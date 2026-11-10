Даша Астаф'єва отримала орден княгині Ольги від Зеленського: як відреагувала співачка (відео)

Українська співачка, телеведуча та волонтерка Даша Астаф'єва отримала державну нагороду від президента Володимира Зеленського. Артистку відзначили орденом княгині Ольги III ступеня за внесок у розвиток національної культури й мистецтва, творчі здобутки та професійну майстерність.

Про особливу подію Styler розповість із посиланням на допис Астаф'євої, опублікований на сторінці в Instagram .

Перші емоції артистки

Співачка не приховувала, що отримання державної нагороди стало для неї несподіваною та особливою подією. Вона наголосила, наскільки цінним є визнання справи, якій присвячує багато часу та сил.

"Сьогодні в моєму житті відбулася особлива подія - мені вручили орден княгині Ольги. І досі важко повірити, що це сталося. Для мене це велика честь і водночас дуже зворушливий момент. Особливо цінно отримувати таке визнання за справу, якій віддаєш стільки часу, сил і любові", - поділилася Астаф'єва.

Важливий внесок українських жінок

Водночас артистка звернула увагу не лише на власне досягнення. За її словами, сьогодні українки щодня докладають зусиль для розвитку країни в найрізноманітніших сферах - від культури й освіти до волонтерства та громадської діяльності.

"Сьогодні українські жінки роблять неймовірно багато. У культурі, освіті, волонтерстві, громадській діяльності, у своїх родинах і професіях. Кожна по-своєму робить внесок у життя країни, підтримує інших і допомагає нам рухатися вперед. Мені хочеться, щоб про ці досягнення говорили частіше, щоб жіночу працю помічали, цінували й відзначали. Адже за багатьма важливими змінами стоять саме люди, які щодня, без зайвого розголосу, роблять свою справу", - написала співачка.

Кому Даша присвятила свою нагороду

Окремо Астаф'єва підкреслила, що не вважає відзнаку виключно особистим досягненням. Вона подякувала команді, близьким і людям, які підтримують її роботу та долучаються до популяризації української літератури.

"Цю нагороду я сприймаю як спільне досягнення. За нею стоїть моя команда, близькі люди та кожен із вас, хто підтримує мене, читає, слухає українську літературу й допомагає їй знаходити своїх читачів. Дякую за довіру, підтримку та можливість займатися тим, що має для мене справжнє значення. Це велика мотивація рухатися далі й робити ще більше", - підсумувала Даша.

Що таке орден княгині Ольги та за що його вручають

Орден княгині Ольги - державна нагорода України, заснована у 1997 році. Ним відзначають жінок за визначні особисті заслуги в державній, громадській, науковій, освітній, культурній, благодійній та інших сферах суспільної діяльності, а також за виховання дітей у сім'ї.

Нагорода має три ступені: III, II та I. Найвищим є перший ступінь, а громадянок України нагороджують послідовно - починаючи з третього. Наступний ступінь можна отримати не раніше ніж через три роки після попереднього нагородження.

Дашу Астаф'єву відзначили орденом III ступеня. У президентському указі її назвали волонтеркою, співачкою, телеведучою та засновницею книжкового застосунку UnderBook.

Указ президента Володимира Зеленського (скриншот)

Нагороду присудили за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури й мистецтва, творчі здобутки та високу професійну майстерність.