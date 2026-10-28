Семья Степана Гигы ответила на скандал с песней "Вівтар" и прокомментировала конфликт с FIINKA

Семья покойного украинского певца Степана Гигы отреагировала на скандал вокруг исполнения его песен. После заявлений FIINKA, Никиты Киселева и Николаса Кармы дети артиста объяснили свою позицию.

Что явилось причиной конфликта и как на него отреагировали все стороны, рассказывает Styler.

FIINKA рассказала, почему ей запретили выполнять "Вівтар"

История началась после концерта памяти Степана Гиги, на котором FIINKA выполнила собственную версию его песни "Вівтар". Выступление понравилось слушателям, а впоследствии поклонники начали просить певицу исполнять композицию и на ее концертах.

В интервью Славе Демину артистка рассказала, что обратилась в семью покойного музыканта с просьбой разрешить официальный релиз песни. По ее словам, она была готова выплачивать авторские отчисления и согласовать все необходимые условия.

Но, как утверждает FIINKA, представители семьи сообщили, что выпустить композицию она сможет, а исполнять ее на концертах не разрешили.

По словам певицы, семья объяснила отказ тем, что якобы подала в суд на Никиту Киселева, который также записал собственную версию "Вівтаря". Артистку предупредили, что в случае нарушения договоренности она может столкнуться с судебным иском.

"То есть, что мне нельзя использовать, потому что на меня тоже подадут в суд", - рассказала FIINKA.

Певица объяснила, что сначала с уважением отнеслась к просьбе семьи. Однако со временем заметила, что Киселев продолжает исполнять песню, выпустил клип и рекламирует концерты с этой композицией.

FIINKA призналась, что такая ситуация вызвала у нее непонимание, ведь она тоже хотела исполнять песню, которую регулярно просят спеть ее поклонники.

Реакция Никиты Киселева

После огласки на ситуацию отреагировал Никита Киселев. В Instagram артист опубликовал пост, в котором опроверг информацию о якобы судебном процессе из-за исполнения песни "Вівтар".

По словам певца, у него есть все необходимые документы, подписанные с правообладателем, а использование композиции официально согласовано.

Киселев также отметил, что релиз прошел через лейбл, на котором Степан Гига публиковал свои песни при жизни. Весь процесс, как утверждает исполнитель, сопровождался коммуникацией с юристами.

"Мы также проверили информацию о суде: по имеющимся у нас данным, по состоянию на сегодняшний день судебных производств по использованию мной песни "Вівтар" не открыта и не может быть", - написал артист.

Он отметил, что уважает творческое наследие Степана Гигы и его семью, а также призвал не распространять непроверенную информацию.

Николас Карма поддержал FIINKA и раскрыл подробности собственной истории

К обсуждению присоединился и Николас Карма, исполнивший на концерте памяти Степана Гиги песню "Достигают вишни".

По словам блоггера, после выступления он захотел официально выпустить свою версию композиции. Карма утверждает, что предложил передавать все авторские отчисления семье и авторам в обмен на разрешение.

В своем Instagram он рассказал, что еще в мае ему позвонила по телефону Квитослава Гига. По его словам, она сообщила, что семье понравилось исполнение, однако с релизом придется подождать. Причиной, как утверждает Карма, назвали судебные вопросы с Никитой Киселевым.

В июле блогер повторно обратился за разрешением, однако ответа так и не получил. После заявлений FIINKA и Киселева Карма предположил, что его также могли ввести в заблуждение.

"После слов Фиинки я понял, что меня обманули так же", – написал он.

Блогер призвал не винить певицу в лжи, ведь, по его словам, ему сообщали аналогичную информацию о суде.

Как семья Степана Гиги прокомментировала скандал

После волны обсуждений дети покойного музыканта опубликовали совместное заявление на официальной Instagram-странице отца.

По словам семьи, организацией концерта памяти в Киеве занимались люди, которые на протяжении многих лет сотрудничали с певцом. Именно организаторы вели переговоры с исполнителями, их менеджерами и согласовывали условия участия.

Семья отметила, что в тот период переживала тяжелую потерю и доверила организационные вопросы знакомой команде.

"К сожалению, уже после концерта выяснилось, что между ожиданиями отдельных артистов и тем, о чем сообщали нам, есть разногласия. Для нас это тоже стало неожиданностью", - говорится в заявлении.

Дети артиста подчеркнули, что не намеревались кого-то обидеть или обесценить труд музыкантов, приобщившихся к памяти их отца.

"Мы открыты для спокойного диалога и цивилизованного решения всех вопросов", - отметили они.

При этом семья не уточнила, действительно ли сообщала FIINKA и Николасу Карми о суде с Никитой Киселевым. Также в заявлении не объяснили, откуда могла появиться информация о якобы судебном процессе.