Надія Левченко про "Жіночий лікар. Нове життя" та непростий рік: "Хотілося сховатися від світу"

Надія Левченко - українська акторка та режисерка, яка грає Оксану в серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". У своїй героїні вона цінує стриманість і розважливість, яких, за власним зізнанням, їй іноді бракує в житті.
У бліц-інтерв'ю Styler Левченко розповіла, чому на знімальному майданчику їй доводиться "вимикати" в собі режисерку, що допомагало продовжувати роботу в непростий рік і за які особисті перемоги вона вчиться себе хвалити.
— Що вам найбільше подобається у вашій героїні в "Жіночий лікар. Нове життя"?
— Мені подобається втілювати персонажів, що мають якості, яких не маю я. Оксана розважлива й стримана - мені інколи не вистачає цього в житті, тож хоча б на екрані можу поглянути, що ці якості мені личать.
— Чи була в новому сезоні сцена, після якої вам знадобився час, щоб оговтатися?
— Знаєте, останнім часом у нашому житті такі обставини, що після знімального майданчика мені частіше доводиться оговтуватися від реальності, а не від зіграного.
— Після досвіду режисури ви інакше поводитеся на зйомках як акторка?
— Режисура дуже розширює оптику. Ти вже бачиш не лише виключно свого персонажа, а цілісний процес. Але тут є небезпека - режисера в собі треба вчасно вимикати.
Бо найгірше, що може зробити актор із режисерським досвідом - почати режисерувати чужий майданчик. Якщо я прийшла як акторка, я дуже стараюсь бути хорошою партнеркою, а не другим режисером. Та подекуди не стримуюсь.
— Яку тему вам хочеться порушити у власній виставі або фільмі?
— Мене дуже цікавить людська здатність залишатися людиною. Особливо зараз, коли навколо стільки втрат, страху, жорстокості, коли ми щодня змушені бути сильнішими, ніж насправді можемо.
Мені цікава межа між силою, вразливістю і кон'юнктурністю. Я хотіла б створити історію, після якої глядач вийде із залу з незручними запитаннями до самого себе.
— Якби довелося на рік обрати щось одне - театр чи кіно - що обрали б?
— Я вірю, що мені не доведеться обирати.
— Яке побутове вміння допомагає вам у постійних поїздках і на гастролях?
— Я навчилась спати будь-де. Колись це була проблема, а сон для мене є відновлення. Тож за роки я таки навчилась адаптуватись до простору та обставин і спати.
— За що ви востаннє себе похвалили?
— За те, що не зупиняюся. Цей рік був дуже непростим для мене. Було багато обставин, у яких хотілося просто сховатися від світу. Але я продовжувала працювати, грати, їздити, допомагати іншим, займатися собою.
І, знаєте, я вчуся себе хвалити не лише за професійні досягнення. Іноді найбільша перемога - це зберегти в собі любов до життя, попри все, що з тобою відбувається. Ось за це я собі вдячна.
— Якій справі давно хочете навчитися, але робота постійно відсуває ці плани?
— Я все ніяк не можу здати на права. Тож незабаром це має статись, мені б хотілось.
Що відомо про серіал "Жіночий лікар. Нове життя"
СТБ та FILM.UA Group розпочали зйомки четвертого сезону медичної драми "Жіночий лікар. Нове життя". Продовження вперше виходитиме на СТБ, а його прем'єра запланована на 2027 рік.
До ролі акушера-гінеколога Михайла Гончара повернеться Андрій Ісаєнко. У житті його героя з'явиться Марина Яворська - жінка з минулого, яка стане новою завідувачкою відділення. Ще один новий персонаж, військовий хірург Олесь Захарчук, складе Гончару конкуренцію як у роботі, так і в особистому житті. Водночас Олег Мельник продовжить інтриги, які загрожуватимуть керівництву та самому медцентру.
У серіалі також зіграють Надія Левченко, Зоряна Марченко, Андрій Федінчик, Євген Єфремов, Олексій Нагрудний, Олександра Люта та інші актори. Режисер-постановник - Андрій Колесник.
Нагадаємо, про що Зоряна Марченко відверто розповіла в бліц-інтерв'ю Styler, як акторка ставиться до своєї героїні в серіалі "Жіночий лікар. Нове життя" та чому їй непросто стримувати сміх під час зйомок з Андрієм Ісаєнком.