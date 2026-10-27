Вареники з капустою по-домашньому: рецепт ніжного тіста та соковитої начинки (фото)

Домашні вареники з капустою - страва , для якої не потрібні складні інгредієнти, але важливо правильно приготувати тісто та начинку. Щоб вареники вийшли м'якими й не розварювалися, капусту потрібно добре протушкувати, а тісту дати трохи відпочити перед розкачуванням.

Як приготувати домашні вареники з капустою та що врахувати під час ліплення, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

Приготування домашніх вареників із капустою

Для цього рецепта я обрала традиційне поєднання тонкого тіста та тушкованої капусти з цибулею й морквою. Начинка виходить м'якою, з легкою солодкістю овочів, а чорний перець додає їй виразнішого смаку.

У приготуванні є кілька важливих моментів. Капусту потрібно тушкувати до м'якості, але не залишати в ній зайвої рідини. Якщо начинка буде надто вологою, тісто може розмокнути ще під час ліплення.

Для тіста використовується тепла вода, яйце, борошно та трохи олії. Після замішування його варто залишити під накриттям приблизно на пів години. Завдяки цьому тісто буде простіше розкачати, а краї вареників легше защипнути.

Для цього варіанта розраховано приблизно 45-55 вареників середнього розміру. Частину можна приготувати одразу, а решту заморозити.

Загальний час приготування - орієнтовно 1 год 40 хв - 2 години, залежно від швидкості ліплення.

Інгредієнти для вареників із капустою

Для тіста:

пшеничне борошно - 500 г;

тепла вода - 250 мл;

яйце - 1 шт.;

олія - 2 ст. л.;

сіль - 1 ч. л.

Для капустяної начинки:

свіжа білокачанна капуста - 800 г;

цибуля - 2 шт. (приблизно 200 г);

морква - 1 шт. (приблизно 100 г);

олія - 3 ст. л.;

сіль - до смаку;

чорний мелений перець - до смаку.

Для подавання:

вершкове масло або олія - до смаку;

сметана - за бажанням;

обсмажена цибуля - за бажанням.

Для начинки краще використовувати свіжу капусту без пошкоджених листків. Якщо вона досить щільна, її потрібно нашаткувати тонше, щоб вона рівномірно протушкувалася.

Як приготувати капустяну начинку

Спочатку підготуйте овочі. Капусту тонко нашаткуйте, цибулю наріжте дрібними кубиками, а моркву натріть на великій тертці.

У глибокій сковороді розігрійте олію. Викладіть цибулю та обсмажуйте приблизно 3-4 хвилини, доки вона не стане м'якою. Додайте моркву, перемішайте та готуйте ще 2-3 хвилини.

Після цього поступово викладіть нашатковану капусту. Якщо вся кількість одразу не поміщається у сковороді, додавайте її частинами, коли попередня трохи зменшиться в об'ємі.

Накрийте сковороду кришкою та тушкуйте капусту на невеликому вогні приблизно 25-35 хвилин. Час залежить від сорту капусти та товщини нарізання.

Періодично перемішуйте овочі. Якщо капуста почне приставати до дна, додайте 2-3 столові ложки води.

Наприкінці приготування посоліть, поперчіть і добре перемішайте начинку. Якщо залишилася зайва рідина, потримайте капусту на вогні ще кілька хвилин без кришки.

Готову начинку потрібно повністю охолодити. Вона має бути м'якою, але не водянистою. Саме консистенція капусти впливає на те, наскільки зручно буде ліпити вареники. Якщо начинка надто волога, краї тіста можуть погано склеюватися.

Як замісити м'яке тісто для вареників

У велику миску просійте пшеничне борошно та додайте сіль.

В окремій посудині змішайте теплу воду, яйце й олію. Вода має бути приємно теплою, але не гарячою, щоб яйце не згорнулося.

Поступово вливайте рідину до борошна, перемішуючи ложкою або лопаткою.

Коли маса почне збиратися в грудку, перекладіть її на робочу поверхню та вимішуйте руками приблизно 8-10 хвилин.

Тісто має стати гладеньким, однорідним та еластичним. Воно може бути трохи м'яким на дотик, але не повинно сильно прилипати до рук.

Якщо потрібно, підсипайте борошно невеликими порціями. Не варто додавати його забагато, оскільки надто щільне тісто буде складніше розкачувати, а після варіння воно може вийти жорстким.

