки, размера формы и сочности начинки.

Проверить готовность можно деревянной шпажкой. Проколите ею тесто в месте без ягод. Если шпажка выходит без сырого теста, пирог готов.

После выпекания оставьте его в форме на 10-15 минут, а затем осторожно достаньте и дайте немного остыть.

Готовый яблочный пирог на сыворотке с голубикой (фото: Остапова Анастасія)

Как сделать пирог вкуснее

Если под рукой нет голубики, ее можно заменить изюмом. Для этого достаточно взять 80-100 г сухофруктов, промыть их и тщательно обсушить.

Изюм слаще ягод, поэтому при желании количество сахара можно уменьшить примерно на 20-30 г.

К яблочной начинке также можно добавить немного молотой корицы. Она подчеркнет аромат фруктов и сделает вкус выпечки более насыщенным.

Чтобы пирог оставался пышным, после добавления муки не стоит слишком долго перемешивать тесто. Достаточно довести его до однородной консистенции.

Готовую выпечку лучше нарезать после частичного остывания. Так кусочки будут лучше держать форму, а сочная начинка не будет разваливаться.

Аллергены: глютен (пшеница), яйца, молоко и молочные продукты (сыворотка или кефир).