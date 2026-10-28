Отопление в Украине: когда батареи включат в Днепре, Одессе, Харькове и других городах

В Украине идет подготовка к отопительному сезону 2026-2027 годов. В части городов уже начали обогревать социальные учреждения , а в некоторых общинах определили ориентировочные даты подачи тепла в жилые дома.

Styler рассказывает, когда планируют включить отопление в Киеве, Днепре, Одессе, Львове и других областных центрах, где тепло уже начали подавать.

Когда будут включать отопление в Украине

Единой даты начала отопительного сезона для всей страны нет. Решения принимаются местными органами власти с учетом погодных условий, состояния теплосетей и готовности котельных.

Основной температурный ориентир - среднесуточная температура воздуха +8 градусов или ниже в течение трех суток подряд. В то же время больницы, детские сады, школы и другие социальные учреждения могут подключать к теплу раньше - по отдельным заявкам.

Киев и Киевская область

В Киеве отопительный сезон официально начался 16 октября. На первом этапе тепло начали подавать в учреждения социальной сферы, в частности больниц, школ и детских садов. Подключение производится по заявкам руководителей учреждений.

Жилые дома будут подключаться постепенно. По информации городских властей, запуск системы для всего города может занять от семи до десяти дней.

В то же время часть Днепровского и Дарницкого районов временно оставалась без отопления из-за повреждения энергетического объекта в результате российских обстрелов. Там продолжались восстановительные работы.

Винница и Винницкая область

В Виннице с 8 октября начали подавать тепло в учебные заведения, здравоохранение, социальную защиту и культуру. Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета.

По данным КП "Винницагортеплоэнерго", предприятие обеспечивает теплом 109 заведений социальной сферы. Теплоноситель подают по письменным заявкам руководителей учреждений.

Окончательная дата начала отопления в жилых домах в использованных сообщениях не называлась. Для них ориентиром остается стойкое понижение среднесуточной температуры.

Днепр и Днепропетровская область

В Днепропетровской области завершают подготовку к отопительному сезону.

По информации областных властей, регион был технически готов примерно на 90%: к запуску подготовили около тысячи котельных, обновили около 1,5 тысячи километров теплосетей, а также отремонтировали и установили 25 котлов.

Для работы при возможных обесточениях коммунальные и энергетические объекты оборудуют генераторами и когенерационными установками. За последние восемь месяцев регион получил более 120 МВт альтернативной генерации.

В самом Днепре 1 ноября определили, как запланировано начало запуска объектов теплоснабжения.

Проект распоряжения городского головы Днепра (фото: https://dp.vgorode.ua)

По проекту сначала тепло должны были подавать в социальные учреждения, а подключение жилых домов связывали с погодными условиями.

Житомир и Житомирская область

В Житомире 26 октября начали отопительный сезон для социальных заведений. В больницах тепло начали подавать раньше из-за погодных условий.

По словам директора КП "Житомиртеплокоммунэнерго" Дмитрия Рогожина, которые он озвучил во время очередного заседания горсовета, запуск отопления в жилых домах планировали начать с 1 ноября.

Запорожье и Запорожская область

В Запорожье точная дата начала отопления в жилых домах в проверенных сообщениях не была объявлена. Решение будет зависеть от погодных условий и состояния тепловой инфраструктуры.

По информации городских властей, подготовку к отопительному сезону завершили по основным направлениям. По состоянию на конец октября сообщали о готовности более 4400 жилых домов, более 50 котельных и более 500 км теплосетей.

В то же время стабильность теплоснабжения будет зависеть также от ситуации безопасности, наличия горючего и возможных повреждений инфраструктуры. В прошлом году отопления в Запорожье начали подавать 5 ноября, однако это не означает, что в этом сезоне дата будет такой же.

Ивано-Франковск и область

В Ивано-Франковске тепло уже начали подавать в больницы и роддом, а также постепенно подключают детские сады.

Городской голова Руслан Марцинкив сообщал, что запуск отопления в жилых домах планируется на 1-2 ноября. Это ориентировочная дата: фактическое подключение зависит от готовности систем и погодных условий.

Кропивницкий и Кировоградская область

В Кропивницком коммунальные службы готовят теплосети к запуску, в частности, заполняют их водой. По информации городского совета, хозяйство было подготовлено к началу отопительного сезона.

Тепло в домах ожидают в конце октября или начале ноября. В то же время, конкретный день зависит от температуры: стандартный ориентир - среднесуточные +8 градусов или ниже в течение трех суток подряд.

Луцк и Волынская область

В Луцке отопительный сезон начнут с учетом температуры воздуха. Исполнительный комитет определил ориентир: среднесуточная температура +8 градусов или ниже в течение трех дней.

По информации КП "Луцктепло", предприятие подготовило оборудование для работы и имеет генераторы и когенерационные установки для автономного питания. Первоочередно тепло будут подавать в больницы, детские сады и школы.

Львов и Львовская область

На Львовщине решение о начале отопительного сезона общины принимают самостоятельно, учитывая погоду. Согласно распоряжению Львовской ОВА, ориентир - среднесуточная температура +8 градусов или ниже в течение трех суток подряд. В больницах, школах, детских садах и других социальных учреждениях тепло могут включиться раньше - по письменным заявкам руководителей.

Во Львове отопление для части коммунальных заведений начали подавать 19 октября. Тогда тепло получили 11 учреждений: восемь больниц, два детсада и лицей.

Николаев и Николаевская область

В Николаеве отопительный сезон ориентировочно планировали начать 1 ноября. В то же время эта дата не окончательная: запуск все же будет зависеть от погодных условий.

По сообщениям теплоснабжающего предприятия, тепло в домах должны подавать, когда среднесуточная температура воздуха три дня подряд составит +8 градусов или ниже. Коммунальщики также сообщали о подготовке теплосетей и котельных к началу сезона.

