Как подготовить квартиру к длительным отключениям света: советы от Министерства восстановления

Из-за риска длительных отключений электроэнергии украинцам советуют заблаговременно позаботиться о тепле в доме, запасах самого необходимого и резервных источниках питания.
Как подготовить квартиру к возможному блекауту, рассказывает Styler.
Как сохранить тепло в квартире
Подготовку к возможным отключениям электроэнергии стоит начать с проверки окон, дверей и отопительных приборов. Даже небольшие щели могут приводить к потере тепла, особенно если отопление зависит от электроснабжения.
В Министерстве восстановления рекомендуют утеплить окна и двери, а также убедиться, что батареи не закрыты мебелью или плотными шторами.
Для дополнительного обогрева можно использовать исправные водяные, электрические, химические или каталитические грелки. При этом важно соблюдать инструкции производителя и учитывать, разрешено ли использовать конкретное устройство в помещении.
Если квартира быстро остывает, лучше сосредоточиться на сохранении тепла в одной комнате, а не пытаться обогреть всё жильё. Министерство внутренних дел также советует одеваться в несколько слоёв, использовать тёплые носки и одеяла.
Категорически запрещено обогревать жильё газовой плитой. Также не стоит использовать самодельные обогреватели.
Для дополнительной безопасности дома рекомендуют иметь огнетушитель и датчик угарного газа.
Сколько воды и еды нужно запасти
Длительные отключения электроэнергии могут сопровождаться перебоями с водоснабжением, поэтому важно заранее подготовить запас питьевой и технической воды.
Согласно рекомендациям министерства, на одного человека необходимо не менее 3 литров питьевой воды в сутки. Техническую воду для гигиены и бытовых нужд следует хранить отдельно.
Например, семье из трёх человек на трое суток понадобится не менее 27 литров питьевой воды. Если планируете использовать её ещё и для приготовления пищи, запас нужно увеличить.
Также стоит приобрести продукты, которые не требуют хранения в холодильнике и сложного приготовления:
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консервы;
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орехи и сухофрукты;
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шоколад и другие питательные перекусы;
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сублимированные продукты;
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готовые к употреблению блюда длительного хранения.
В министерстве также советуют заранее наполнить термос кипятком. Горячая вода пригодится для приготовления напитков или блюд быстрого приготовления.
При формировании запасов следует учитывать потребности детей, людей, придерживающихся специального питания, и домашних животных.
Что сделать, чтобы оставаться на связи
Во время длительного отключения электроэнергии могут возникать перебои с мобильной связью и интернетом. Поэтому заряженного смартфона не всегда достаточно.
Перед возможными отключениями рекомендуют зарядить пауэрбанки и портативные зарядные станции. Также стоит подготовить фонарики, лампы на батарейках и радиоприёмник с автономным питанием.
Отдельно необходимо проверить домашний интернет. У своего провайдера следует уточнить, будет ли сеть работать без электричества и какому оборудованию потребуется резервное питание.
Например, если провайдер обеспечивает работу сети во время отключений, для домашнего Wi-Fi может понадобиться бесперебойное питание роутера и оптического терминала.
Если пропадёт сеть мобильного оператора, можно попробовать воспользоваться национальным роумингом. Он позволяет подключиться к сети другого украинского оператора там, где это технически возможно.
Какие вещи нужно подготовить заранее
Помимо воды, продуктов и заряженных устройств, дома стоит иметь отдельный набор вещей на случай длительного отключения электроэнергии.
В него рекомендуют положить:
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аптечку и необходимые лекарства, которые вы принимаете постоянно;
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копии важных документов в водонепроницаемом пакете;
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наличные деньги купюрами разного номинала;
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список важных телефонных номеров на бумаге;
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средства личной гигиены;
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тёплую одежду и одеяла.
Особенно важно иметь запас препаратов, которые необходимы ежедневно. Если лекарства нужно хранить в холодильнике, способ их хранения во время отключений лучше заранее согласовать с фармацевтом или врачом.
Наличные могут понадобиться, если банковские терминалы или банкоматы временно не будут работать.
Также в Министерстве восстановления советуют договориться с близкими о месте встречи и порядке действий на случай исчезновения мобильной связи.
Каких ошибок нельзя допускать во время блэкаута
При использовании альтернативных источников питания важно помнить о пожарной безопасности и опасности угарного газа.
Согласно рекомендациям ГСЧС, бензиновые и дизельные генераторы запрещено использовать в квартирах, подвалах, гаражах и на балконах.
Генератор необходимо устанавливать только на улице, на расстоянии не менее 6 метров от дверей и окон. Заправлять его разрешается только после выключения и охлаждения двигателя.
Нельзя подключать генератор непосредственно к обычной электрической розетке. Такое подключение создаёт опасность поражения электрическим током и возникновения пожара.
Осторожности требуют и туристические газовые горелки. Использовать можно только сертифицированное оборудование в соответствии с инструкцией производителя, соблюдая требования к вентиляции. Газовые баллоны нельзя нагревать или хранить возле источников тепла.
В ГСЧС также подчёркивают необходимость установки датчиков угарного газа, особенно там, где используется топливное оборудование.
Где украинцы могут получить помощь
В рамках подготовки к зиме 2026-2027 годов правительство запустило платформу єОпора, где собраны государственные и региональные программы поддержки, практические рекомендации и официальные контакты.
Чтобы найти доступную помощь, необходимо открыть раздел "Зимняя поддержка", выбрать свою категорию, вид поддержки и регион.
На платформе можно проверить, какие программы действуют для конкретного домохозяйства, а также найти информацию о подготовке к отопительному сезону.
Также Styler рассказывал, как правильно заряжать павербанк и зарядную станцию.