Нужно ли стирать новые вещи, если они чисты с виду: объяснение специалистов

За приятным видом новой покупки могут скрываться остатки веществ, которые использовались для покраски и отделки ткани. Некоторые из них способны раздражать кожу, поэтому первая стирка имеет значение не только для свежести вещей .

Почему новая одежда имеет химический запах и зачем стирать ее перед первым ношением, рассказывает Styler.

Откуда берется характерный запах новой одежды

Запах новой футболки, джинсов или свитера не обязательно свидетельствует о плохом качестве изделия. Часто он связан с технологическими процессами, через которые проходит ткань до попадания на полки магазинов.

При производстве текстиль обрабатывают разными химическими соединениями. Они помогают закреплять цвета, делать материал более устойчивым к смятию, отталкивать воду и предотвращать появление плесени во время транспортировки.

Одно из таких веществ - формальдегид. Его соединения могут использовать для создания эффекта непрерывности, повышения устойчивости к пятнам и сохранения внешнего вида изделия.

Об этом сообщает новозеландское Агентство по безопасности продукции в своем разъяснении Formaldehyde in clothing . Ведомство рекомендует стирать и проветривать новые вещи перед использованием, поскольку остатки формальдегида могут вызвать раздражение кожи.

В то же время, характерный запах не позволяет определить, какое именно вещество присутствует на ткани и в каком количестве. И напротив: отсутствие запаха не гарантирует, что материал не содержит остатков производственных соединений.

Чем опасен запах и может ли одежда раздражать кожу

Сам по себе неприятный запах не означает, что одежда токсична или опасна. Важно различать наличие химических веществ в ткани и реальный риск здоровья.

Немецкий Федеральный институт оценки рисков (BfR) 6 октября 2026 года опубликовал обновленное разъяснение о химических веществах в текстиле. В нем специалисты объяснили, что большинство технологических веществ при производстве смывают, а часть специально остается в волокнах, чтобы придавать ткани определенные свойства.

По оценке института, аллергические и другие нежелательные реакции на текстиль в странах ЕС сейчас встречаются сравнительно редко. Однако отдельные красители и остатки формальдегида при определенных условиях могут вызвать контактную аллергию. Особо внимательными следует быть людям с чувствительной кожей и нарушенным кожным барьером.

Почему специалисты советуют стирать новые вещи

Рекомендация стирать одежду перед первым использованием касается не только удаления запаха. Во время стирки можно избавиться от части остатков красителей, технологических средств и других веществ, которые не закрепились прочно на волокнах.

В марте 2026 года дерматолог Шилпи Кетарпал объяснила , что яркие красители могут переходить на кожу или другие ткани во время первого ношения. Кроме того, одежду могут примерить другие покупатели, поэтому на ней иногда остаются микроорганизмы.

Врач советует стирать новые вещи на деликатном режиме и использовать средства без ароматизаторов.

Немецкий BfR также подчеркивает важный нюанс: проветривание помогает избавиться от летучих веществ, но не заменяет стирку. Некоторые соединения могут быть освобождены только под воздействием влаги, в частности пота.

Как правильно стирать новую одежду

Чтобы подготовить вещи к первому использованию, достаточно придерживаться нескольких рекомендаций: