Після серйозної травми Геннадій Попенко знайшов нове місце служби у ЗСУ: куди долучився актор

Український актор і телеведучий Геннадій Попенко, який служить у війську , повідомив про нове місце служби. Через наслідки травми коліна він має обмеження щодо придатності, тож обрав напрям, де зможе поєднувати військову службу зі своїм цивільним фахом.

Styler з посиланням на свіжий допис знаменитості в Instagram розповість, куди долучився Попенко та над якими проєктами планує працювати.

Геннадій Попенко повідомив про нове місце служби

За словами актора, він долучився до Національної гвардії України. Тепер він служитиме в Київському інституті Нацгвардії, де зможе працювати над культурними, освітніми та комунікаційними проєктами.

Попенко пояснив, що через попередню травму має статус придатного до служби з обмеженнями. Серед різних пропозицій він обрав ту, яка дає змогу використати досвід із цивільної професії.

"Радий долучитися до Національна гвардія України. Через попередню травму маю статус придатного, але з обмеженнями. Тому з армійських пропозицій (а їх дуже багато - кожен знайде для себе) обрав ту, що може поєднувати службу та цивільний фах", - написав актор.

Він також зазначив, що поки не розкриватиме подробиць найближчих ініціатив. За його словами, про проєкти краще розповідати вже після їх реалізації.

Що відомо про військову службу Геннадія Попенка

На початку повномасштабного вторгнення Геннадій вирішив долучитися до війська, однак спершу отримав відмову. За словами артиста, йому пояснювали, що під час війни він має залишатися артистом. Попри це, він тричі приходив до військкомату, і зрештою його взяли до роти охорони.

"Ми працювали на північному кордоні, виконуючи різні завдання", - розповідав Попенко.

Згодом він змінив підрозділ і долучився до 59-ї окремої механізованої бригади. Там актор працював у "Культурному Десанті" - команді, яка підтримує морально-психологічний стан військових за допомогою культурних та освітніх заходів.

Попенко наголошував, що йдеться не просто про концерти чи лекції, а про комплексну роботу, яку адаптують до потреб конкретного підрозділу.

"Це не якийсь наказ Генштабу, не досвід радянської або натівської армії, це те, що народилося тут, в Україні, і воно надзвичайно цінне", - зазначав артист.

Під час проходження служби на Запорізькому напрямку Попенко травмував коліно. Він переніс одну операцію, але через повторне ушкодження знадобилося ще одне хірургічне втручання. Актор пояснював, що відновлення буде тривалим, а головне завдання зараз - повернути кінцівці повноцінне функціонування.

Через наслідки травми Попенко має статус придатного до військової служби з обмеженнями.