Гортензії, бузок і лаванда: які рослини не можна обрізати перед морозами

Напередодні морозів багато садівників проводять осінню обрізку , видаляючи сухі суцвіття та зайві пагони, щоб підготувати рослини до зими. Але деякі рослини краще залишити до весни, адже сильна осіння обрізка може пошкодити квіткові бруньки або послабити їх перед зимівлею.

Про те, які рослини не варто обрізати перед морозами та як правильно підготувати їх до холодів, пише Styler.

Чому не всі рослини потрібно обрізати восени

Осіння обрізка не є обов'язковою процедурою для кожної рослини. Її необхідність залежить від виду, термінів цвітіння та особливостей формування нових пагонів.

Деякі декоративні кущі закладають квіткові бруньки ще влітку або восени. Вони залишаються на пагонах протягом зими, а навесні розвиваються у квіти. Якщо обрізати такі гілки перед морозами, наступного сезону рослина може зацвісти значно слабше.

Інші культури краще зимують зі старими стеблами та сухими суцвіттями. Вони частково захищають молоді бруньки, затримують сніг і створюють природне укриття для корисних комах.

Особливо обережно потрібно поводитися з вічнозеленими рослинами, які зберігають листя протягом зими. Сильна обрізка напередодні морозів може порушити баланс між кореневою системою та надземною частиною куща.

Гортензії

Гортензії належать до рослин, які найчастіше страждають від неправильної обрізки. Та важливо враховувати, що різні види цих кущів потребують різного догляду.

Найобережніше слід поводитися з великолистою гортензією. Більшість її сортів формують квіткові бруньки на пагонах попереднього року. Якщо восени сильно вкоротити такі гілки, наступного літа кущ може не зацвісти.

Фахівці RHS радять залишати сухі суцвіття великолистої гортензії на зиму. Вони можуть частково захищати молоді бруньки від морозів. Навесні, коли мине загроза сильних холодів, сухі суцвіття можна зрізати до першої пари здорових бруньок.

Інша ситуація з волотистою та деревоподібною гортензіями. Вони цвітуть на пагонах поточного року, тому добре переносять сильнішу обрізку. Проте проводити її краще наприкінці зими або ранньою весною, до початку активного росту.

Бузок

Бузок формує квіткові бруньки задовго до весняного цвітіння. Саме тому обрізати його напередодні морозів не варто. Якщо восени вкоротити здорові пагони, можна випадково видалити бруньки, з яких наступного року мали з'явитися запашні суцвіття.

За рекомендаціями RHS щодо догляду за бузком, найкращий час для його формування - період одразу після завершення цвітіння. Зазвичай достатньо видалити відцвілі суцвіття, а за потреби трохи вкоротити окремі гілки, які порушують форму куща.

Сильну обрізку старого бузку проводять лише за необхідності. Вона може стимулювати появу нових пагонів, але часто призводить до тимчасового зменшення кількості квітів.

Якщо восени кущ виглядає неохайно, краще обмежитися видаленням сухих, зламаних або хворих гілок.

Лаванда

Лаванда потребує регулярного формування, але пізня осінь - не найкращий час для сильної обрізки.

Ця рослина має особливість: старі здерев'янілі стебла погано утворюють нові пагони. Якщо зрізати зелену частину надто низько, кущ може втратити декоративність або не відновитися.

Фахівці RHS рекомендують обрізати лаванду наприкінці літа, одразу після завершення цвітіння. Зазвичай видаляють відцвілі квітконоси та приблизно 2,5 см молодого облистненого приросту.

Якщо цього не зробили вчасно, перед морозами краще не проводити сильну обрізку. Навесні можна буде видалити пошкоджені холодом частини та обережно підкоригувати форму куща, не зачіпаючи стару деревину.

Особливої уваги потребує лаванда в горщиках. Її коренева система менш захищена від холоду, тому перед зимою важливіше подбати про укриття від сильних морозів і надмірної вологи.

Форзиція та вейгела

Форзиція та вейгела також належать до декоративних кущів, які можуть втратити частину майбутніх квітів через невчасну обрізку.

Форзиція зацвітає однією з перших навесні, ще до появи листя. Її квіткові бруньки формуються на пагонах попереднього сезону. Тому сильне осіннє вкорочення гілок може суттєво зменшити кількість жовтих квітів навесні.

Вейгела також переважно цвіте на пагонах, сформованих раніше. Основне формування куща краще проводити після першої хвилі цвітіння, щоб рослина встигла наростити нові гілки.

Якщо обрізати ці кущі пізно восени, можна видалити частину квіткових бруньок. Перед зимою достатньо оглянути рослини та прибрати пошкоджені гілки, якщо вони становлять проблему.

Рододендрони та вічнозелені кущі

Рододендрони, самшит та інші вічнозелені кущі також не варто сильно обрізати безпосередньо перед морозами. На відміну від листопадних рослин, вони зберігають листя взимку та продовжують втрачати через нього вологу.

За рекомендаціями RHS, осіння та зимова обрізка вічнозелених кущів може бути небажаною, оскільки рослини не здатні швидко відновлювати надземну частину в холодний період.

Для рододендронів існує ще одна причина уникати невчасної обрізки. Багато сортів формують квіткові бруньки заздалегідь, тому вкорочення пагонів восени може позбавити кущ частини майбутнього цвітіння.

Основне формування таких рослин краще проводити у відповідний для конкретного виду період, зазвичай після цвітіння або навесні.

Коли осіння обрізка все ж необхідна

Попри те, що багато декоративних рослин краще залишати до весни, існують ситуації, коли обрізка восени виправдана.

Це стосується хворих або пошкоджених пагонів. Якщо на стеблах помітні ознаки грибкових захворювань, залишати їх на ділянці до весни не завжди безпечно.

Наприклад, півонії з ураженим листям і стеблами після завершення вегетації рекомендують обрізати, щоб зменшити ризик збереження збудників хвороб на рослинних рештках.

Восени можна видаляти:

Зламані та небезпечно пошкоджені гілки

Пагони з ознаками грибкових захворювань

Загнилі стебла та листя

Відмерлі частини однорічних рослин

При цьому важливо не плутати санітарну обрізку із сильним формуванням кущів.

Хворі рослинні рештки потрібно прибрати з клумби, а садові інструменти після роботи очистити та за потреби продезінфікувати.

П'ять помилок, яких варто уникати перед морозами

Обрізати всі рослини за одним принципом. Терміни догляду залежать від виду культури та того, на яких пагонах вона формує квіти.

Сильно вкорочувати здорові гілки наприкінці осені. Для багатьох весняноквітучих і вічнозелених кущів така процедура може бути небажаною.

Видаляти всі сухі суцвіття. Частина з них допомагає захищати молоді бруньки, а інші залишаються кормом для птахів.

Залишати заражені рослинні рештки. Якщо рослина має ознаки грибкових захворювань, пошкоджені частини краще своєчасно прибрати.