Одесса и Одесская область

В Одессе отопительный сезон предварительно планируют начать в начале ноября. Окончательная дата зависит от погоды. Об этом "Суспільному" сообщал первый заместитель городского головы Александр Филатов.

По его словам, коммунальные службы провели гидравлические испытания, проверили котельное, насосное и электрическое оборудование и отремонтировали проблемные участки теплосетей. К моменту публикации подготовка теплового хозяйства находилась на завершающем этапе.

Город также готовится к возможным перебоям с электро-, водо- и теплоснабжением. В частности, формируют резервы горючего и оборудования и прорабатывают дополнительные решения на случай повреждения инфраструктуры.

Полтава и Полтавская область

В Полтаве отопительный сезон планируют начать 2 ноября. Такую дату 28 октября согласовал исполнительный комитет городского совета.

Решение было принято с учетом ожидаемого снижения среднесуточной температуры. По сообщению Полтавского горсовета, запуск котельных продлится около двух суток: сначала планируют включить большую часть оборудования, а затем - остальные.

Подача тепла в дома будет происходить постепенно. После запуска системы в отдельных домах может потребоваться время, чтобы теплоноситель дошел до дома и внутридомовых сетей.

Ровно и Ровенская область

В Ровно тепловое хозяйство и жилищный фонд подготовили к отопительному сезону, а социальные учреждения, по сообщениям городских властей, готовы к запуску.

В то же время, подтвержденной даты начала отопления в жилых домах в использованных сообщениях не называли. Тепло должно подавать с учетом погодных условий и температурных нормативов.

Сумы и Сумская область

В Сумской общине решение о начале отопительного сезона будут приниматься с учетом фактической погоды. Ориентир - среднесуточная температура +8 градусов или ниже в течение трех суток подряд.

Точная дата начала подачи тепла в жилые дома в проверенных сообщениях не указана. В первую очередь отопление должны подавать в учреждения социальной сферы.

Тернополь и Тернопольская область

В Тернопольской общине отопление в социальных заведениях начали включать 19 октября с 16:00. Решение касалось учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и других социальных учреждений.

Для жилых домов городской совет планировал рассмотреть начало отопительного периода 28 октября в 9:00. Однако в доступном официальном сообщении от 27 октября речь шла именно о запланированном заседании исполкома, а не уже о принятом решении.

Ужгород и Закарпатская область

В Закарпатье отопление начинают подавать с учетом погодных условий, а первыми тепло получают социальные учреждения и общины, где раньше холодает. По сообщениям областных властей, к моменту подготовки осмотра отопления уже начали подавать в шести общинах региона.

К зиме подготовили более 1300 котельных и около 3200 жилых домов. Для работы при возможных обесточениях коммунальные и социальные объекты обеспечили генераторами.

Отдельную подтвержденную дату запуска отопления во всех жилых домах Ужгорода в доступных сообщениях не указывали.

Харьков и Харьковская область

В Харькове коммунальные службы подготовились к началу отопительного сезона, а готовность больниц и других учреждений социальной сферы городские власти оценивали как стопроцентную.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что тепло начнут подавать, как только это позволят погодные условия и температурные нормативы. Отдельную подтвержденную дату запуска отопления во всех жилых домах в использованных сообщениях не называли.

Хмельницкий и Хмельницкая область

В Хмельницком 28 октября приступили к поэтапной подаче тепла в жилые дома. Соответствующее решение городские власти приняли из-за снижения среднесуточной температуры и прогнозируемого дальнейшего похолодания.

Ранее, с 15 октября, согласно решению уполномоченных органов, тепло начали подавать в больницы и детские сады. Подключение домов будет происходить постепенно, поэтому температура в домах может повышаться не одновременно.

Черкассы и Черкасская область

В Черкассах отопительный сезон для жилых домов планируют начать 2 ноября. Исполнительный комитет городского совета принял соответствующее решение.

В то же время социальные учреждения начали подключать раньше: с 26 октября тепло включают в школы, детские сады и медицинские учреждения по отдельным заявкам их руководителей.

Черновцы и Черновицкая область

В Черновцах уполномоченные органы сообщали о готовности к отопительному сезону и заполнении внутридомовых теплосетей. С 20 октября тепло начали включать в социальные учреждения, которые могут получать его автономно. Подключение производится по заявкам руководителей.

Для жилых домов нужно решение исполнительного комитета. Ориентиром остается среднесуточная температура +8 градусов или ниже в течение трех суток с тенденцией к дальнейшему похолоданию. Подтвержденной даты запуска всех домов в использованных сообщениях не было.

Чернигов и Черниговская область

В Чернигове точной даты начала отопления в жилых домах в проверенных сообщениях не называли. Подачу тепла планируют осуществлять с учетом температуры воздуха, а в первую очередь подключать больницы, детские сады, школы и учреждения социальной защиты.

По словам начальника Черниговской ОВ Вячеслава Чауса, 48 общин области приняли решение о начале отопительного сезона, а в 32 из них уже начали подавать тепло в социальные учреждения.

Что важно знать перед началом отопительного сезона

Даты запуска систем теплоснабжения могут отличаться даже в пределах одной области. Сначала тепло часто подают в больницы, детские сады и другие социальные учреждения, а жилые дома подключают постепенно.

Также следует различать запланированную дату и официально принятое решение: если городские власти только объявили о намерении начать отопление, сроки еще могут измениться.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев ранее отмечал, что готовность к отопительному сезону зависит не только от состояния котельных и сетей, но и от ситуации безопасности. В условиях войны на стабильность теплоснабжения могут повлиять повреждения энергетической инфраструктуры и перебои с электроснабжением.