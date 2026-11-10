"Пшонка-стайл" відпочиває! Хто такий Владислав Соколов і чому від його фото нудить увесь Threads

Здавалося, що після легендарних золотих батонів та колекції ікон ексгенпрокурора Віктора Пшонки українців уже важко здивувати показною розкішшю. Проте 47-річний дніпровський бізнесмен Владислав Соколов привернув увагу користувачів Threads своїм маєтком, химерним інтер'єром і демонстративним "важким люксом".

Styler розповідає, хто такий Владислав Соколов, чим він відомий, який вигляд має його розкішний будинок і чому світлини викликали бурхливу реакцію в соцмережах.

Позолота, оксамит і живий крокодил

Коли фотографії апартаментів дніпровського бізнесмена Владислава Соколова опинилися у відкритому доступі, українці почали змагатися у винахідливості комбінацій слів.

Позолочені колони, величезне кругле ліжко, червоний оксамит, різьблені меблі під франкську старовину, барельєфи, басейни та... живий крокодил у скляному терраріумі прямо посеред житлових кімнат.

У соцмережах ці інтер'єри вже охрестили "перемогою несмаку над здоровим глуздом" та "Пшонка-стайлом 2.0".

Хто такий Владислав Соколов

Владиславу Соколову 47 років. Він народився в Луганську, але протягом багатьох років жив і розгортав свою діяльність у Дніпрі.

Свій шлях він розпочинав зі спорту, однак згодом повністю переключився на бізнес у сфері торгівлі металопродукцією.

У спортивних колах його пам'ятають як вихованця луганської та дніпропетровської шкіл боксу. Соколов присвятив рингу значну частину молодості, брав участь у регіональних та всеукраїнських турнірах і здобув звання кандидата у майстри спорту (КМС) з боксу.

За словами знайомих із його оточення, саме боксерський бэкграунд сформував його характер та стиль ведення справ - жорсткий, прагматичний і націлений на результат.

Спортивне минуле Соколов не приховував і пізніше: у соціальних мережах він періодично ділився знімками з тренувань, підтримував форму в приватних спортивних залах та демонстрував захоплення бойовими мистецтвами.

Хоча у ЗМІ Соколова часто згадують як боксера-профі, гучних титулів, світових поясів чи кубків міжнародного рівня у його кар'єрі не було. Уся його спортивна історія пов'язана з аматорським боксом. У відкритих реєстрах Федерації боксу України, архівах чемпіонатів України серед дорослих та міжнародних статистичних базах (наприклад, BoxRec) цей боксер-"чемпіон" не фігурує.

Під час виступів за луганську та дніпропетровську школи боксу він брав участь у регіональних першостях, міських змаганнях та обласних турнірах. Головною офіційною нагородою та спортивним досягненням Соколова стало виконання нормативу кандидата у майстри спорту (КМС) України з боксу.

Бізнес та похід у політику

У 2015 році Соколов обіймав посаду комерційного директора ТОВ "Торговий дім "Металлург" і навіть намагався увійти у велику політику - балотувався до Дніпропетровської обласної ради. Депутатський мандат він тоді не отримав, зате значно розширив вплив у сфері постачання металу.

Далі слідчі пов'язали його ім'я з низкою компаній (зокрема "Сталь Плюс" та "ТД Тризуб"), які стали великими постачальниками матеріалів для державних підрядів.

Цікаво, що сам Соколов у документах зберігав скромність: на нього офіційно зареєстрований лише ФОП, і формально він не володіє ані розкішним житлом, ані елітним автопарком (при чому, лише торік він відкрив ФОП із основним видом діяльності "Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки").

Власницею усього цього майна є 73-річна мати-пенсіонерка бізнесмена - на ній 17 автомобілів, серед яких й нові преміальні моделі.

Сімейне життя Соколова

Про особисте та сімейне життя 47-річного дніпровського бізнесмена у публічному просторі відомо небагато. Він намагався тримати свою родину подалі від об'єктивів камер та соціальних мереж. З фото у його акаунтах можна зробити лише той висновок, що він виховує двох дітей - сина-підлітка та доньку.

Про офіційну дружину Соколова інформація теж відсутня - юридично він не перебуває в зареєстрованому шлюбі.

