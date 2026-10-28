Как выбрать термобелье, чтобы не давило и не натирало: советы от стилистки Шевченко

При выборе термобелья легко сосредоточиться на толщине ткани и ее способности сохранять тепло. Однако не менее важно, удобно ли в ней двигаться, ходить в течение дня и пользоваться туалетом вне дома.

Styler со ссылкой на советы стилистки Елены Шевченко, опубликованные на странице в Instagram , обращает внимание на пять деталей, которые помогут избежать распространенных неудобств.

Почему лучше выбирать раздельный комплект

На первый взгляд, термобелье в виде боди кажется практическим решением: верх и низ соединены, поэтому одежда не обнажает поперек во время движения. Однако в обыденном использовании такая конструкция может создавать неудобства.

Стилистка советует выбирать раздельный комплект из кофты и леггинсов. Это особенно важно, если вы планируете проводить много времени вне дома. Например, в торговом центре или в дороге боди придется снимать или расстегивать, чтобы воспользоваться туалетом, тогда как с двумя отдельными изделиями все гораздо проще.

Широкая резинка вместо узкого пояса

Еще одна деталь, которую следует проверить во время примерки - пояс на леггинсах. Если резинка слишком узкая и тоска, она может врезаться в живот, особенно когда вы сидите или наклоняетесь.

К тому же узкая резинка иногда скручивается в жгут, из-за чего белье начинает давить и нуждается в постоянной поправке.

Лучше отдавать предпочтение широкой и мягкой резинке, равномерно прилегающей к телу. Она должна надежно удерживать леггинсы на месте, но не создавать ощущение сжатия.

Высокая посадка поможет избежать постоянной поправки.

Термобелье часто становится нижним слоем одежды под джинсами, утепленными брюками или зимним комбинезоном. Если леггинсы обладают недостаточно высокой посадкой, они могут сползать во время ходьбы, наклонов и приседаний.

В результате приходится постоянно подтягивать пояс, а поясница может оставаться недостаточно прикрытой.

Поэтому стилистка советует выбирать леггинсы с высокой посадкой. Во время примерки следует пройтись, присесть и наклониться, чтобы проверить, остается ли пояс на месте и не создает ли дискомфорт в животе.

Плоские швы не будут натирать в течение дня

Даже мягкая ткань не гарантирует комфорта, если конструкция изделия неудачна. Объемные швы могут ощущаться под верхней одеждой и натирать кожу в местах, где ткань постоянно контактирует с телом.

Особенно это заметно в зоне бедер, если термобелье носят много часов подряд или сочетают с тесными брюками.

При выборе следует осмотреть внутреннюю сторону изделия и проверить, не выступают ли швы над поверхностью ткани. Плоские швы обычно более комфортны для длительного ношения, поскольку меньше выступают и снижают риск натирания.

Зачем нужна ластовица между ногами

Ластовица - это дополнительная вставка в нижней части белья, в зоне между ногами. Она может иметь ромбовидную форму и помогает сделать конструкцию изделия более удобной.

По словам стилистки, на эту деталь тоже следует обращать внимание при покупке термолегинсов. Правильно сконструированная ластовица способствует более комфортной посадке изделия в паховой зоне и помогает избежать ситуации, когда ткань собирается между ног или леггинсы сползают во время движения.

Этот элемент можно встретить и в обычных колготках. Поэтому перед покупкой следует проверить, есть ли такая вставка и не создает ли она излишнего натяжения во время примерки.

Что проверить перед покупкой

Чтобы термобелье было удобным для ежедневного ношения, обратите внимание на пять основных моментов:

Комплект: отдельные кофты и леггинсы вместо боди.

отдельные кофты и леггинсы вместо боди. Пояс: широкая мягкая резинка, не врезающаяся в живот.

широкая мягкая резинка, не врезающаяся в живот. Посадка: высокая талия, помогающая леггинсам оставаться на месте.

высокая талия, помогающая леггинсам оставаться на месте. Швы: плоские, без грубых выступов, которые могут натирать.

плоские, без грубых выступов, которые могут натирать. Ластовица: вставка между ногами для более комфортной посадки.

На что обратить внимание при выборе термобелья (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Важно также проверить размер: термобелье должно прилегать к телу, но не пережимать его и не ограничивать движения. А теплоизоляция и отвод влаги зависят, прежде всего, от материала и особенностей конкретного изделия.