Свиная рулька, которая тает во рту: рецепт нежного мяса в пиве с апельсином

Свиную рульку я готовила в два этапа: сначала почти три часа варила в пиве и квасе с овощами и апельсином, а затем запекала в духовке под соусом. Мясо получилось настолько нежным, что легко отделялось от кости, а сверху образовалась аппетитная корочка.

Сколько времени нужно для приготовления

На приготовление рульки следует выделить примерно 3,5-4 часа. Большую часть этого времени мясо медленно варится, потому постоянно стоять у плиты не нужно.

Сначала я варила рульки в смеси темного пива и хлебного кваса спустя три часа после закипания. За это время мясо стало очень мягким, а овощи и апельсин придали ему дополнительный аромат.

После варки осталось только смазать соусом рульки и запечь до румяной корочки.

Ингредиенты для свиной рульки в пиве и квасе

Для приготовления двух рулек понадобятся:

Для варки:

свиная рулька - 2 шт. по 800 г

темное пиво - 1 л

хлебный квас - 1 л

морковь - 2 шт.

лук - 2 шт.

апельсин - 1 шт.

чеснок - 4-5 зубчиков

лавровый лист - 2-3 шт.

черный перец горошком - 8-10 шт.

соль - по вкусу.

Для соуса:

мед - 2 ст. л.

желтая горчица - 2 ст. л.

соевый соус - 3 ст. л.

сладкая паприка - 1 ч. л.

чеснок - 2 зубчика.

Количество пива и кваса зависит от размера кастрюли. Если жидкости недостаточно, чтобы почти полностью покрыть мясо, можно добавить немного воды.

Блюдо содержит горчицу и сою. Пиво, квас и соевый соус могут содержать глютен - проверяйте состав на упаковке.

Как подготовить мясо и овощи

Сначала я проверила, нет ли на кожуре рулей остатков щетины. Мыть сырую свинину перед приготовлением не нужно, ведь брызги воды могут переносить бактерии на кухонные поверхности. Об этом предупреждает Министерство сельского хозяйства США (USDA) .

Морковь очистила и нарезала большими кусочками. Лук разрезала на четвертинки, а апельсин хорошо помыла и нарезала дольками вместе с кожурой.

Овощи не нужно нарезать мелко, ведь они будут долго вариться вместе с мясом.

Апельсин в этом рецепте придает легкий цитрусовый аромат, хорошо сочетающийся со свининой.

Ингредиенты для приготовления рульки (фото: Остапова Анастасия)

Как варить рульку в пиве и квасе

Подготовленные рульки я уложила в большую кастрюлю и залила темным пивом и хлебным квасом. Добавила морковь, лук, апельсин, чеснок, лавровый лист, перец горошком и соль.

Жидкость должна почти полностью покрывать мясо. Если пива и кваса недостаточно, можно долить немного воды. Довела все до кипения, после чего убавила огонь до минимального и накрыла кастрюлю крышкой.

Рулья варились три часа после закипания под крышкой при слабом кипении. Время от времени я проверяла уровень жидкости и осторожно переворачивала мясо.

Готовность можно проверить ножом или вилкой. Если мясо легко прокалывается и начинает отделяться от кости, руль достаточно мягкий.

Важно не допускать сильного кипения, чтобы мясо не распадалось еще в кастрюле.

Свиные рульки перед варкой в пиве и квасе (фото: Остапова Анастасия)

Как приготовить соус для запекания.

Пока рульки чуть-чуть охлаждались, я приготовила соус для запекания.

В небольшой миске смешала мед, желтую горчицу, соевый соус, сладкую паприку и измельченный чеснок.

Всё хорошо перемешала до однородности.

Соус должен быть достаточно густым, чтобы держаться на поверхности мяса. Благодаря меду при запекании образуется блестящая румяная корочка, а горчица и чеснок придают насыщенный вкус.

Как запекать свиную рульку

После варки я осторожно вынула рульки из кастрюли и переложила в форму для запекания. Поскольку мясо было уже очень нежным, делать это нужно осторожно, чтобы оно не распалось. Со всех сторон щедро смазала рульки подготовленным соусом.

Поставила форму в предварительно разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20-30 минут. Использовала режим "верх-низ".

На этом этапе рульку не нужно долго готовить, ведь мясо уже сварено. Главная задача - получить румяную корочку.

Во время запекания можно еще раз смазать мясо соусом, чтобы оно приобрело красивый цвет.

Следует следить за рулькой, поскольку мед в составе соуса может быстро карамелизоваться. Если корочка темнеет слишком быстро, рульки можно неплотно прикрыть фольгой.

Какой получается готовая рулька

После запекания рульки покрылись блестящей темно-золотистой корочкой, а внутри остались очень сочными. Мясо получилось настолько нежным, что легко отделялось от кости. Его даже не нужно было резать ножом - достаточно было вилки.

Готовая свиная рулька (фото: Остапова Анастасия)

Подавать ее лучше горячей. К мясу хорошо подойдут картофельное пюре, тушеная капуста, маринованные огурцы или овощной салат.