Водночас у навколобізнесових колах Дніпра подейкують, що розкішний пентхаус із позолотою та крокодилом облаштовувався саме з урахуванням смаків його супутниці життя, ім'я якої, щоправда, ніхто не озвучує.

Крокодил, Rolls-Royce та позолочені двері: що знайшли у пентхаусі

Справжня "візитівка" Соколова - це його багаторівневий пентхаус в одному із елітних житлових комплексів Дніпра, який і спричинив шквал реакцій у соцмережах.

Під час слідчих дій фото помешкання потрапили у мережу і наочно показали, куди можуть спрямовуватися мільйонні статки:

Екзотичний зоопарк у кімнаті. Серед палацових меблів господар облаштував спеціальний тераріум, у якому жив справжній крокодил.

Серед палацових меблів господар облаштував спеціальний тераріум, у якому жив справжній крокодил. "Музейна" розкіш. Кожна кімната оформлена в стилістиці важкого бароко з елементами східного пишноцвіття. Замість звичайного ремонту - липнина з позолотою, масивні золочені двері з орнаментами, позолочені колонні конструкції та важкі червоні шпалери.

Кожна кімната оформлена в стилістиці важкого бароко з елементами східного пишноцвіття. Замість звичайного ремонту - липнина з позолотою, масивні золочені двері з орнаментами, позолочені колонні конструкції та важкі червоні шпалери. Зона відпочинку. У квартирі облаштовано власну зону з басейном, декор якого повторює загальний дух "палацу", а також спальню з велетенським круглим ліжком та золотим узголів'ям.

У квартирі облаштовано власну зону з басейном, декор якого повторює загальний дух "палацу", а також спальню з велетенським круглим ліжком та золотим узголів'ям. Елітний гараж. Поблизу апартаментів правоохоронці знайшли автопарк, серед якого виділяється позашляховик Rolls-Royce Cullinan вартістю в сотні тисяч доларів.

Звідки статки та чому гримить скандал

Хвиля обговорень розкішного пентхауса виникла на тлі розслідування можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво захисних споруд для енергетичних об'єктів Київської області.

За даними розслідувань, у квітні та травні 2026 року Департамент регіонального розвитку Київської ОДА уклав 25 договорів на будівництво таких об'єктів загальною вартістю майже 1,89 млрд грн. Основними підрядниками стали ТОВ "Консалтинг-Буд" та ТОВ "Українська будівельна компанія "Ю.Бі.Сі.". Значну частину металопродукції для цих робіт постачало ТОВ "Сталь Плюс", яке також мало товарні операції з ПП "ТД Тризуб" (обидві ці компанії, як ми вже писали вище, пов'язують із Владиславом Соколовим).

Так, за матеріалами судової ухвали від 14 жовтня 2026 року, з травня "Сталь Плюс" поставила металопродукції "Консалтинг-Буд" приблизно на 155,45 млн грн без ПДВ, а "Ю.Бі.Сі." - ще на 101,07 млн грн без ПДВ. Загальний обсяг цих поставок становив близько 256,5 млн грн.

Під час аналізу фінансово-господарських операцій правоохоронці виявили суттєві відхилення між цінами придбання та подальшого продажу металу. За попередніми розрахунками, потенційна різниця становить близько 20,8 млн грн без ПДВ. Слідство перевіряє, чи могли постачальницькі та субпідрядні ланки використовувати для збільшення вартості матеріалів і будівельних робіт, оплачених бюджетним коштом.

Саме в межах цього кримінального провадження правоохоронці проводили обшуки за адресами, пов'язаними з фігурантами справи.

До слова, під час слідчих дій, було задокументовано не лише розкішний пентхаус із крокодилом та елітний автопарк, а й вилучено речові докази, фінансово-господарську документацію, печатки компаній та значні суми готівки у різній валюті.

Наразі у справі триває серія експертиз щодо відповідності якості поставленого металу встановленим стандартам та оцінки реальних збитків, завданих державному бюджету.

Слідчі процесуальні дії продовжуються, а фігурантам провадження загрожує притягнення до кримінальної відповідальності за статтями щодо привласнення та розтрати майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.