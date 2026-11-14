Gangstar New Orleans, Dude Theft Wars и Los Angeles Crimes: игры-альтернативы GTA для смартфона

Атмосферу Grand Theft Auto можно ощутить и на экране смартфона. Мобильные игры предлагают открытые города, криминальные сюжеты, автомобильные приключения и возможность самостоятельно выбирать занятия. Некоторые из них напоминают классическую GTA , другие делают ставку на многопользовательский режим или полную свободу действий.

В какие игры с атмосферой GTA можно поиграть на телефоне, рассказывает Styler.

Gangstar Vegas

Gangstar Vegas - один из ближайших к GTA мобильных проектов. События разворачиваются в виртуальном Лас-Вегасе, где игрок оказывается в центре криминальных происшествий.

Город наполнен автомобилями, развлекательными заведениями, разными районами и персонажами. Игроков ждут сюжетные задания, автомобильные гонки, многочисленные испытания и возможность свободно передвигаться по карте.

Графика игры (скриншот)

Особенность Gangstar Vegas - сочетание криминального сюжета с большим количеством дополнительных активностей. Не обязательно постоянно двигаться по основной истории: можно исследовать город, менять транспорт и находить занятия вне сюжетных миссий.

MadOut2 BigCityOnline

MadOut2 BigCityOnline делает ставку на свободу передвижения и взаимодействие между игроками. Здесь можно исследовать большой открытый мир, управлять разными автомобилями, участвовать в гонках и встречать других пользователей.

Геймплей (скриншот)

По концепции игра напоминает многопользовательскую версию GTA, где не обязательно придерживаться одного сценария. Можно самостоятельно выбирать, чем заниматься, исследовать локации и испытывать разные возможности игрового мира.

Важная часть MadOut2 - транспорт. Автомобили здесь не просто средство передвижения, а один из главных элементов игрового процесса.

Payback 2

Payback 2 отличается от традиционных игр с открытым миром. Вместо обширной криминальной истории она предлагает набор разнообразных сценариев.

Один из моментов игры (скриншот)

Среди них - автомобильная гонка, уличные противостояния, задачи с использованием различной техники и многопользовательские соревнования. Игрок может быстро переходить от одного режима к другому, не тратя много времени на прохождение сюжета.

По атмосфере Payback 2 напоминает наиболее хаотичные моменты GTA, когда на улицах постоянно что-то происходит. Однако это скорее сборник экшен-испытаний, чем полноценная игра об криминальной жизни большого города.

Dude Theft Wars

Не любая игра с открытым миром должна быть серьезной криминальной драмой. Dude Theft Wars использует знакомые механики GTA, но представляет их в мультяшном и комедийном стиле.

Графика игры (скриншот)

Здесь есть город, автомобили, персонажи, разнообразные активности и возможность свободно изучить окружающее пространство. Игра поощряет экспериментировать и находить собственные способы развлечься.

Главное отличие - юмористическая подача. Вместо реалистической криминальной атмосферы игрок получает забавные ситуации, преувеличенную физику и намеренно упрощенную графику.

Los Angeles Crimes

Los Angeles Crimes предлагает еще один вариант знакомой формулы: городскую среду, автомобили, разные режимы и возможность самостоятельно определять, что делать дальше.

Геймплей (скриншот)

В игре доступно свободное передвижение, взаимодействие с другими пользователями и различные сценарии. Особый интерес представляют многопользовательские возможности, благодаря которым игровые ситуации не ограничиваются только заранее подготовленными задачами.

Los Angeles Crimes не пытается полностью повторить структуру GTA. Ее главное преимущество - возможность экспериментировать с игровым миром и создавать собственные приключения.