Онiгірі з тунцем і крем-сиром: як приготувати японську закуску навіть без світла

Коли світло з'являється лише на кілька годин, хочеться використати цей час із користю та приготувати щось смачніше за звичайний бутерброд. Ці онiгірі - саме такий варіант: ситний рис із тунцем і крем-сиром, загорнутий у норі. А якщо встигнете скористатися аерогрилем, можна зробити ще й хрустку паніровку.
Як приготувати онігірі без електроенергії, розповідає редакторка Styler Юлія Шиканова.
Онігірі
Інгредієнти:
Для онігірі
- Рис - 170 г
- Крем-сир - 60 г
- Тунець у власному соку - 100 г
- Майонез - 1 ст. л.
- Листи норі - 3 штуки
- Чорний перець - за смаком
- Сіль - для варіння рису
Для панірування
- Сухарі панко - 50 г
- Яйце - 1 шт.
Приготування
Для цього рецепту я спочатку промила, а потім відваріла рис до готовності в підсоленій воді.
Поки рис трохи вистигає, приготуємо начинку. Розімніть тунець виделкою, додайте майонез і чорний перець. За бажанням можна додати інші улюблені спеції.
До ще теплого рису додайте крем-сир і добре перемішайте. Я використовую саме такий спосіб для того, щоб рис був клейким.
Коли рис та начинка готові, візьміть лист норі, викладіть частину рису та сформуйте основу потрібної форми. У центр покладіть тунцеву начинку, накрийте її ще одним шаром рису та загорніть норі. Можна робити трикутники, квадратики або кружечки. Я зробила квадратні.
Якщо все ж хочеться зробити страву гарячою, то збийте яйце, занурте в нього кожну заготовку, а потім обваляйте в панко, добре притискаючи сухарі пальцями.
Викладіть онiгірі в аерогриль і готуйте 10 хвилин за температури 180 градусів.
Страва містить рибу, молочні продукти, яйця та пшеницю (глютен). Додаткові алергени можуть залежати від складу майонезу та панко.
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