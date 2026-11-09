UA / RU
rbc.ua
Последние новости
18:46 Люди
"Болезнь забрала тебя от нас": в семье Евгения Кота произошло горе, жена хореографа сообщила о смерти отца
18:34 Полезное
Уход за лилиями в ноябре: правила обрезки, укрытия и зимовки луковиц
18:12 Тренды
Sleeping Dogs, Bully, Watch Dogs: игры с открытыми криминальными мирами в стиле GTA
17:57 Тренды
Модные ошибки осени 2026: какие вещи придают лишний объем и как этого избежать
17:34 Вкусно
Высокобелковый салат с ветчиной и двумя соусами: рецепт за 10 минут без света (фото)
17:02 Полезное
Почему телефон быстрее разряжается на холоде: что происходит с аккумулятором
16:07 Люди
От поддакивания до пунктуальности: украинская учительница рассказала о необычных правилах жизни в Японии
15:43 Гороскопы
Новолуние в Скорпионе и ретроградные планеты: астролог Соловьева предупредила о сложной неделе
15:09 Полезное
Стиральная машина, холодильник или телевизор: что можно подключать к зарядной станции, а что опасно
14:35 Люди
Блогеры должны хвастаться и мериться донатами: блиц с Эммой Антонюк
Все новости
Главная Люди "Болезнь забрала тебя от нас": в семье Евгения Кота произошло горе, жена хореографа сообщила о смерти отца
Люди 09 ноября 2026 · 18:46

"Болезнь забрала тебя от нас": в семье Евгения Кота произошло горе, жена хореографа сообщила о смерти отца

Наталья Татаринцева сообщила о смерти отца, показала трогательные семейные фото и рассказала, каким он был мужем и дедушкой
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
"Болезнь забрала тебя от нас": в семье Евгения Кота произошло горе, жена хореографа сообщила о смерти отца

Наталья Татаринцева сообщила о смерти отца (коллаж: Styler)

Украинская гимнастка и жена хореографа Евгения Кота Наталья Татаринцева сообщила о смерти отца. Мужчина ушел из жизни 5 ноября по болезни.

О потере близкого человека и воспоминания, которыми Наталья поделилась с подписчиками, рассказывает Styler со ссылкой на его сообщение в Instagram.

Наталья Татаринцева сообщила о смерти отца

В своем Instagram гимнастка опубликовала серию семейных фотографий, на которых показала отца в разные периоды его жизни. Среди кадров - детские воспоминания Натальи, свадебное фото ее родителей, общие моменты с дочерью и фотография мужчины с маленькой внучкой Лелей.

К фотографиям Татаринцева добавила прощальное обращение. Она призналась, что близким до сих пор сложно поверить в произошедшее.

"Прощай, наш родной. Наш самый дорогой. Наш лучший мужчина, папа и дедушка. Мы до сих пор не можем поверить, что пишем эти слова. Что вчера нам пришлось провести тебя в последний путь. Что теперь наша жизнь будет без тебя", - написала Наталья.

По словам гимнастки, ее отец был активным и жизнерадостным человеком. Он любил шутки, общение, встречи с друзьями и всегда имел много историй, которыми мог развлечь близких.

Наталья отметила, что именно таким - улыбающимся, веселым и харизматичным - хочет сохранить его в памяти.

Особенно болезненно осознавать, что больше не будет привычных разговоров с отцом, его шуток и объятий.

"Я так сильно тебя люблю, папа. И мне ужасно больно осознавать, что больше не смогу тебя обнять, услышать твой голос, посмеяться над твоими шутками или просто побыть рядом", - призналась она.

Отец Наталии успел стать дедушкой для маленькой Лели

Отдельную часть прощального сообщения Татаринцева посвятила отношениям отца с ее дочерью Лелей, которую она воспитывает вместе с Евгением Котом.

Наталья призналась, что ей досадно из-за того, как мало времени они смогли побыть вместе. Однако она пообещала сохранить для дочери воспоминания о дедушке.

