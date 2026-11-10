PESEL UKR: хто може втратити статус і як перевірити законність свого перебування в Польщі

Наявність номера PESEL не завжди означає, що українець досі користується тимчасовим захистом у Польщі. Статус UKR може змінитися навіть без окремого повідомлення, а це впливає на право перебування в країні та отримання державної допомоги.

Styler пояснює, хто ризикує втратити PESEL UKR у 2026 році, як перевірити свій статус та що робити, якщо він змінився.

Через що українці можуть втратити PESEL UKR

PESEL UKR - це номер PESEL із позначкою UKR у польському державному реєстрі. Вона підтверджує, що людина користується тимчасовим захистом у Польщі.

Сам номер PESEL після втрати статусу не зникає. Змінюється позначка в реєстрі, а разом із нею можуть припинитися права, пов'язані з тимчасовим захистом.

Як пояснює польське Управління у справах іноземців на офіційному порталі MOS, статус UKR можна втратити за кількох обставин:

Виїзд із Польщі більш ніж на 30 днів. Правило стосується поїздок як в Україну, так і до інших держав.

Отримання дозволу на проживання. Наприклад, дозволу на тимчасове або постійне перебування чи статусу довгострокового резидента ЄС.

Отримання тимчасового захисту в іншій країні ЄС. Користуватися відповідним захистом одночасно у двох державах не можна.

Подання заяви про міжнародний захист. Це окрема процедура, яка може припинити дію статусу UKR.

Отримання іншої визначеної законом підстави перебування. Серед них дозвіл на перебування з гуманітарних причин або толероване перебування.

При цьому отримання карти побиту не означає, що людина автоматично стає нелегальним мігрантом. Навпаки, після надання дозволу на проживання законність перебування може підтверджуватися саме ним.

Важливо розрізняти отримання дозволу на проживання та подання заяви на нього. Саме звернення за картою побиту не завжди означає негайну втрату UKR.

Хто міг втратити статус із 1 вересня 2026 року

Окремі зміни торкнулися українців, які отримували PESEL UKR без пред'явлення дійсного закордонного паспорта.

За інформацією польського урядового порталу, такі особи повинні були підтвердити свою особу в ужонді до 31 серпня 2026 року.

Це стосувалося, зокрема, людей, яким PESEL UKR оформили на підставі заявлених персональних даних без належного документа для подорожей.

Особливу увагу на цю вимогу мали звернути батьки дітей, особу яких під час оформлення PESEL підтверджували без власного закордонного паспорта.

Якщо людина не виконала вимогу у встановлений строк, із 1 вересня 2026 року її статус UKR змінився на NUE.

NUE означає, що особа більше не зареєстрована як отримувач тимчасового захисту за статусом UKR.

При цьому українці, які під час оформлення PESEL UKR пред'явили дійсний паспорт і відтоді не змінювали документ, не повинні були повторно підтверджувати особу лише через встановлений строк. Якщо паспорт замінили, його нові дані необхідно оновити в польському реєстрі.

Як перевірити свій статус PESEL UKR онлайн

Перевірити, чи залишається статус активним, можна через державні електронні сервіси Польщі.

Для цього необхідно:

Перейти на офіційний портал gov.pl/web/ua. Знайти електронну послугу перевірки даних у реєстрі PESEL. Авторизуватися за допомогою Profil Zaufany або іншого доступного способу електронної ідентифікації. Переглянути свої персональні дані та актуальну позначку статусу іноземця.

Якщо в реєстрі зазначено UKR, це підтверджує наявність відповідного статусу тимчасового захисту. Якщо відображається NUE або інша позначка, необхідно з'ясувати причину зміни.

Також можна особисто звернутися до будь-якого urząd gminy або urząd miasta та попросити перевірити інформацію в реєстрі PESEL. Для цього варто мати із собою паспорт і номер PESEL.

Чи законне перебування в Польщі, якщо статус змінився на NUE

Зміна UKR на NUE не завжди означає, що людина перебуває в Польщі незаконно. Вирішальне значення має наявність іншої правової підстави для проживання.

Наприклад, законність перебування можуть підтверджувати:

чинний дозвіл на тимчасове або постійне проживання;

дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС;

чинна віза;

перебування в межах безвізового режиму за умови дотримання встановлених строків;

своєчасно подана заява на дозвіл на проживання, якщо виконані законодавчі умови продовження легального перебування.

Також у певних випадках діють спеціальні правила продовження законності перебування українців.

Але не кожна подана заява на карту побиту автоматично легалізує проживання. Значення мають дата її подання, законність перебування на той момент і виконання формальних вимог. Якщо іншої підстави немає, перебування в Польщі може виявитися незаконним.

Тому після зміни статусу важливо перевірити не лише інформацію в реєстрі PESEL, а й документи, на підставі яких людина проживає в країні.

Що робити, якщо статус UKR втрачено

Насамперед потрібно з'ясувати, чому статус змінився. Для цього слід звернутися до польського ужонду та перевірити інформацію в реєстрі PESEL. Подальші дії залежать від причини втрати статусу.

Якщо статус змінився помилково. Наприклад, людина виїжджала з Польщі менш ніж на 30 днів, але в реєстрі з'явилася позначка NUE. У такому випадку можна звернутися до ужонду із проханням перевірити та виправити дані.

Для підтвердження обставин можуть знадобитися квитки, відмітки в паспорті або інші документи, що підтверджують дати перетину кордону.

Якщо людина перебувала за кордоном понад 30 днів. Після повернення до Польщі можливе повторне отримання тимчасового захисту, якщо людина відповідає чинним умовам. Для цього необхідно звернутися до ужонду протягом 30 днів після в'їзду.

При повторному зверненні враховують також обмеження, запроваджені з 5 серпня 2026 року щодо виконання військових обов'язків в Україні. Вони не поширюються на осіб, які безперервно зберігали тимчасовий захист у відповідній державі ЄС станом на 4 серпня 2026 року.

Якщо людина отримала карту побиту. Необхідно перевірити строк дії дозволу на проживання та умови, на яких його видали. Відсутність UKR у такій ситуації сама по собі не свідчить про незаконне перебування.

Якщо статус втрачено через непідтверджену особу. Варто звернутися до ужонду з дійсним паспортом, з'ясувати можливість виправлення даних або повторного оформлення захисту. Саме пред'явлення паспорта після пропущеного строку не гарантує автоматичного відновлення UKR.

До якого часу діє тимчасовий захист українців у Польщі

У серпні 2026 року Європейський Союз ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту для переміщених осіб з України до 4 березня 2028 року.

Але в польських офіційних роз'ясненнях щодо чинних національних правил наразі зазначено строк законного перебування власників PESEL UKR до 4 березня 2027 року.

Тому українцям важливо стежити за подальшим приведенням польських норм у відповідність до рішення ЄС.