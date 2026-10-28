Надія Левченко про "Жіночий лікар. Нове життя" та непростий рік: "Хотілося сховатися від світу"

Надія Левченко - українська акторка та режисерка, яка грає Оксану в серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". У своїй героїні вона цінує стриманість і розважливість, яких, за власним зізнанням, їй іноді бракує в житті.

У бліц-інтерв'ю Styler Левченко розповіла, чому на знімальному майданчику їй доводиться "вимикати" в собі режисерку, що допомагало продовжувати роботу в непростий рік і за які особисті перемоги вона вчиться себе хвалити.

— Що вам найбільше подобається у вашій героїні в "Жіночий лікар. Нове життя"?

— Мені подобається втілювати персонажів, що мають якості, яких не маю я. Оксана розважлива й стримана - мені інколи не вистачає цього в житті, тож хоча б на екрані можу поглянути, що ці якості мені личать.

— Чи була в новому сезоні сцена, після якої вам знадобився час, щоб оговтатися?

— Знаєте, останнім часом у нашому житті такі обставини, що після знімального майданчика мені частіше доводиться оговтуватися від реальності, а не від зіграного.

Знімальний майданчик популярного серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" (фото: СТБ)

— Після досвіду режисури ви інакше поводитеся на зйомках як акторка?

— Режисура дуже розширює оптику. Ти вже бачиш не лише виключно свого персонажа, а цілісний процес. Але тут є небезпека - режисера в собі треба вчасно вимикати.

Бо найгірше, що може зробити актор із режисерським досвідом - почати режисерувати чужий майданчик. Якщо я прийшла як акторка, я дуже стараюсь бути хорошою партнеркою, а не другим режисером. Та подекуди не стримуюсь.

— Яку тему вам хочеться порушити у власній виставі або фільмі?

— Мене дуже цікавить людська здатність залишатися людиною. Особливо зараз, коли навколо стільки втрат, страху, жорстокості, коли ми щодня змушені бути сильнішими, ніж насправді можемо.

Мені цікава межа між силою, вразливістю і кон'юнктурністю. Я хотіла б створити історію, після якої глядач вийде із залу з незручними запитаннями до самого себе.

— Якби довелося на рік обрати щось одне - театр чи кіно - що обрали б?

— Я вірю, що мені не доведеться обирати.

Як знімається новий сезон серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" (фото: СТБ)

— Яке побутове вміння допомагає вам у постійних поїздках і на гастролях?

— Я навчилась спати будь-де. Колись це була проблема, а сон для мене є відновлення. Тож за роки я таки навчилась адаптуватись до простору та обставин і спати.

— За що ви востаннє себе похвалили?

— За те, що не зупиняюся. Цей рік був дуже непростим для мене. Було багато обставин, у яких хотілося просто сховатися від світу. Але я продовжувала працювати, грати, їздити, допомагати іншим, займатися собою.

І, знаєте, я вчуся себе хвалити не лише за професійні досягнення. Іноді найбільша перемога - це зберегти в собі любов до життя, попри все, що з тобою відбувається. Ось за це я собі вдячна.

— Якій справі давно хочете навчитися, але робота постійно відсуває ці плани?

— Я все ніяк не можу здати на права. Тож незабаром це має статись, мені б хотілось.

Актори "Жіночого лікаря" на знімальному майданчику (фото: СТБ)

Що відомо про серіал "Жіночий лікар. Нове життя"

СТБ та FILM.UA Group розпочали зйомки четвертого сезону медичної драми "Жіночий лікар. Нове життя". Продовження вперше виходитиме на СТБ, а його прем'єра запланована на 2027 рік.

До ролі акушера-гінеколога Михайла Гончара повернеться Андрій Ісаєнко. У житті його героя з'явиться Марина Яворська - жінка з минулого, яка стане новою завідувачкою відділення. Ще один новий персонаж, військовий хірург Олесь Захарчук, складе Гончару конкуренцію як у роботі, так і в особистому житті. Водночас Олег Мельник продовжить інтриги, які загрожуватимуть керівництву та самому медцентру.

У серіалі також зіграють Надія Левченко, Зоряна Марченко, Андрій Федінчик, Євген Єфремов, Олексій Нагрудний, Олександра Люта та інші актори. Режисер-постановник - Андрій Колесник.