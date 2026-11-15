Дева, Козерог и Телец не бросят в беде: кто самый надежный знак Зодиака

Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака , представители которых чаще всего готовы поддержать близких в сложных ситуациях. В списке есть как приятные сюрпризы, так и те, от кого такой преданности можно не ожидать.

Styler рассказывает, кто из представителей зодиакального круга возглавил рейтинг и на кого можно положиться в трудную минуту.

12 место - Близнецы

Близнецы могут искренне сочувствовать вам, но не всегда готовы надолго погружаться в чужие проблемы или трудности. Они могут предложить интересную идею или попытаются развеселить, но вряд ли бросят все дела ради спасения.

11 место - Водолей

Водолеи очень ценят свободу и личное пространство, поэтому не всегда понимают, насколько сильно другим нужно их присутствие. Они могут помочь правильным советом, но эмоциональная поддержка и постоянное участие - не всегда их сильная сторона.

10 место - Стрелец

Стрельцы не любят драматизировать и часто верят, что человек способен самостоятельно справиться со своими проблемами. Они не оставят близких в беде, но вместо длинных разговоров могут предложить радикальное решение.

9 место - Лев

Львы любят быть героями, но помогают преимущественно тем, кого считают по-настоящему близкими. Если вы оказались в трудном положении, представитель этого знака может стать на вашу защиту, но ему важно чувствовать благодарность за свои старания.

8 место - Овен

Овны не всегда умеют подбирать слова, зато не боятся действовать. Если близкому человеку угрожает опасность или необходима срочная помощь, они могут первыми броситься решать проблему, даже не разобравшись во всех деталях.

7 место - Весы

Весы не любят конфликты и тяжелые эмоции, поэтому иногда могут растеряться, когда кто-то обращается к ним в кризисной ситуации. Однако они очень ценят близкие отношения и постараются найти компромисс или хотя бы поддержать добрым словом.

6 место - Рыбы

Рыбы чрезвычайно чувствительны к чужой боли и часто переживают за близких так, будто это их собственные проблемы. Они готовы выслушать, поддержать теплыми словами и окружить заботой даже тогда, когда сами переживают трудные времена.

5 место - Скорпион

Скорпионы, на первый взгляд, могут казаться холодными и отстраненными, но своих людей они никогда не бросают. Если кто-то обидит близкого им человека, представители этого знака встанут в его защиту и сделают все возможное, чтобы восстановить справедливость.

4 место - Рак

Раки - настоящие эмпаты, тонко чувствующие настроение и переживание близких людей. Они готовы приехать даже ночью, выслушать, поддержать и помочь даже тогда, когда для этого придется отложить собственные дела.

3 место - Телец

Тельцы - одни из самых надежных людей в близком окружении. Если они считают вас своим человеком, то не исчезнут в сложный момент и будут помогать столько, сколько потребуется, даже если придется пожертвовать собственным комфортом.

2 место - Козерог

Козероги могут казаться сдержанными, однако в критический момент именно они становятся настоящей опорой для близких. Они не ограничиваются сочувствием, а берутся за решение проблемы, ищут выход и помогают даже тогда, когда ситуация кажется безнадежной.

1 место - Дева

Девы не способны спокойно наблюдать, как страдают близкие им люди. Они заметят проблему еще до того, как вы попросите о помощи, предложат конкретное решение и сделают все возможное, чтобы облегчить вашу жизнь.