Домашній торт "Зебра" з шоколадною глазур'ю: покроковий рецепт (фото)

Торт "Зебра" - домашній десерт , у якому поєднуються ніжне ванільне та шоколадне тісто. Його головна особливість - смугастий візерунок, який утворюється без складних кондитерських технік. Я вирішила доповнити класичний рецепт шоколадною глазур'ю, щоб зробити смак більш насиченим.

Як приготувати десерт та що варто врахувати, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

Домашній торт "Зебра" з шоколадною глазур'ю

За основу я взяла рецепт пирога "Зебра" з кулінарного сайту SHUBA. У ньому поєднуються два види тіста - світле та шоколадне, які під час випікання утворюють характерний смугастий малюнок. Я вирішила доповнити цей десерт домашньою шоколадною глазур'ю на основі какао, молока та вершкового масла.

Шоколадна глазур не лише додає торту насиченішого смаку, а й робить його соковитішим і ніжнішим. Вона покриває корж тонким шоколадним шаром, допомагаючи зберегти вологу всередині, завдяки чому десерт виходить м'яким і не здається сухим.

Інгредієнти для торта "Зебра"

Для тіста:

Кефір - 250 мл.

Яйця - 2 шт.

Цукор - 1 склянка.

Ванільний цукор - 1 ч. л.

Рафінована соняшникова олія - 150 мл.

Пшеничне борошно - 1,5 склянки.

Какао-порошок - 2 ст. л.

Розпушувач - 1 ч. л.

Харчова сода - 0,5 ч. л.

Сіль - 2 г.

Для шоколадної глазурі:

Какао-порошок - 3 ст. л.

Цукор - 4 ст. л.

Молоко - 5 ст. л.

Вершкове масло - 40 г.

Для випікання я використала круглу форму. За рекомендацією SHUBA, для такого пирога підходить роз'ємна форма діаметром 24-26 см.

Як я готувала торт "Зебра"

Крок 1. Підготувала основу для тіста

Спочатку я налила кефір кімнатної температури у велику миску, додала харчову соду та перемішала вінчиком.

Після цього всипала звичайний і ванільний цукор, додала сіль та розбила яйця. Усе ретельно перемішала до однорідності.

Далі влила рафіновану соняшникову олію, додала одну склянку просіяного борошна та знову перемішала, щоб у тісті не залишилося грудочок.

Основа має вийти однорідною та достатньо текучою, щоб її можна було поступово викладати у форму.

Крок 2. Розділила тісто на дві частини

Готову масу я розділила на дві приблизно однакові частини.

До першої додала какао-порошок і перемішала до рівномірного шоколадного кольору.

До другої всипала решту борошна разом із розпушувачем та також ретельно перемішала.

Важливо, щоб обидві частини мали приблизно однакову консистенцію. Якщо одна з них буде значно густішою, тісто нерівномірно розтікатиметься у формі.

Світле та шоколадне тісто для торта "Зебра" (фото: Остапова Анастасія)

Крок 3. Сформувала смугастий візерунок

Круглу форму для випікання я застелила пергаментом.

Після цього почала по черзі викладати світле та шоколадне тісто в центр форми. Спочатку додала кілька ложок світлої маси, а потім таку саму кількість шоколадної.

Кожну наступну порцію наливала в центр попередньої. Завдяки цьому тісто поступово розтікалося, утворюючи концентричні кола.

Щоб зробити малюнок цікавішим, можна провести дерев'яною шпажкою кілька ліній від центру до країв форми. Головне - не перемішувати масу надто інтенсивно, щоб світлі та шоколадні смужки залишилися помітними.

Формування торта "Зебра" (фото: Остапова Анастасія)

Крок 4. Випекла торт

Форму з тістом я поставила в попередньо розігріту до 180°C духовку.

Орієнтовний час випікання - 40-45 хвилин. Однак він може змінюватися залежно від особливостей духовки та діаметра форми.

Готовність я перевірила дерев'яною шпажкою: обережно проколола корж у центрі. Якщо на ній не залишається сирого тіста, випічку можна діставати.

Після випікання я залишила торт ненадовго у формі, щоб він трохи охолонув, а потім обережно переклала на тарілку.

Перевірка готовності торта дерев'яною шпажкою (фото: Остапова Анастасія)

Як я приготувала шоколадну глазур

Для свого варіанта торта я вирішила приготувати просту шоколадну глазур на основі какао. Вона не потребує плиткового шоколаду, а всі інгредієнти легко знайти у звичайному магазині

Спочатку в невеликій каструлі я змішала какао-порошок із цукром, щоб не утворювалися грудочки.

Потім поступово додала молоко, ретельно перемішала суміш і поставила її на слабкий вогонь. Постійно помішувала, доки цукор не розчинився, а маса не стала однорідною.

Коли глазур добре нагрілася та почала злегка кипіти, додала вершкове масло. Продовжила перемішувати, поки воно повністю не розтануло. У результаті отримала гладеньку шоколадну масу з блискучою поверхнею.

Важливо не залишати глазур без нагляду, оскільки суміш із цукром може швидко пригоріти.

Приготування шоколадної глазурі для торта (фото: Остапова Анастасія)

Крок 5. Покрила торт глазур'ю

Готовій глазурі я дала трохи охолонути, щоб вона стала густішою, але залишалася достатньо текучою. Після цього поступово вилила її на охолоджений корж і розподілила по поверхні.

Частина шоколадної маси природно стекла по боках, утворивши красиве покриття без додаткового декору. Я залишила торт на деякий час, щоб глазур охолола та стабілізувалася.

У результаті вийшов домашній десерт із соковитим двоколірним коржем і насиченим шоколадним покриттям.

Домашній торт "Зебра" з шоколадною глазур'ю (фото: Остапова Анастасія)

Мої поради для вдалого торта "Зебра"

Під час приготування я звернула увагу на кілька нюансів, які допомагають отримати гарний результат.

Використовуйте продукти кімнатної температури. Кефір та яйця краще заздалегідь дістати з холодильника. Так інгредієнти легше змішуються, а тісто виходить одноріднішим.

Стежте за консистенцією тіста. Обидві частини повинні бути приблизно однакової густоти. Якщо шоколадне тісто вийшло занадто щільним, можна додати трохи кефіру.

Не поспішайте формувати смужки. Викладайте тісто невеликими порціями в центр форми. Так малюнок буде рівномірнішим.

Не відкривайте духовку на початку випікання. Різке зниження температури може призвести до того, що корж осяде. Краще перевіряти готовність ближче до завершення рекомендованого часу.

Перевіряйте середину коржа. Навіть якщо поверхня вже добре підрум'янилася, усередині тісто може залишатися сирим. Тому я завжди використовую дерев'яну шпажку.

Не наносьте глазур на гарячий корж. Якщо торт не встиг охолонути, шоколадна маса може швидко стекти та нерівномірно покрити поверхню.

Дайте десерту постояти перед нарізанням. Після охолодження глазур стане густішою, а корж буде зручніше розрізати на акуратні порції.

Алергени: страва містить яйця, молочні продукти (кефір, молоко, вершкове масло) та глютен (пшеничне борошно).