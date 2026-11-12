Продали авто, але штрафи приходять вам: як діяти, якщо покупець не переоформив машину

Продаж автомобіля не завжди означає, що колишній власник більше не отримуватиме штрафів за порушення ПДР . Якщо покупець не переоформив транспортний засіб, постанови з камер автоматичної фіксації можуть надходити людині, яка вже давно не користується машиною.

Що робити в такій ситуації, як перевірити реєстрацію автомобіля та чи можна оскаржити чужий штраф, розповідає Styler.

Чому після продажу автомобіля продовжують надходити штрафи

Одна з головних причин - автомобіль фактично передали покупцеві, але не завершили його офіційне переоформлення.

Камери автоматичної фіксації порушень ПДР не встановлюють особу водія за обличчям. Відповідальну особу визначають за даними державних реєстрів.

За загальним правилом, відповідальність за автоматично зафіксоване порушення покладається на фізичну особу, за якою зареєстрований транспортний засіб. Якщо в реєстрі зазначено належного користувача, відповідальність може покладатися на нього.

Тому колишній власник ризикує отримувати постанови за перевищення швидкості та інші порушення, навіть якщо за кермом перебуває новий власник.

Однак важливо розрізняти три ситуації:

Авто передали за довіреністю. Такий документ не передає право власності, тому автомобіль залишається зареєстрованим за попереднім власником.

Підписали договір купівлі-продажу, але не завершили перереєстрацію. Потрібно перевірити документи та реєстраційний статус машини. Сам факт передачі ключів не гарантує зміни даних у реєстрі.

Автомобіль офіційно перереєстрували. Якщо порушення зафіксували вже після зміни власника, є підстави перевірити правильність постанови та оскаржити її.

Як перевірити, чи переоформили автомобіль

Перш ніж сплачувати або оскаржувати штраф, необхідно встановити, чи змінилися реєстраційні дані транспортного засобу.

Для цього можна звернутися до сервісного центру МВС із документами, що підтверджують продаж автомобіля, та попросити роз'яснити його реєстраційний статус.

Також варто перевірити інформацію в Електронному кабінеті водія або застосунку Дія. Але відсутність автомобіля в електронному переліку сама собою не замінює офіційного підтвердження перереєстрації.

Підготуйте:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Договір купівлі-продажу, якщо він є

Копії документів на автомобіль, якщо вони збереглися

Отримані постанови про штрафи

Особливу увагу зверніть на дату перереєстрації. Саме вона допоможе встановити, хто був зазначений у реєстрі на момент порушення.

Покупець не переоформив машину: що робити продавцю

Якщо з'ясувалося, що автомобіль досі зареєстрований на вас, проблему потрібно вирішувати окремо від уже отриманих штрафів.

Перший крок - зв'язатися з покупцем.

Повідомте йому, що транспортний засіб не переоформлений і через це на ваше ім'я надходять постанови.

Попросіть завершити перереєстрацію та узгодьте спосіб оформлення документів. Бажано зберегти письмове листування.

Другий крок - звернутися до сервісного центру МВС.

Якщо покупець погоджується співпрацювати, сторони можуть оформити необхідні документи та завершити перереєстрацію.

За роз'ясненням Головного сервісного центру МВС, під час звичайної зміни власника автомобіль за загальним правилом не потрібно фізично доставляти до сервісного центру. Проте документи та участь сторін або їхніх уповноважених представників мають відповідати вимогам конкретної процедури.

Третій крок - з'ясувати можливості юридичного захисту.

Якщо покупець не виходить на зв'язок або відмовляється переоформлювати машину, варто отримати індивідуальну юридичну консультацію.

Самостійно виключити покупця з реєстру чи переоформити на нього транспортний засіб без належних правових підстав продавець не може.

Також не слід подавати неправдиву заяву про викрадення автомобіля, якщо його добровільно передали іншій особі.

Як оскаржити штраф за порушення, якого ви не вчиняли

Якщо на ваше ім'я надійшла постанова за автоматично зафіксоване порушення, насамперед перевірте її номер, дату, час, місце та державний номер автомобіля.

Переглянути інформацію можна через офіційний сервіс МВС або Електронний кабінет водія.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанову щодо автоматично зафіксованого порушення можна оскаржити у встановленому порядку.

Патрульна поліція роз'яснює, що скаргу на таку постанову можна подати протягом 10 днів із дня набрання нею законної сили.

Залежно від обставин звернутися можна до вищого органу чи посадової особи або до відповідного суду.

До скарги доцільно додати:

Копію постанови про адміністративне правопорушення

Договір купівлі-продажу автомобіля

Документи, які підтверджують дату перереєстрації

Інші докази, що стосуються обставин порушення

Важливо розуміти, що договір купівлі-продажу не гарантує автоматичного скасування штрафу. Рішення залежить від реєстраційного статусу автомобіля, обставин справи та поданих доказів.

Якщо строк оскарження пропущено з поважних причин, можна порушувати питання про його поновлення в передбаченому законом порядку.

Чи може покупець самостійно взяти штраф на себе

Так, для окремих порушень, зафіксованих в автоматичному режимі, законодавство передбачає процедуру зміни відповідальної особи.

Згідно зі статтею 279-3 КУпАП, фактичний водій може визнати порушення та погодитися на притягнення до адміністративної відповідальності.

Для цього він має протягом 20 календарних днів із дня вчинення порушення або з дня набрання постановою законної сили звернутися до уповноваженого підрозділу Національної поліції із відповідною заявою та надати підтвердження сплати штрафу.

Також Патрульна поліція описує можливість зміни відповідальної особи через сервіс МВС з використанням кваліфікованого електронного підпису та попередньою сплатою штрафу.

Ця процедура потребує участі особи, яка фактично керувала автомобілем. Самої заяви попереднього власника про те, що він не був за кермом, недостатньо для автоматичного перенесення відповідальності.

Що буде, якщо ігнорувати штрафи

Навіть якщо порушення вчинив покупець, ігнорувати постанову, оформлену на ваше ім'я, небезпечно.

Якщо штраф не сплатити або своєчасно не оскаржити, постанова може бути передана на примусове виконання. Це може призвести до додаткових витрат і заходів примусового стягнення, передбачених законодавством.

Для штрафів за автоматично зафіксовані порушення ПДР діють спеціальні правила оплати. Зокрема, за визначених законом умов можна сплатити 50% суми штрафу протягом пільгового строку.

Але оплата постанови не вирішує питання з реєстрацією автомобіля. Якщо машина й надалі залишається оформленою на попереднього власника, ризик отримання нових штрафів зберігається.

Як уникнути проблем під час продажу автомобіля

Найбезпечніше оформлювати продаж так, щоб передача транспортного засобу та його перереєстрація відбувалися в межах однієї процедури.

Для цього варто:

Укладати офіційний договір купівлі-продажу

Переконатися, що перереєстрацію завершено

Зберігати свій примірник договору

Перевіряти дату зміни реєстраційних даних

Не вважати довіреність повноцінною заміною продажу

Головний сервісний центр МВС наголошує, що передача автомобіля за довіреністю не означає переходу права власності.

Тому найважливіше після продажу машини - переконатися, що новий власник належним чином оформив транспортний засіб. Це допоможе уникнути ситуації, коли автомобілем користується інша людина, а штрафи продовжують надходити вам.