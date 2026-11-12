Чи треба прати нові речі, якщо вони чисті на вигляд: пояснення фахівців

За приємним виглядом нової покупки можуть ховатися залишки речовин, які використовували для фарбування та обробки тканини. Деякі з них здатні подразнювати шкіру, тому перше прання має значення не лише для свіжості речей .

Чому новий одяг має хімічний запах і навіщо прати його перед першим носінням, розповідає Styler.

Звідки береться характерний запах нового одягу

Запах нової футболки, джинсів або светра не обов'язково свідчить про погану якість виробу. Часто він пов'язаний із технологічними процесами, через які проходить тканина до того, як потрапить на полиці магазинів.

Під час виробництва текстиль обробляють різними хімічними сполуками. Вони допомагають закріплювати кольори, робити матеріал стійкішим до зминання, відштовхувати воду та запобігати появі плісняви під час транспортування.

Одна з таких речовин - формальдегід. Його сполуки можуть використовувати для створення ефекту незминання, підвищення стійкості до плям і збереження зовнішнього вигляду виробу.

Про це повідомляє новозеландське Агентство з безпеки продукції у своєму роз'ясненні Formaldehyde in clothing . Відомство рекомендує прати та провітрювати нові речі перед використанням, оскільки залишки формальдегіду можуть спричиняти подразнення шкіри.

Водночас характерний запах не дозволяє визначити, яка саме речовина присутня на тканині та в якій кількості. І навпаки: відсутність запаху не гарантує, що матеріал не містить залишків виробничих сполук.

Чим небезпечний запах і чи може одяг подразнювати шкіру

Сам по собі неприємний запах не означає, що одяг токсичний або небезпечний. Важливо розрізняти наявність хімічних речовин у тканині та реальний ризик для здоров'я.

Німецький Федеральний інститут оцінки ризиків (BfR) 6 жовтня 2026 року опублікував оновлене роз'яснення про хімічні речовини в текстилі. У ньому фахівці пояснили, що більшість технологічних речовин під час виробництва змивають, а частина спеціально залишається у волокнах, щоб надавати тканині певних властивостей.

За оцінкою інституту, алергічні та інші небажані реакції на текстиль у країнах ЄС нині трапляються порівняно рідко. Проте окремі барвники та залишки формальдегіду за певних умов можуть спричиняти контактну алергію. Особливо уважними варто бути людям із чутливою шкірою та порушеним шкірним бар'єром.

Чому фахівці радять прати нові речі

Рекомендація прати одяг перед першим використанням стосується не лише видалення запаху. Під час прання можна позбутися частини залишків барвників, технологічних засобів та інших речовин, які не закріпилися міцно на волокнах.

У березні 2026 року дерматолог Шилпі Кетарпал пояснила , що яскраві барвники можуть переходити на шкіру або інші тканини під час першого носіння. Крім того, одяг можуть приміряти інші покупці, тому на ньому іноді залишаються мікроорганізми.

Лікарка радить прати нові речі на делікатному режимі та використовувати засоби без ароматизаторів.

Німецький BfR також наголошує на важливому нюансі: провітрювання допомагає позбутися летких речовин, але не замінює прання. Деякі сполуки можуть вивільнятися лише під впливом вологи, зокрема поту.

Як правильно прати новий одяг

Щоб підготувати речі до першого використання, достатньо дотримуватися кількох рекомендацій: