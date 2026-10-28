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Гороскопы 28 октября 2026 · 20:07

Кому ноябрь 2026 принесет новые возможности: астролог Хэйл назвала 3 знака Зодиака

Период неопределенности отступает, а на горизонте появляются шансы, которых давно ждали
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Кому ноябрь 2026 принесет новые возможности: астролог Хэйл назвала 3 знака Зодиака

Астролог рассказывает девушке прогноз на ноябрь 2026 (коллаж: Styler)

Астролог Лесли Хэйл выделила три знака Зодиака, для которых ноябрь 2026 может стать периодом положительных перемен. По ее прогнозу, до конца месяца их ждут новые перспективы в отношениях, финансах и карьере.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кому именно из представителей зодиакального круга следует обратить внимание на эти возможности и в каких сферах жизни ожидаются самые заметные изменения.

Стрелец

Для Стрельцов ноябрь может стать месяцем возвращения энергии и желания двигаться вперед. Первая половина месяца будет побуждать к размышлениям о прошлых отношениях, финансовых трудностях и личных целях.

После 13 ноября, когда Меркурий и Венера завершат ретроградное движение, станет легче разбираться с накопившимися вопросами и налаживать общение.

22 ноября Солнце войдет в ваш знак, символически открывая период большей активности и новых замыслов.

В конце месяца внимание может сместиться на карьеру: появится больше мотивации развиваться, обсуждать профессиональные перспективы и определяться с дальнейшими шагами. Не отказывайтесь от полезных знакомств и возможностей научиться чему-нибудь новому.

Скорпион

Скорпионам конец ноября сулит больше ясности после периода эмоционального напряжения и недоразумений. Ретроградное движение Венеры и Меркурия могло обратить внимание на старые проблемы в отношениях или заставить пересмотреть собственные ожидания.

После 13 ноября будет легче обсуждать сложные вопросы, высказывать свое мнение и находить общий язык с другими.

22 ноября Солнце перейдет в Стрельца, а внимание Скорпионов постепенно сосредоточится на материальной стабильности и чувстве уверенности в собственных силах. В конце месяца более активное общение может помочь расширить круг знакомств и найти единомышленников.

Используйте этот период, чтобы упорядочить финансовые дела, четко определить приоритеты и уделить внимание проектам, которые имеют для вас значение.

Овен

Для Овнов ноябрь может принести облегчение в финансовых вопросах и личных отношениях. В последнее время вам, возможно, приходилось возвращаться к старым спорам, просматривать расходы или решать, какие связи следует сохранить.

После 13 ноября, когда Венера и Меркурий завершат ретроградное движение, появится больше возможностей для откровенных разговоров и поиска взаимовыгодных решений.

22 ноября Солнце войдет в Стрельца, способствуя, по астрологической интерпретации, интересу к обучению, путешествиям и новым впечатлениям. Также может вырасти желание расширить круг общения и вернуться к занятиям, которые доставляют удовольствие.

К концу месяца стоит присмотреться к предложениям о сотрудничестве, поддержке от близких и возможностям, которые помогут более уверенно двигаться к собственным целям.

Раньше мы писали, кто больше всего боится измены по знаку Зодиака.

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