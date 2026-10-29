Победитель "МастерШеф" Павел Серветник рассказал о гибели брата: защитнику было 37 лет

Победитель первого сезона "МастерШеф. Профессионалы" Павел Серветник сообщил о трагедии в семье. На войне погиб его родной брат Максим, которому было 37 лет. Кулинар со слезами на глазах рассказал о службе защитника и обратился к небезразличным с просьбой помочь его маленькому ребенку.

Что известно о погибшем брате Павла Серветника

О смерти близкого человека кулинар сообщил в своем Instagram. В видеообращении он поделился подробностями службы Максима, который встал на защиту Украины после освобождения родного Херсона.

По словам Павла, его брат сам решил вступить в ряды военных и обратился в военкомат. С тех пор он прошел через тяжелые испытания, неоднократно оказываясь на грани жизни и смерти.

За годы службы Максим получил многочисленные травмы, ранения и контузии. Серветник также рассказал, что брат пережил даже клиническую смерть.

Несмотря на пережитое, мужчина продолжал защищать страну. За военную службу и мужество он был отмечен наградами.

"У него есть нагрудный знак за мужество, и не один", - рассказал Павел.

Брат Павла Серветника Максим (фото: instagram/pashaservetnyk)

Для кулинара эта потеря стала личной трагедией. В конце обращения он посвятил Максиму короткие слова благодарности, которые прозвучали особенно трогательно.

"Спасибо тебе, Макс, за все", - сказал Серветник.

После смерти Максима без отца остался маленький ребенок. Как сообщил Павел, сейчас он находится с бабушкой и дедушкой.

Что известно о Павле Серветнике

Павел Серветник стал известен в 2019 году, когда победил в первом сезоне кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы".

Павел Серветник (фото: СТБ)

Повар родом из Херсона. После начала полномасштабного вторжения России он оставался в родном городе и во время оккупации помогал местным жителям. Вместе с командой кулинар выпекал хлеб, который бесплатно раздавали людям.

Позже Серветник переехал в США, где продолжил заниматься кулинарным делом и развивать собственные проекты.