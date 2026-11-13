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Главная Тренды Рэперы-военные и производитель дронов "Генерал Черешня" презентовали милитари-трек "Що далі?"
Тренды 13 ноября 2026 · 19:43

Рэперы-военные и производитель дронов "Генерал Черешня" презентовали милитари-трек "Що далі?"

Коллаборация с "Генерал Черешня" добавляет треку особого технологичногои смертоносного вайба для окупантов
Анна Шиканова Анна Шиканова Редактор Styler
Рэперы-военные и производитель дронов "Генерал Черешня" презентовали милитари-трек "Що далі?"

Тур, Гоня, Миша Правильный и Гарри Шульц (фото: instagram.com/tur_rap)

Украинские рэперы и военнослужащие Тур, Гоня, Миша Правильный и Гарри Шульц презентовали трек "Що далі?" и клип к нему. К созданию релиза также присоединился украинский производитель беспилотников "Генерал Черешня".

Styler рассказывает подробнее о новой работе музыкантов.

О чем новый трек "Що далі?"

Новая коллаборация Тура, Гони, Миши Правильного и Гарри Шульца является откровенной и жесткой фиксацией настоящего времени, где война стала обыденностью, а единственный план для врага - это пакеты и черные мешки.

Исполнители использовали в треке "Що далі?" черный юмор, сарказм и жесткие высказывания, чтобы передать собственное видение событий и настроений в обществе.

По словам артистов, они сознательно отказались от мягких формулировок, выбрав прямолинейную подачу.

"Мы не пытаемся подбирать мягкие слова, ведь в ситуации, когда каждый день продолжается борьба за выживание, единственный возможный тон - это едкий сарказм, черный юмор и абсолютная уверенность в нашей победе", - комментируют исполнители.

Рэперы-военные и производитель дронов &quot;Генерал Черешня&quot; презентовали милитари-трек &quot;Що далі?&quot;
Тур, Гоня, Миша Правильный и Гарри Шульц презентовали трек "Що далі?"

Особенностью релиза стало сотрудничество с украинским производителем беспилотников "Генерал Черешня", что добавляет треку особого технологичного и смертоносного вайба для оккупантов.

"При поддержке наших друзей из "Генерала Черешни" этот посыл летит туда, куда нужно, еще быстрее и точнее", - добавляют музыканты.

Как к проекту присоединился "Генерал Черешня"

Директор коммуникаций и медиа компании "Генерал Черешня" Марко Кушнир отметил, что сотрудничество с артистами помогает развивать милитарную культуру через украинский рэп.

По его словам, компания гордится возможностью работать с исполнителями, которые, к тому же, использут ее беспилотники.

"Мы продолжаем развивать направление милитари-культуры в самом трушном варианте - рэпа. Гордимся возможностью создавать такие продукты с лучшими мастерами своего дела. И также гордимся, что ребята работают на наших дронах. Теперь сотрудничество выходит за рамки блиндажей и мастерских. Дальше - еще больше", - сказал Кушнир.

Артисты подчеркивают, что независимо от международных заявлений и решений за закрытыми дверями украинцам необходимо продолжать борьбу.

"Какими бы ни были обещания мировых "деятелей", что бы ни решалось за закрытыми кабинетами - нам необходимо продолжать делать свое: ежедневно готовиться, становиться сильнее и продолжать борьбу", - призывают Тур, Гоня, Миша Правильный и Гарри Шульц.

Где послушать трек

Вместе с композицией исполнители представили видеоклип. В нем показали кадры, которые отражают повседневную реальность украинцев во время войны.

Послушать песню "Что дальше?" можно на стриминговых платформах по ссылке.

Напомним, Тур, Гоня, Миша Правильный и Гарри Шульц - украинские рэп-исполнители и военнослужащие, которые в разное время присоединились к Силам обороны Украины, чтобы защищать страну от российской агрессии.

Ранее сообщалось, что украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" объявила о запуске собственного музыкального лейбла 27 Cherry Records.

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