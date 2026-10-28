Кому ноябрь 2026 принесет новые возможности: астролог Хэйл назвала 3 знака Зодиака

Астролог Лесли Хэйл выделила три знака Зодиака, для которых ноябрь 2026 может стать периодом положительных перемен. По ее прогнозу, до конца месяца их ждут новые перспективы в отношениях, финансах и карьере.
Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кому именно из представителей зодиакального круга следует обратить внимание на эти возможности и в каких сферах жизни ожидаются самые заметные изменения.
Стрелец
Для Стрельцов ноябрь может стать месяцем возвращения энергии и желания двигаться вперед. Первая половина месяца будет побуждать к размышлениям о прошлых отношениях, финансовых трудностях и личных целях.
После 13 ноября, когда Меркурий и Венера завершат ретроградное движение, станет легче разбираться с накопившимися вопросами и налаживать общение.
22 ноября Солнце войдет в ваш знак, символически открывая период большей активности и новых замыслов.
В конце месяца внимание может сместиться на карьеру: появится больше мотивации развиваться, обсуждать профессиональные перспективы и определяться с дальнейшими шагами. Не отказывайтесь от полезных знакомств и возможностей научиться чему-нибудь новому.
Скорпион
Скорпионам конец ноября сулит больше ясности после периода эмоционального напряжения и недоразумений. Ретроградное движение Венеры и Меркурия могло обратить внимание на старые проблемы в отношениях или заставить пересмотреть собственные ожидания.
После 13 ноября будет легче обсуждать сложные вопросы, высказывать свое мнение и находить общий язык с другими.
22 ноября Солнце перейдет в Стрельца, а внимание Скорпионов постепенно сосредоточится на материальной стабильности и чувстве уверенности в собственных силах. В конце месяца более активное общение может помочь расширить круг знакомств и найти единомышленников.
Используйте этот период, чтобы упорядочить финансовые дела, четко определить приоритеты и уделить внимание проектам, которые имеют для вас значение.
Овен
Для Овнов ноябрь может принести облегчение в финансовых вопросах и личных отношениях. В последнее время вам, возможно, приходилось возвращаться к старым спорам, просматривать расходы или решать, какие связи следует сохранить.
После 13 ноября, когда Венера и Меркурий завершат ретроградное движение, появится больше возможностей для откровенных разговоров и поиска взаимовыгодных решений.
22 ноября Солнце войдет в Стрельца, способствуя, по астрологической интерпретации, интересу к обучению, путешествиям и новым впечатлениям. Также может вырасти желание расширить круг общения и вернуться к занятиям, которые доставляют удовольствие.
К концу месяца стоит присмотреться к предложениям о сотрудничестве, поддержке от близких и возможностям, которые помогут более уверенно двигаться к собственным целям.
Раньше мы писали, кто больше всего боится измены по знаку Зодиака.
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