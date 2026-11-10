PESEL UKR: кто может потерять статус и как проверить законность своего пребывания в Польше

Наличие номера PESEL не всегда означает, что украинец по-прежнему пользуется временной защитой в Польше. Статус UKR может измениться даже без отдельного уведомления, что влияет на право пребывания в стране и получения государственной помощи.

Styler объясняет, кто рискует потерять PESEL UKR в 2026 году, как проверить свой статус и что делать, если он изменился.

По каким причинам украинцы могут потерять PESEL UKR

PESEL UKR - это номер PESEL с отметкой UKR в польском государственном реестре. Она подтверждает, что человек пользуется временной защитой в Польше.

Сам номер PESEL после потери статуса не исчезает. Меняется отметка в реестре, а вместе с ней могут прекратиться права, связанные с временной защитой.

Как объясняет польское Управление по делам иностранцев на официальном портале MOS, статус UKR можно потерять при нескольких обстоятельствах:

Выезд из Польши более чем на 30 дней. Правило касается поездок как в Украину, так и в другие государства.

Получение вида на жительство. Например, разрешения на временное или постоянное пребывание либо статуса долгосрочного резидента ЕС.

Получение временной защиты в другой стране ЕС. Пользоваться соответствующей защитой одновременно в двух государствах нельзя.

Подача заявления о международной защите. Это отдельная процедура, которая может привести к прекращению действия статуса UKR.

Получение другого предусмотренного законом основания для пребывания. Среди них разрешение на пребывание по гуманитарным причинам или толерантное пребывание.

При этом получение карты побыту не означает, что человек автоматически становится нелегальным мигрантом. Напротив, после предоставления вида на жительство законность пребывания может подтверждаться именно им.

Важно различать получение вида на жительство и подачу заявления на него. Само обращение за картой побыту не всегда означает немедленную потерю UKR.

Кто мог потерять статус с 1 сентября 2026 года

Отдельные изменения коснулись украинцев, которые получали PESEL UKR без предъявления действительного заграничного паспорта.

По информации польского правительственного портала, такие лица должны были подтвердить свою личность в ужонде до 31 августа 2026 года.

Это касалось, в частности, людей, которым PESEL UKR оформили на основании заявленных персональных данных без надлежащего проездного документа.

Особое внимание на это требование должны были обратить родители детей, личность которых при оформлении PESEL подтверждали без собственного заграничного паспорта.

Если человек не выполнил требование в установленный срок, с 1 сентября 2026 года его статус UKR изменился на NUE.

NUE означает, что человек больше не зарегистрирован как получатель временной защиты со статусом UKR.

При этом украинцы, которые при оформлении PESEL UKR предъявили действительный паспорт и с тех пор не меняли документ, не должны были повторно подтверждать личность только из-за установленного срока. Если паспорт заменили, его новые данные необходимо обновить в польском реестре.

Как проверить свой статус PESEL UKR онлайн

Проверить, остается ли статус активным, можно через государственные электронные сервисы Польши.

Для этого необходимо:

Перейти на официальный портал gov.pl/web/ua. Найти электронную услугу проверки данных в реестре PESEL. Авторизоваться с помощью Profil Zaufany или другого доступного способа электронной идентификации. Просмотреть свои персональные данные и актуальную отметку статуса иностранца.

Если в реестре указан UKR, это подтверждает наличие соответствующего статуса временной защиты. Если отображается NUE или другая отметка, необходимо выяснить причину изменения.

Также можно лично обратиться в любой urząd gminy или urząd miasta и попросить проверить информацию в реестре PESEL. Для этого желательно иметь при себе паспорт и номер PESEL.

Законно ли пребывание в Польше, если статус изменился на NUE

Изменение UKR на NUE не всегда означает, что человек находится в Польше незаконно. Решающее значение имеет наличие другого правового основания для проживания.

Например, законность пребывания могут подтверждать:

действующее разрешение на временное или постоянное проживание;

разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС;

действующая виза;

пребывание в рамках безвизового режима при условии соблюдения установленных сроков;

своевременно поданное заявление на получение вида на жительство, если выполнены законодательные условия продления легального пребывания.

Также в определенных случаях действуют специальные правила продления законности пребывания украинцев.

Но не каждое поданное заявление на карту побыту автоматически легализует проживание. Значение имеют дата его подачи, законность пребывания на тот момент и выполнение формальных требований. Если другого основания нет, пребывание в Польше может оказаться незаконным.

Поэтому после изменения статуса важно проверить не только информацию в реестре PESEL, но и документы, на основании которых человек проживает в стране.

Что делать, если статус UKR утрачен

Прежде всего необходимо выяснить, почему статус изменился. Для этого следует обратиться в польский ужонд и проверить информацию в реестре PESEL. Дальнейшие действия зависят от причины потери статуса.

Если статус изменился по ошибке. Например, человек выезжал из Польши менее чем на 30 дней, но в реестре появилась отметка NUE. В таком случае можно обратиться в ужонд с просьбой проверить и исправить данные.

Для подтверждения обстоятельств могут понадобиться билеты, отметки в паспорте или другие документы, подтверждающие даты пересечения границы.

Если человек находился за границей более 30 дней. После возвращения в Польшу возможно повторное получение временной защиты, если человек соответствует действующим условиям. Для этого необходимо обратиться в ужонд в течение 30 дней после въезда.

При повторном обращении учитывают также ограничения, введенные с 5 августа 2026 года относительно выполнения воинских обязанностей в Украине. Они не распространяются на лиц, которые непрерывно сохраняли временную защиту в соответствующем государстве ЕС по состоянию на 4 августа 2026 года.

Если человек получил карту побыту. Необходимо проверить срок действия вида на жительство и условия, на которых он был выдан. Отсутствие UKR в такой ситуации само по себе не свидетельствует о незаконном пребывании.

Если статус утрачен из-за неподтвержденной личности. Стоит обратиться в ужонд с действительным паспортом, выяснить возможность исправления данных или повторного оформления защиты. Само предъявление паспорта после пропущенного срока не гарантирует автоматического восстановления UKR.

До какого времени действует временная защита украинцев в Польше

В августе 2026 года Европейский Союз принял решение о продлении временной защиты для перемещенных лиц из Украины до 4 марта 2028 года.

Но в польских официальных разъяснениях относительно действующих национальных правил пока указан срок законного пребывания обладателей PESEL UKR до 4 марта 2027 года.

Поэтому украинцам важно следить за дальнейшим приведением польских норм в соответствие с решением ЕС.