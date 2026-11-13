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Вкусно 13 ноября 2026 · 11:22

Печенье с арахисовой пастой и белым шоколадом: простой рецепт сладостей к чаю

Ароматное мягкое домашнее печенье, для которого не нужен миксер
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Печенье с арахисовой пастой и белым шоколадом: простой рецепт сладостей к чаю

Печенье с арахисовой пастой и белым шоколадом (коллаж: Styler)

Домашнее печенье с арахисовой пастой и кусочками белого шоколада - простой вариант к чаю, когда хочется чего-нибудь сладкого без сложных ингредиентов. Оно получается ароматным, с легкой коричной ноткой и нежными кусочками шоколада. На подготовку теста уйдет совсем немного времени, а дальше все сделает духовка.

Редактор Styler Юлия Шиканова рассказывает, как приготовить печенье с арахисовой пастой и белым шоколадом всего за 20 минут.

Душистое печенье с белым шоколадом

Ингредиенты

  • Сливочное масло - 50 г,
  • Пшеничная мука - 70 г,
  • Белый сахар - 35 г,
  • Арахисовая паста - 35 г,
  • Белый шоколад - 60 г,
  • Яйцо - 1 шт,
  • Корица - 1 ст. л,
  • Сода - четвертина ч. л,
  • Соль - четвертина ч. л.

Способ приготовления

Предварительно достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Если время ограничено - можно его согреть в руках, как это сделала я.

Смешайте мягкое масло с арахисовой пастой и сахаром до однородной консистенции. Добавьте яйцо и корицу, снова хорошо перемешайте. Корица не придала сильного вкуса, но оказала большое влияние на запах. На кухне весь вечер стоял аромат пряников и выпечки.

В отдельной миске смешайте муку, соду и соль. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в масляную смесь и замесите тесто.

Печенье с арахисовой пастой и белым шоколадом: простой рецепт сладостей к чаю
Готовое тесто (фото: Юлия Шиканова)

Белый шоколад порежьте на небольшие кусочки. Я в приготовлении использовала ячеистый шоколад. Добавьте его в тесто и перемешайте, чтобы они равномерно распределились.

Застелите противень пергаментом. Сформируйте из теста небольшие шарики и выложите их на расстоянии друг от друга, ведь при выпекании печенье будет расплываться.

Печенье с арахисовой пастой и белым шоколадом: простой рецепт сладостей к чаю
Способ выкладки шаров (фото: Юлия Шиканова)

Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте печенье около 12 минут.

После выпечки оставьте печенье на противне еще на 3 минуты, чтобы оно немного затвердело. Затем можно перекладывать на тарелку и смаковать. Печенье хорошо подходит не только с чаем или кофе, но и теплым молоком.

Печенье с арахисовой пастой и белым шоколадом: простой рецепт сладостей к чаю
Готовое печенье (фото: Юлия Шиканова)

Полезные советы

Не перегревайте печенье. Сразу после духовки оно может казаться мягким и недопеченным, но при охлаждении станет более плотным.

Не делайте шарики слишком большими. Так печенье равномернее пропечется.

Оставьте расстояние между заготовками. Если выложить их слишком близко, печенье может подключиться во время выпечки.

Можно использовать молочный или черный шоколад. Они также хорошо сочетаются с арахисовой пастой.

Перед использованием замените пергамент. Сформируйте из него шарик, а затем разверните и застелите противень. Так бумага станет более податливой и не будет скручиваться по краям.

Печенье содержит арахис, молочные продукты, яйца и пшеницу (глютен). Дополнительные аллергены могут зависеть от шоколада и арахисовой пасты.

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