Екссуддя "МастерШеф" Ольга Мартиновська привезла Україні перше місце з міжнародного конкурсу кулінарів

Українська шеф-кухарка Ольга Мартиновська, відома як екссуддя "МастерШеф" , здобула перше місце на міжнародному кулінарному конкурсі La Cuillère d’Or 2026. Про свою перемогу вона повідомила в соцмережах, присвятивши її українським колегам, які захищають країну.

Styler з посиланням на допис кулінарки в Instagram розповість про це детальніше.

Перемогла на міжнародному конкурсі

Радісною новиною кулінарка поділилася одразу після завершення конкурсу. Мартиновська не приховувала емоцій і звернулася до українців зі словами, які стали символом її тріумфу.

"ТААААААААК!!! Україно, ми це зробили! Перше місце у фіналі La Cuillère d’Or - єдиний міжнародний жіночий конкурс кулінарів і кондитерів", - написала вона.

Для шеф-кухарки ця перемога стала не просто професійною нагородою, а й можливістю знову пережити особливі відчуття від роботи на великій кухні.

Кому Мартиновська присвятила свою перемогу

Окремо Ольга наголосила, що хоче розділити свій успіх із колегами, які через війну залишили професію та взяли до рук зброю.

"Свою перемогу я хочу подарувати всім моїм колегам зі світу кулінарії та гостинності, які лишили улюблену кухню, ресторан і пішли захищати нас! Присвячую колегам, яких більше з нами немає", - зворушливо зазначила вона.

"Прожила маленьке класне життя"

Участь у міжнародному змаганні стала для кулінарки можливістю хоча б ненадовго відчути звичний професійний азарт, не пов'язаний із війною.

"Прожила маленьке класне життя як колись, з приємним стресом, який не стосується війни! І це було так для мене важливо!" - поділилася вона.



Мартиновська також подякувала всім, хто підтримував її повідомленнями та коментарями. За словами шеф-кухарки, ця увага додавала їй сил протягом конкурсу.

"Я таку силу в собі відчувала, наче з ядра землі йшла енергія!" - зауважила Ольга.

Мартиновська зізналася, чим залишилася незадоволена після фіналу

Попри перемогу, кулінарка не відмовилася від свого звичного перфекціонізму. Вона зазначила, що деякі деталі у стравах могла б виконати краще, однак цього дня дозволила собі просто порадіти результату.

"Мій перфекціоніст незадоволений, бо деякі деталі в моїх стравах могли бути ще кращими. Але нехай він сьогодні відпочиває, бо я перемогла", - з гумором написала Мартиновська.

Наприкінці свого допису шеф-кухарка нагадала, звідки почався її шлях, і звернулася до тих, хто лише мріє про великі професійні досягнення.

"Я - Оля, народилась і виросла в селі Юр'ївка на Миколаївщині. Все можливо, головне – не зупинятися!!! Ніколи", - підсумувала вона.

Пізніше Мартиновська додала, що ще розповість більше про конкурс, учасників, суддівство та власні переживання. Вона зізналася, що хвилювалася перед фіналом, хоча думала, що вже нічого не боїться.