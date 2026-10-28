День железнодорожника 2026: когда празднуют в Украине и как изменилась дата

Профессиональный праздник железнодорожников имеет необычную историю, связанную со Львовом и первым поездом, прибывшим в город еще в 19 веке. С тех пор железная дорога стала неотъемлемой частью жизни страны, а сам праздник успел сменить дату.

Когда отмечают День железнодорожника и почему выбрали именно эту дату, рассказывает Styler.

Когда День железнодорожника в Украине в 2026 году

День железнодорожника в Украине ежегодно отмечают 4 ноября. В 2026 году праздник выпадает на среду.

Это профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта: машинистов, проводников, диспетчеров, путейщиков, ремонтников и других специалистов, благодаря которым поезда перевозят пассажиров и грузы.

Дата празднования связана с историческим событием, которое произошло во Львове более полутора веков назад.

Почему День железнодорожника празднуют 4 ноября

4 ноября 1861 во Львов прибыл первый поезд из Вены через Перемышль. Он назывался "Ярослав" и соединял несколько европейских городов, в частности Вена, Краков, Перемышль и Львов.

В то время Львов находился во власти Австрийской империи. Прибытие поезда стало важным событием развития железнодорожного сообщения на территории современной Украины. Именно эту дату впоследствии выбрали для профессионального праздника железнодорожников.

Железнодорожная линия Перемышль - Львов появилась раньше участка Одесса - Балта, который в советской историографии считали началом украинской железной дороги.

Когда раньше праздновали День железнодорожника

Дата профессионального праздника менялась. В независимой Украине День железнодорожника поначалу отмечали в первое воскресенье августа.

В 2002 году праздник был перенесен на 4 ноября. Соответствующие изменения закрепил указ Президента Украины №1140/2002 от 11 декабря 2002 года.

Таким образом, новая дата стала напоминанием об истории железнодорожного сообщения, берущего начало с прибытия поезда во Львов в 1861 году.

Почему железная дорога важна для Украины

Железнодорожный транспорт обеспечивает сообщение между украинскими городами, перевозку грузов и работу логистических маршрутов. Во время полномасштабной войны его значение выросло еще больше.

Железной дорогой эвакуировали миллионы украинцев, в том числе людей с прифронтовых территорий. Поезда также перевозят гуманитарные грузы и обеспечивают сообщения между регионами, когда другие маршруты ограничены.

По информации Министерства развития общин и территорий Украины , железнодорожники продолжают восстанавливать инфраструктуру после российских обстрелов и поддерживать движение поездов в сложных условиях.

День железнодорожника - возможность поблагодарить работников отрасли, чья работа помогает стране сохранять транспортное сообщение даже в самые сложные периоды.