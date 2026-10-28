Надежда Левченко про "Жіночий лікар. Нове життя" и непростой год: "Хотелось спрятаться от мира"

Надежда Левченко - украинская актриса и режиссер, играющая Оксану в сериале "Жіночий лікар. Нове життя". В своей героине она ценит воздержание и рассудительность, которых, по собственному признанию, ей иногда не хватает в жизни.

В блиц-интервью Styler Левченко рассказала, почему на съемочной площадке ей приходится "выключать" в себе режиссера, что помогало продолжать работу в непростой год и за какие личные победы она учится хвалить себя.

— Что вам больше всего нравится в вашей героине в "Жіночий лікар. Нове життя"?

— Мне нравится воплощать персонажей, имеющих качества, которых я не имею. Оксана рассудительна и сдержанна - мне иногда не хватает этого в жизни, так что хотя бы на экране могу посмотреть, что эти качества мне подходят.

— Была ли в новом сезоне сцена, после которой вам понадобилось время, чтобы прийти в себя?

— Знаете, в последнее время в нашей жизни такие обстоятельства, что после съемочной площадки мне чаще приходится приходить в себя от реальности, а не от сыгранного.

Съемочная площадка популярного сериала "Жіночий лікар. Нове життя" (фото: СТБ)

— После опыта режиссуры вы иначе ведете себя на съемках как актриса?

— Режиссура очень расширяет оптику. Ты уже видишь не только исключительно своего персонажа, но и целостный процесс. Но здесь есть опасность - режиссера в себе нужно вовремя выключать.

Потому что хуже всего, что может сделать актер с режиссерским опытом - начать режиссировать чужую площадку. Если я пришла как актриса, я очень стараюсь быть хорошей партнершей, а не вторым режиссером. Но иногда не сдерживаюсь.

— Какую тему вам хочется поднять в собственном спектакле или фильме?

— Меня очень интересует человеческая способность оставаться человеком. Особенно сейчас, когда вокруг столько потерь, страха, жестокости, когда мы ежедневно вынуждены быть сильнее, чем действительно можем.

Мне интересен предел между силой, уязвимостью и конъюнктурностью. Я хотела бы создать историю, после которой зритель выйдет из зала с неловкими вопросами к самому себе.

— Если бы пришлось на год выбрать что-то одно - театр или кино - что бы выбрали?

– Я верю, что мне не придется выбирать.

Как снимается новый сезон сериала "Жіночий лікар. Нове життя" (фото: СТБ)

— Какое бытовое умение помогает вам в постоянных поездках и гастролях?

— Я научилась спать где угодно. Когда-то это была проблема, а сон для меня восстановление. Поэтому за годы я научилась адаптироваться к пространству и обстоятельствам и спать.

— За что вы последний раз себя похвалили?

– За то, что не останавливаюсь. Этот год был очень непростым для меня. Было много обстоятельств, в которых хотелось просто спрятаться от мира. Но я продолжала работать, играть, ездить, помогать другим, заниматься собой.

И, знаете, я учусь себя хвалить не только за профессиональные достижения. Иногда самая большая победа - это сохранить в себе любовь к жизни, несмотря на все, что с тобой происходит. Вот за это я благодарна.

— Какому делу давно хотите научиться, но работа постоянно отодвигает эти планы?

– Я все никак не могу сдать на права. Так что скоро это должно произойти, мне бы хотелось.

Актеры "Жіночого лікаря" на съемочной площадке (фото: СТБ)

Что известно о сериале "Жіночий лікар. Нове життя"

СТБ и FILM.UA Group приступили к съемкам четвертого сезона медицинской драмы "Жіночий лікар. Нове життя". Продолжение будет впервые выходить на СТБ, а его премьера запланирована на 2027 год.

К роли акушера-гинеколога Михаила Гончара вернется Андрей Исаенко. В жизни его героя появится Марина Яворская - женщина из прошлого, которая станет новой заведующей отделением. Еще один новый персонаж, военный хирург Олесь Захарчук, составит Гончару конкуренцию как в работе, так и в личной жизни. В то же время Олег Мельник продолжит интриги, угрожающие руководству и самому медцентру.

В сериале также сыграют Надежда Левченко, Зоряна Марченко, Андрей Фединчик, Евгений Ефремов, Алексей Нагрудный, Александра Люта и другие актеры. Режиссер-постановщик - Андрей Колесник.