"Я обещаю тебе, папа, что она будет знать, как прекрасен был ее дедушка. Как ты любил жизнь, как умел смеяться и как сильно любил свою семью", - обратилась гимнастка к отцу.

&quot;Болезнь забрала тебя от нас&quot;: в семье Евгения Кота произошло горе, жена хореографа сообщила о смерти отца
Отец Натали с внучкой (фото: instagram/
tatarintseva.kot)

Что известно о смерти отца

Наталья сообщила, что ее отец скончался 5 ноября 2026 года. Причиной стала болезнь, которая, по словам дочери, развивалась очень быстро. Какое именно заболевание унесло жизнь мужчины, она не уточнила.

Семья уже простилась с ним. Татаринцева призналась, что им с мамой особо не хватит отца в обычных повседневных моментах - во время семейных праздников, встреч и телефонных разговоров.

"Нам с мамой сейчас очень тяжело. Мы скучаем по тебе каждой частицей сердца. Нам будет не хватать тебя во всем", - написала она.

Несмотря на боль утраты, Наталья пообещала вспоминать отца с улыбкой и сохранять счастливые моменты, проведенные вместе.

Как Наталью поддержали в комментариях

Под прощальной корреспонденцией Наталии появились слова поддержки от друзей, коллег и известных украинцев.

Журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай выразила соболезнования семье: "Примите мои соболезнования".

&quot;Болезнь забрала тебя от нас&quot;: в семье Евгения Кота произошло горе, жена хореографа сообщила о смерти отца
Комментарий под постом (скриншот)

Маша Чередниченко также поддержала Наталью: "Мои соболезнования, обнимаю вас, держитесь".

&quot;Болезнь забрала тебя от нас&quot;: в семье Евгения Кота произошло горе, жена хореографа сообщила о смерти отца
Комментарий под постом (скриншот)

К словам поддержки присоединилась и Мирослава Волчанская: "Наташа, мои искренние соболезнования, обнимаю".

&quot;Болезнь забрала тебя от нас&quot;: в семье Евгения Кота произошло горе, жена хореографа сообщила о смерти отца
Комментарий под постом (скриншот)

В комментариях подписчики также выражают соболезнования Наталье и ее маме, желают им сил пережить потерю и делятся словами поддержки.

Ранее Styler также рассказывал, как изменился Юэн Макгрегор, сыгравший Оби-Вана Кеноби в культовой саге "Звездные войны".

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Блогеры должны хвастаться и мериться донатами: блиц с Эммой Антонюк Люди Блогеры должны хвастаться и мериться донатами: блиц с Эммой Антонюк
Розетка искрит при подключении прибора: когда это нормально, а когда опасно
Розетка искрит при подключении прибора: когда это нормально, а когда опасно Полезное
"С иероглифами на всю жизнь": учительница японского об аниме, зарплата в украинской школе и стереотипы
"С иероглифами на всю жизнь": учительница японского об аниме, зарплата в украинской школе и стереотипы Люди
Больше интересного
Тина Кароль растрогала участницу "Голосу країни" словами об оккупированном Луганске Тина Кароль растрогала участницу "Голосу країни" словами об оккупированном Луганске Катерина Собкова · 09 ноября 2026, 12:49
Цены отличаются почти вдвое: сколько стоит гречка 9 ноября и где дешевле Цены отличаются почти вдвое: сколько стоит гречка 9 ноября и где дешевле Остапова Анастасія · 09 ноября 2026, 12:25
Рубленые котлетки из индейки с греческим йогуртом: простой рецепт высокобелкового блюда Рубленые котлетки из индейки с греческим йогуртом: простой рецепт высокобелкового блюда Юлия Шиканова · 09 ноября 2026, 13:18
Уход за лилиями в ноябре: правила обрезки, укрытия и зимовки луковиц Уход за лилиями в ноябре: правила обрезки, укрытия и зимовки луковиц Юлія Люшньова · 09 ноября 2026, 18:34