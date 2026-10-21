Свиняча рулька, яка тане в роті: рецепт ніжного м'яса в пиві з апельсином

Свинячу рульку я готувала у два етапи: спочатку майже три години варила в пиві та квасі з овочами й апельсином, а потім запікала в духовці під соусом. М'ясо вийшло настільки ніжним, що легко відділялося від кістки, а зверху утворилася апетитна скоринка.

Як приготувати свинячу рульку, яка буквально тане в роті, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

Скільки часу потрібно для приготування

На приготування рульки варто виділити приблизно 3,5-4 години. Більшу частину цього часу м'ясо повільно вариться, тому постійно стояти біля плити не потрібно.

Спочатку я варила рульки в суміші темного пива та хлібного квасу три години після закипання. За цей час м'ясо стало дуже м'яким, а овочі та апельсин надали йому додаткового аромату.

Після варіння залишилося лише змастити рульки соусом і запекти до рум'яної скоринки.

Інгредієнти для свинячої рульки в пиві та квасі

Для приготування двох рульок знадобляться:

Для варіння:

свиняча рулька - 2 шт. по 800 г

темне пиво - 1 л

хлібний квас - 1 л

морква - 2 шт.

цибуля - 2 шт.

апельсин - 1 шт.

часник - 4-5 зубчиків

лавровий лист - 2-3 шт.

чорний перець горошком - 8-10 шт.

сіль - за смаком.

Для соусу:

мед - 2 ст. л.

жовта гірчиця - 2 ст. л.

соєвий соус - 3 ст. л.

солодка паприка - 1 ч. л.

часник - 2 зубчики.

Кількість пива та квасу залежить від розміру каструлі. Якщо рідини недостатньо, щоб майже повністю покрити м'ясо, можна додати трохи води.

Страва містить гірчицю та сою. Пиво, квас і соєвий соус можуть містити глютен - перевіряйте склад на пакованні.

Як підготувати м'ясо та овочі

Спочатку я перевірила, чи немає на шкірці рульок залишків щетини. Мити сиру свинину перед приготуванням не потрібно, адже бризки води можуть переносити бактерії на кухонні поверхні. Про це попереджає Міністерство сільського господарства США (USDA).

Моркву очистила та нарізала великими шматочками. Цибулю розрізала на четвертинки, а апельсин добре помила й нарізала часточками разом зі шкіркою.

Овочі не потрібно нарізати дрібно, адже вони довго варитимуться разом із м'ясом.

Апельсин у цьому рецепті додає легкий цитрусовий аромат, який добре поєднується зі свининою.

Інгредієнти для приготування рульки (фото: Остапова Анастасія)

Як варити рульку в пиві та квасі

Підготовлені рульки я поклала у велику каструлю та залила темним пивом і хлібним квасом. Додала моркву, цибулю, апельсин, часник, лавровий лист, перець горошком і сіль.

Рідина повинна майже повністю покривати м'ясо. Якщо пива та квасу недостатньо, можна долити трохи води. Довела все до кипіння, після чого зменшила вогонь до мінімального та накрила каструлю кришкою.

Рульки варилися три години після закипання під кришкою при слабкому кипінні. Час від часу я перевіряла рівень рідини та обережно перевертала м'ясо.

Готовність можна перевірити ножем або виделкою. Якщо м'ясо легко проколюється та починає відділятися від кістки, рулька достатньо м'яка.

Важливо не допускати сильного кипіння, щоб м'ясо не розпадалося ще в каструлі.

Свинячі рульки перед варінням у пиві та квасі (фото: Остапова Анастасія)

Як приготувати соус для запікання

Поки рульки трохи охолоджувалися, я приготувала соус для запікання.

У невеликій мисці змішала мед, жовту гірчицю, соєвий соус, солодку паприку та подрібнений часник.

Усе добре перемішала до однорідності.

Соус має бути достатньо густим, щоб триматися на поверхні м'яса. Завдяки меду під час запікання утворюється блискуча рум'яна скоринка, а гірчиця та часник додають насиченого смаку.

Як запікати свинячу рульку

Після варіння я обережно дістала рульки з каструлі та переклала у форму для запікання. Оскільки м'ясо вже було дуже ніжним, робити це потрібно обережно, щоб воно не розпалося. З усіх боків щедро змастила рульки підготовленим соусом.

Поставила форму в попередньо розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 20-30 хвилин. Використовувала режим "верх-низ".

На цьому етапі рульку не потрібно довго готувати, адже м'ясо вже зварене. Головне завдання - отримати рум'яну скоринку.

Під час запікання можна ще раз змастити м'ясо соусом, щоб воно набуло красивого кольору.

Варто стежити за рулькою, оскільки мед у складі соусу може швидко карамелізуватися. Якщо скоринка темніє надто швидко, рульки можна нещільно прикрити фольгою.

Якою виходить готова рулька

Після запікання рульки вкрилися блискучою темно-золотистою скоринкою, а всередині залишилися дуже соковитими. М'ясо вийшло настільки ніжним, що легко відділялося від кістки. Його навіть не потрібно було різати ножем - достатньо було виделки.

Готова свиняча рулька (фото: Остапова Анастасія)

Подавати її найкраще гарячою. До м'яса добре підійдуть картопляне пюре, тушкована капуста, мариновані огірки або овочевий салат.