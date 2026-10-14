Свинина с сушеными шиитаке и овощной смесью: проверенный рецепт сытного ужина (фото)

Когда не хочется долго чистить и порезать овощи, я беру готовую замороженную смесь. На этот раз приготовила ее со свиной лопаткой и сушеными шиитаке (или еще говорят шиитаке), которые тушила на сковороде.

Мяса получается много, овощную смесь можно выбрать по своему вкусу, а гарнир - приготовить тот, который любите. Как готовить такой ужин - читайте в материале редактора Styler Юлии Люшневой.

Что понадобится

Свиная лопатка - 1 кг.

Сушеные шиитаке - 100 г.

Замороженная овощная смесь - 400 г.

Соевый соус - 2-3 столовые ложки.

Вустерский соус - чайная ложка (по желанию).

Сухой чеснок - четверть ч.л.

Приправа для мяса - по вкусу.

Масло для обжаривания - чайная ложка.

Вода для замачивания грибов - примерно 1 л.

Процеженная жидкость от замачивания (которая останется после грибов) - примерно 200 мл.

Чистая вода для тушения - при необходимости.

Соус унаги - по желанию, для подачи.

Кунжут - по желанию.

Количество соусов и приправ в списке ориентировочно, потому что во время приготовления я добавляла их на глаз. Соевый соус и готовая приправа могут содержать соль, поэтому добавляйте их постепенно. В конце, когда мясо и грибы полностью приготовятся, проверьте вкус и посолите.

Как я готовила свинину из шиитаке



1. Подготовила грибы



Всю пачку сушеных шиитаке залила кипятком, как и было написано на упаковке. Через 20 минут, когда грибы размягчились, достала их и нарезала. Часть жидкости оставила для тушения (достаточно примерно 200 граммов так называемой ухи).



Важно знать, что замачивание лишь размягчает сушеные шиитаке. После него грибы нужно полностью приготовить, для чего я их и тушила.



2. Нарезала и обжарила мясо

Свиную лопатку нарезала полосками и обжарила на сковороде. Не нужно делать одинаковые маленькие кубики, нужна некая "толстенькая соломка" примерно одинаковой толщины.

Учтите, что для килограмма мяса и овощей нужна вместительная сковорода или сотейник. Если посуда небольшая, обжаривать удобнее несколькими порциями. Потом все можно смешать в кастрюле, чтобы протушить и довести блюдо до готовности.



3. Добавила овощи, грибы и приправы



К мясу добавила замороженную овощную смесь и подготовленные шиитаке. Влила соевый соус, немного устерского, добавила сухой чеснок и приправу для мяса.

Вустерский соус здесь необязателен, я использовала его в качестве дополнительной вкусовой приправы. Овощи можно выбрать любые: берите смесь, которая вам нравится.



4. Долила воду и тушила под крышкой



Далее я добавила немного жидкости от замачивания грибов и обычной воды, чтобы овощи и мясо тушились. Грибную жидкость перед использованием следует тщательно процедить от возможного осадка.

Затем нужно накрыть сковороду крышкой и продолжить готовить к готовности грибов и мягкости свинины. Во время тушения я проверяла достаточно ли жидкости и перемешивала.

В точное время я не засекала, ведь продолжительность тушения зависит от толщины мясных полосок, нагрева и посуды. Если жидкость улетучилась, а мясо еще жесткое, долейте немного горячей воды и продолжайте тушить.

У меня в конце воды почти не осталось только мясо, грибы и овощи с небольшим количеством соуса.

Как подать

Перед подачей я полила блюдо соусом унаги. Люблю его вкус, а темные полоски соуса еще и смотрятся на тарелке. Это необязательное дополнение, можно подавать и без него.

По желанию посыпьте кунжутом. На гарнир подойдут рис, лапша или то, что вы обычно готовите к мясу.

Свинина с шиитаке и овощами, которую я приготовила дома (фото: )

Свинина с шиитаке и овощами, которую я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Что мне понравилось в этом рецепте

Для такого блюда не нужно чистить отдельно и нарезать несколько видов овощей. Пока грибы замачиваются, можно заняться мясом, а после обжаривания все готовится вместе под крышкой.

К тому же ужин с таким мясом получается сытным, а даже те, кто не в восторге от овощей в обычном виде, охотно лакомятся и не "бунтуют" против кусочков моркови, как это часто бывает.