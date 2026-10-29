Екатерина Тишкевич впервые стала мамой: актриса показала новорожденного сына

Украинская актриса Екатерина Тишкевич впервые стала мамой. 28 октября 2026 у нее и ее мужа, актера Валентина Томусяка, родился сын. Супруги уже показали первые фотографии с малышом и рассказали, как назвали первенца.

Styler со ссылкой на свежую публикацию со страницы знаменитости в Instagram расскажет о важном событии подробнее.

Первые фото с новорожденным сыном

Радостной новостью актриса поделилась в своих соцсетях, опубликовав фотографии из роддома. На фотографиях она позирует с новорожденным сыном, а также вместе с мужем Валентином Томусяком, который был рядом во время появления малыша на свет.

Первенец назвали Даниелем. В семье мальчика уже нежно называют Данеликом.

"Ну привет, сынок. 28.10.2026. Благодарим Бога за это благословение. Даниэль. Наш маленький Данелик. Вот ты и с нами", - написала Екатерина.

Для супругов это первый ребенок. О предстоящем пополнении актриса и ее муж объявили еще в июне 2026 года. Теперь они поделились первыми мгновениями знакомства с сыном, не раскрывая пока других подробностей о новорожденном.

Почему Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк переехали в Винницу

Незадолго до рождения первенца супруги покинули Киев и переехали в Винницу, где планировали провести холодное время года. Это решение было связано, прежде всего, с безопасностью и желанием спокойнее подготовиться к появлению ребенка.

Из-за постоянных российских обстрелов столицы актеры решили воспользоваться заранее запасным планом, который обсуждали. Они также учли практические обстоятельства: из Винницы удобно добираться в другие города, что важно для Валентина Томусяка из-за его гастрольного графика, а также ездить на плановые медицинские обследования.

Был еще один важный для пары фактор - в Виннице живут друзья и единомышленники из духовного круга. Супруги интересуются индуизмом, практикуют йогу и поддерживают связь со своим духовным сообществом.

Так что переезд стал для актеров способом объединить безопасность, бытовое удобство и поддержку близких накануне важного события в семье.

Проблемы со здоровьем не помешали беременности

Следует добавить, что путь Екатерины Тишкевич к материнству проходил на фоне длительной борьбы с проблемами со здоровьем. Уже много лет актриса страдает от сильной хронической головной боли, причину которой врачи долго не могли окончательно установить.

В марте 2024 года Тишкевич рассказывала, что одной из версий ее состояния является хроническое соматоформное болевое расстройство. Актриса объясняла, что речь идет об стойкой головной боли, а среди возможных факторов ее возникновения рассматривали эмоциональную травму и индивидуальные физиологические особенности.

В конце 2023 года артистка также испытала тяжелое осложнение во время лечения: после установки катетера у нее развился сепсис, из-за чего она попала в реанимацию. После этого Тишкевич долго восстанавливалась и продолжала искать способы облегчить хроническую боль.

В мае 2025 года актриса сообщала о положительных изменениях и рассказывала, что некоторое время обходится без лекарств.