Коли Михайла, Катерини та Андрія у листопаді-2026: дати свят за новим календарем

У листопаді українці вшановуватимуть архистратига Михаїла, святу великомученицю Катерину та апостола Андрія Первозваного. За новим церковним календарем ці свята мають оновлені дати, які варто знати, щоб не пропустити важливі дні та привітати близьких.

Styler розповідає, що означає кожне свято та на коли воно припадає.

Коли святкують Михайла у листопаді 2026

Михайлів день у 2026 році відзначатимуть 8 листопада. Цього дня Православна церква України вшановує Собор архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.

Архистратиг Михаїл у християнській традиції вважається очільником небесного воїнства, яке бореться зі злом. Його шанують як захисника та покровителя, а в народній традиції Михайлів день пов'язаний із завершенням осінніх господарських робіт і початком зимового періоду.

8 листопада з іменинами вітають чоловіків на ім'я Михайло. Також цього дня віряни моляться архистратигу Михаїлу, просячи захисту, сили та допомоги у складних обставинах.

Коли святкують Катерини у листопаді 2026

День святої великомучениці Катерини припадає на 24 листопада. Християни вшановують пам'ять святої, яка, за церковним переданням, жила в Александрії та постраждала за свою віру.

Свята Катерина відома як символ мудрості, мужності та непохитності переконань. Її шанують у християнській традиції, а в українській культурі цей день також пов'язаний із давніми звичаями та вечорницями молоді.

24 листопада з іменинами вітають Катерин. У народній традиції свято Катерини вважалося одним із днів, пов'язаних із дівочими ворожіннями на майбутнє заміжжя, хоча ці звичаї не є частиною церковного богослужіння.

Дату 24 листопада підтверджує зведений релігійний календар на 2026 рік, у якому зібрано календарі різних християнських конфесій.

Коли святкують Андрія у листопаді 2026

День святого апостола Андрія Первозваного у 2026 році відзначатимуть 30 листопада. За християнським переданням, Андрій був одним із перших учнів Ісуса Христа, тому його називають Первозваним.

В Україні апостол Андрій має особливе значення: за церковним переданням, він проповідував на землях, де згодом постала Київська Русь. Із його ім'ям також пов'язують давні українські звичаї, зокрема ворожіння на Андріївські вечорниці, які традиційно проводили напередодні свята.

30 листопада з іменинами вітають Андріїв. Для вірян це нагода вшанувати апостола, згадати його місіонерську діяльність і звернутися до нього в молитві.

Чому дати свят змінилися

З 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар для нерухомих свят. Українська греко-католицька церква також перейшла на новий стиль для нерухомих дат, використовуючи григоріанський календар.

Через це низка звичних свят тепер відзначається на 13 днів раніше, ніж за старим юліанським календарем. Зокрема, Михайлів день раніше припадав на 21 листопада, день Катерини - на 7 грудня, а Андрія Первозваного - на 13 грудня.

Водночас деякі громади продовжують дотримуватися старого календарного стилю, тому дати святкування можуть відрізнятися залежно від церковної традиції.