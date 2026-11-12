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Смачно 12 листопада 2026 · 06:43

Онiгірі з тунцем і крем-сиром: як приготувати японську закуску навіть без світла

Ситна страва, яку можна зробити з паніровкою або без неї
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Онiгірі з тунцем і крем-сиром: як приготувати японську закуску навіть без світла

Онігірі в паніровці панко (колаж: Styler)

Коли світло з'являється лише на кілька годин, хочеться використати цей час із користю та приготувати щось смачніше за звичайний бутерброд. Ці онiгірі - саме такий варіант: ситний рис із тунцем і крем-сиром, загорнутий у норі. А якщо встигнете скористатися аерогрилем, можна зробити ще й хрустку паніровку.

Як приготувати онігірі без електроенергії, розповідає редакторка Styler Юлія Шиканова.

Онігірі

Інгредієнти:

Для онігірі

  • Рис - 170 г
  • Крем-сир - 60 г
  • Тунець у власному соку - 100 г
  • Майонез - 1 ст. л.
  • Листи норі - 3 штуки
  • Чорний перець - за смаком
  • Сіль - для варіння рису

Для панірування

  • Сухарі панко - 50 г
  • Яйце - 1 шт.

Приготування

Для цього рецепту я спочатку промила, а потім відваріла рис до готовності в підсоленій воді.

Поки рис трохи вистигає, приготуємо начинку. Розімніть тунець виделкою, додайте майонез і чорний перець. За бажанням можна додати інші улюблені спеції.

До ще теплого рису додайте крем-сир і добре перемішайте. Я використовую саме такий спосіб для того, щоб рис був клейким.

Коли рис та начинка готові, візьміть лист норі, викладіть частину рису та сформуйте основу потрібної форми. У центр покладіть тунцеву начинку, накрийте її ще одним шаром рису та загорніть норі. Можна робити трикутники, квадратики або кружечки. Я зробила квадратні.

Онiгірі з тунцем і крем-сиром: як приготувати японську закуску навіть без світла
Спосіб викладки начинки (фото: Юлія Шиканова)

Якщо все ж хочеться зробити страву гарячою, то збийте яйце, занурте в нього кожну заготовку, а потім обваляйте в панко, добре притискаючи сухарі пальцями.

Викладіть онiгірі в аерогриль і готуйте 10 хвилин за температури 180 градусів.

Онiгірі з тунцем і крем-сиром: як приготувати японську закуску навіть без світла
Готова страва без панірування (фото: Юлія Шиканова)

Страва містить рибу, молочні продукти, яйця та пшеницю (глютен). Додаткові алергени можуть залежати від складу майонезу та панко.

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