Щоб тісто було зручніше розкачувати, після замішування йому потрібно дати відпочити. У навчальному рецепті King Arthur Baking радять залишати тісто накритим за кімнатної температури щонайменше на 30 хвилин. Після цього воно стає податливішим і легше піддається формуванню.

Як правильно зліпити вареники

Готове тісто розділіть на кілька частин. Одну залиште для роботи, а решту тримайте накритими, щоб поверхня не підсихала.

Злегка присипте стіл борошном і розкачайте тісто в тонкий пласт завтовшки приблизно 2 мм.

За допомогою склянки або круглої форми діаметром 7-8 см виріжте кружечки.

У центр кожного викладіть приблизно чайну ложку охолодженої капустяної начинки. Її кількість можна трохи змінювати залежно від розміру заготовок.

Складіть кружечок навпіл, накривши начинку тістом, і ретельно защипніть краї пальцями. За бажанням краї можна оформити невеликою косичкою.

Під час ліплення важливо стежити, щоб капуста не потрапляла на місце з'єднання тіста. Через це вареники можуть розклеїтися під час варіння.

Готові вироби викладайте на дошку або піднос, злегка присипаний борошном. Між варениками залишайте невелику відстань, щоб вони не злипалися.

Домашні вареники з капустою перед варінням (фото: Остапова Анастасія)

Скільки варити домашні вареники з капустою

У великій каструлі доведіть воду до кипіння та додайте сіль.

Вареники опускайте невеликими порціями, щоб вони могли вільно рухатися у воді.

Одразу після закладання обережно перемішайте їх ложкою, щоб тісто не прилипло до дна каструлі.

Коли вареники спливуть на поверхню, зменште нагрів до помірного кипіння та варіть ще приблизно 3-5 хвилин.

Точний час залежить від товщини тіста й розміру вареників. Якщо є сумніви, дістаньте один, розріжте та перевірте, чи немає всередині сирого тіста.

Готові вареники перекладіть у миску та додайте трохи вершкового масла або олії. Обережно перемішайте, щоб вони не злипалися.

Найкраще подавати їх гарячими, зі сметаною або цибулею, обсмаженою до золотистого кольору.

Що врахувати, щоб вареники не розварилися

Під час приготування вареників важлива не лише консистенція тіста, а й те, як підготовлена начинка та наскільки щільно з'єднані краї.

Не використовуйте гарячу капусту. Начинка повинна повністю охолонути перед ліпленням. Якщо вона гаряча або надто волога, тісто може розм'якшитися.

Не розкачуйте тісто до прозорості. Тонкий пласт допомагає отримати ніжні вареники, але він має бути достатньо міцним, щоб утримати начинку.

Не переповнюйте заготовки. Надлишок капусти заважатиме щільно з'єднати краї.

Не залишайте тісто відкритим надовго. Якщо краї підсохнуть, вони можуть гірше склеюватися.

Не варіть усю порцію одночасно. У переповненій каструлі вареники частіше злипаються та можуть пошкоджуватися під час перемішування.

Якщо тісто добре вимішане, начинка охолоджена, а краї щільно защипнуті, ризик того, що вареники розклеяться, буде меншим.

Як заморозити вареники з капустою

Домашні вареники зручно готувати із запасом. Сирі вироби можна заморозити, щоб згодом не витрачати час на замішування тіста та ліплення.

Для цього розкладіть вареники одним шаром на присипаному борошном підносі або дошці. Важливо, щоб вони не торкалися один одного.

Поставте піднос у морозильник і дочекайтеся, поки вареники повністю затвердіють.

Після цього перекладіть їх у пакет або герметичний контейнер, придатний для заморожування харчових продуктів.

Такий спосіб допоможе зберегти форму вареників і не дасть їм злипнутися в одну грудку.

Заморожені вареники не потрібно попередньо розморожувати. Їх можна одразу опускати в киплячу підсолену воду, враховуючи, що приготування триватиме довше, ніж для свіжих.

Домашні вареники з капустою, підготовлені до заморожування (фото: Остапова Анастасія)

Зверніть увагу на алергени. Домашні вареники з капустою містять пшеничне борошно з глютеном та яйця. Якщо подавати страву зі сметаною або вершковим маслом, потрібно також враховувати наявність молочних продуктів. Людям із харчовою алергією чи непереносимістю цих інгредієнтів варто звернути увагу на склад страви.