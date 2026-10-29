Батареи уже теплые, но не везде: в каких городах Украины стартовал отопительный сезон

В Украине постепенно начинается отопительный сезон 2026-2027 годов . В некоторых городах уже начали подавать тепло в жилые дома, тогда как в других отапливают прежде всего больницы, детские сады и другие социальные учреждения. Подключение производится поэтапно, поэтому даже в пределах одного города батареи могут нагреваться в разное время.

Styler собрал информацию о городах и регионах Украины, где отопительный сезон уже начался по состоянию на 29 октября, и объясняет, где тепло получают жильцы квартир, а где пока только отдельные учреждения.

Киев

В столице 29 октября начался отопительный сезон для жилищного фонда. По сообщению городского головы Виталия Кличко, обнародованном КП "Киевтеплоэнерго", к теплу уже подключили почти 90% жилых домов, находящихся в управлении коммунальных управляющих компаний.

Остальные дома могут оперативно подключать. В то же время, приведенный показатель не охватывает автоматически все жилье столицы, в том числе дома под управлением ОСМД и других организаций.

Запуск системы теплоснабжения требует времени, поэтому в отдельных домах батареи могут нагреться позже.

Хмельницкий

В Хмельницком с 28 октября приступили к поэтапному подключению жилых домов к отоплению. Как сообщает городской совет, соответствующее распоряжение городской голова подписал 27 октября.

Документ предусматривает постепенное включение отопления в жилые дома и других потребителей. Потому дата начала сезона не означает, что все дома получили тепло одновременно.

Тернополь

В Тернопольской общине отопительный период для населения официально начался 28 октября в 9:00. Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета.

Коммунальное предприятие "Тернопольгортеплокоммунэнерго" предупредило, что запуск системы является технологическим процессом и требует времени. Поэтому тепло будет поступать в квартиры постепенно.

По состоянию на 29 октября отопительный сезон в городе уже стартовал, однако это не означает, что батареи во всех домах нагрелись одновременно.

Где отопление уже есть в больницах, детсадах и школах

В ряде городов тепло начали подавать в отдельные социальные учреждения. В то же время, начало отопительного сезона в таких заведениях не означает, что все жилые дома также подключены.

Винница

Например, в Виннице с 8 октября начали подавать тепло в учебные заведения, здравоохранение, социальную защиту и культуру. Подключение производят по письменным заявкам руководителей учреждений.

По информации городских властей, коммунальное предприятие "Винницагортеплоэнерго" обеспечивает теплом 109 заведений социальной сферы.

Подтвержденная дата начала отопления во всех жилых домах в использованных сообщениях не указана.

Житомир

В областном центре отопительный сезон официально должен был начаться 26 октября. Прежде тепло планировали подавать в социальные учреждения, в частности больниц. В стационарных отделениях медицинских учреждений отопление начали включать раньше.

В то же время, по состоянию на 27 октября централизованное отопление в детских садах еще не работало. По словам директора "Житомиртеплокоммунэнерго" в комментарии "Суспільному", запуск отопления в жилых домах планировали на 1 ноября.

Львов

В городе Льва тепло начали подавать в отдельные коммунальные учреждения еще 19 октября. Тогда отопление получили 11 заведений: восемь больниц, два детских сада и лицей.

Что же касается Львовщины в целом, то, согласно распоряжению о начале отопительного сезона, общины там самостоятельно определяют, когда запускать отопление, учитывая погодные условия. Поэтому начало отопительного сезона в отдельных социальных учреждениях не означает одновременного подключения всех жилых домов области.

Черкассы

В городе с 28 октября начали отапливать медицинские учреждения. По сообщению городского совета, тепло также было включено в некоторых детских садах и школах.

В то же время начало отопительного сезона для жилых домов запланировано на 2 ноября. По состоянию на 29 октября тепло уже получают отдельные социальные учреждения, но массовое подключение квартир еще впереди.

Ивано-Франковск

Во Франковске тепло уже подают в медицинские учреждения. Также с 22 октября начали отопительный сезон в учебных заведениях, здравоохранении и социальной защите, которые имеют автономные котельные или альтернативные источники теплоснабжения. Как отмечают в теплокоммунэнерго со ссылкой на распоряжение городского головы, подключение осуществляется по письменным обращениям руководителей учреждений.

В то же время в городе продолжается строительство котельных для части учебных заведений. Из-за незавершенных работ и проблем с оборудованием подключение будет происходить постепенно. В большинстве школ отопление планировалось включить со 2 ноября, однако сроки могут отличаться в зависимости от готовности конкретного учреждения.

Для жилых домов начало отопительного сезона предварительно запланировано на 1-2 ноября. На сегодня - это ориентировочная дата начала подключения, а не гарантия, что все дома получат тепло одновременно.

Где в областях уже начали отапливать общины

На Закарпатье пишет "Суспільне Ужгород" по состоянию на 21 октября отопительный сезон уже начался в шести территориальных общинах, а именно:

Полянской,

Богданской,

Белковской,

Виноградовской,

Великобычковской,

Ясинянской.

В то же время это не означает, что тепло уже подали во все жилые дома или социальные учреждения этих общин. В большинстве общин области запуск отопления откладывали из-за относительно высокой среднесуточной температуры.

В Черниговской области, как сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус на своей странице в Facebook, на 26 октября отопительный сезон уже начался в 32 общинах. Еще 48 общин приняли решение о его начале.

Эти цифры означают, что в 32 общинах уже начали подавать тепло, а в остальных 48 приняли соответствующие решения.

Отдельно в Чортковской общине Тернопольской области, отмечают в официальном сообщении горсовета, полное начало отопительного сезона объявили с 30 октября. Ранее, с 19 октября, тепло уже подавали в детские сады, родильное отделение и стационар центральной городской больницы.

Поскольку полный запуск запланирован на следующий день после даты подготовки этого материала, Чортков не стоит относиться к общинам, где по состоянию на 29 октября уже подключены все потребители.

Почему тепло включают не всюду одновременно

Единой даты начала отопительного сезона для всей Украины нет. Решения принимаются местными органами власти с учетом погодных условий и других обстоятельств.

Согласно разъяснению Урядового контактного центра, ориентиром для начала отопительного периода является среднесуточная температура воздуха +8 градусов или ниже в течение трех суток. Социальные учреждения могут подключаться раньше, если в этом нуждаются условия пребывания людей.

Кроме того, запуск централизованного отопления - не мгновенный процесс. После подачи теплоносителя нужно проверить работу систем, а в отдельных домах могут возникать технические проблемы, требующие устранения.

Поэтому, если в соседнем доме батареи уже теплые, а в вашем - еще нет, это не обязательно означает, что отопительный сезон не начался. Следует уточнить информацию у управляющего дома, ОСМД или местного теплоснабжающего предприятия.