Почему желтые цветы считают символом разлуки: приметы и их объяснение

Даже самый красивый букет может иметь неожиданное символическое значение . Издавна люди связывали отдельные цветы с любовью, верностью и счастьем, но некоторым приписывали совсем другое содержание - от ревности до расставания.

О разлуке, измене и ссорах

Если подарили желтые розы или тюльпаны

По примете, желтые цветы от любимого человека предвещают расставание. Так толкуют и розы, и тюльпаны. Скажем, если парень приносит их на свидание, девушка, верящая в примету, может воспринять букет как намек на прощание.

С желтыми розами связана и легенда об измене. По одной из версий, мужчина заподозрил жену в неверности. Ему посоветовали велеть ей бросить красные розы в воду. Розы пожелтели, и он воспринял это как подтверждение своих подозрений.

В цветочных словарях XIX века имело значение, какой именно цветок был выбран для букета. В "Языке цветов" Кейт Гринуэй желтая роза означала угасающую ревность или любовь, а желтый тюльпан - безнадежная любовь.

В то же время, эти толкования относятся к викторианской традиции, а не к древним украинским обычаям. Со временем они пересмотрели: сегодня желтые розы чаще дарят как знак дружбы и радости. Желтый тюльпан, по данным блога Бодлианской библиотеки , мог означать и безнадежную любовь, и веселые мысли.

Если букет быстро завял или роза уколола палец

Когда подаренные цветы не простояли в весе и дне, по поверью, букет был "не от души". Так в обиходе иногда объясняют, почему одна роза радует почти неделю, а другая поникает до утра.

Есть приметы и о розовой колючке. Если уколоться, пока разворачиваешь букет, это предвещает ссору с тем, кто его подарил.

Каким растениям приписывали ссоры в доме

По одному из бытовых предрассудков, подаренный плющ приносит в семью ссоры, а иногда и разлуку. Подобное говорили и о хою, которую называли "вдовьими слезами".

Среди желтых цветов в британском фольклоре вспоминают и улекс-колючий куст. О нем есть шутливая поговорка, которую фиксирует Plant-Lore : целовать любимого человека можно, пока цветет улекс. Однако интересно, что отдельные цветки на нем встречаются даже зимой, так что "сезон поцелуев" длится почти круглый год.

Как за лепестком гадали на любовь и верность

Для знакомого гадания "любит - не любит" достаточно одной ромашки. Упоминают человека, который нравится, и поочередно обрывают лепестки. На первой говорят "любит", на второй - "не любит", и так до последней. На каком слове закончатся лепестки, таким и будет ответ.

А вот в некоторых швейцарских деревнях, по описанию в справочнике " Flora's Pocket Dictionary ", ребята "проверяли" верность за маком. Один лепесток клали в углубление левой ладони, а правой рукой хлопали по ней. Если лепесток трещал с резким звуком, это считали знаком верности. Если оставалась целой, подозревали измену.